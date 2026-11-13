דמיינו לעצמכם בוקר שמתחיל בהליכה מול הים, ממשיך בשחייה או באימון בחדר הכושר, מפגש עם חברים לקפה, הרצאה או חוג שתמיד רציתם לנסות. ובערב? אולי ריקודי עם, מפגש חברתי או בילוי בבר. בלי לוותר על העצמאות, על הפרטיות או על החופש לבחור מה מתאים לכם.

נשמע כמו חופשה? באחוזת אפרידר, מתחם דיור מוגן חדש בשכונת ברנע באשקלון הנמצא כ־300 מטר מהים ומהטיילת, זו יכולה להיות שגרת החיים.

"אני מאמינה שהגיל השלישי הוא בדיוק הזמן להתחיל לפרוח ולהנות מהחיים", אומרת חני שמש, מנכ”לית אחוזת אפרידר. |"אחרי שנים של עבודה, גידול ילדים, מחויבויות ודאגה לכולם, מגיע שלב שבו אפשר סוף סוף לבחור בעצמנו".

אחוזת אפרידר ( צילום: איה ארגוב ואלן שוורצמן )





לגור בריזורט ליד הים

האחוזת אפרידר שוברת את התפיסה המוכרת של דיור מוגן ומציעה חוויית מגורים אחרת לגמרי. לא עוד בניין מגורים אחד, אלא שכונת בוטיק יוקרתית, המעוצבת כקהילת מגורים אינטימית וייחודית. ארבעה בנייני מגורים בני עד ארבע קומות, המשתלבים בסביבה מטופחת ומוקפדת, ובמרכזם מבנה לייף סטייל שוקק חיים שמחבר את הקהילה.

במבנה המרכזי בריכה, סאונה, חדר כושר, מרפאה, אודיטוריום, חללי פעילות ובית קפה. במהלך היום מתקיימים חוגים, הרצאות ופעילויות מגוונות, ובימי חמישי פועל גם בר. לצד כל אלה, לכל דייר דירה פרטית משלו והחופש המלא לבחור את סדר יומו. שמש מסבירה: “המטרה היא ליצור סביבה שמאפשרת לכל אחד לחיות בדיוק בדרך שמתאימה לו. מי שרוצה יום מלא בפעילויות יכול ליהנות משפע של אפשרויות, ומי שמעדיף שקט ופרטיות נהנה מהבית שלו”.

לפעמים, מספרת שמש בחיוך, זה עובד אפילו טוב מדי: ילדים מתקשרים להציע ביקור, ומגלים שההורים עסוקים בפעילות ומעדיפים להיפגש ביום אחר".

חופשה שלא נגמרת: הים, המרינה והעיר

"אני חייבת להודות שגם עבורי אשקלון הייתה הפתעה גדולה”, מספרת שמש, שניהלה בעבר בית דיור מוגן בתל אביב. “גיליתי עיר תוססת, עם חופים יפהפיים, מרינה, בתי קפה, מסעדות וחיי תרבות ופנאי. יש כאן שילוב נפלא בין תחושת חופש של עיר חוף לבין כל מה שצריך לחיים מלאים ונוחים".

לדבריה, דווקא השילוב הזה הופך את אחוזת אפרידר לאפשרות מעניינת גם עבור מי שמתגורר כיום במרכז הארץ ומחפש איכות חיים אחרת. “אנחנו רואים עניין לא רק מצד תושבי אשקלון והסביבה, אלא גם מצד אנשים שמגיעים מאזורים צפוניים יותר, בהם ראשון לציון, רחובות ותל אביב. עבור חלקם זו האפשרות להגשים חלום של מגורים ליד הים".

עבור תושבי הדרום, מדובר בבשורה משמעותית גם כן: האפשרות ליהנות מדיור מוגן ברמה גבוהה מבלי להתרחק מהמשפחה, מהחברים ומהסביבה המוכרת.

קהילה שבונים יחד

אחוזת אפרידר היא קהילה חדשה וצומחת. הדיירים הראשונים נכנסו במהלך מרץ 2026, והמרכז הקהילתי נפתח במאי. בניגוד למסגרות ותיקות, שבהן אורחות החיים והמסורות כבר התגבשו, כאן הדיירים שותפים פעילים בעיצוב הקהילה.

"אני תמיד אומרת שאנחנו כמו בית ספר צומח", מחייכת שמש. "אנחנו לא רק מקבלים דיירים חדשים, אנחנו בונים יחד קהילה. הדיירים שותפים להחלטות, מעלים רעיונות, יוזמים פעילויות ומשפיעים על החיים כאן. זה הבית שלהם, והקול שלהם חשוב".

יוקרה נגישה: החיים הטובים לא שמורים רק לעשירים

באחוזת אפרידר מגוון דירות בנות 2 ו־3 חדרים, כולן עם מרפסת או גינה, ומספר מסלולי התקשרות: פיקדון מלא, פיקדון חלקי ומסלול תשלום חודשי, בכפוף לתנאי המסלול והזכאות.

צילום: ערן סיבוני

"רבים שוללים מראש את האפשרות לעבור לדיור מוגן, עוד לפני שבדקו אותה”, אומרת שמש. “כיום יש מגוון מסלולי תשלום ופתרונות מימון, כמו משכנתה הפוכה, הלוואות או השכרת הנכס הקיים. לא בהכרח צריך למכור את הבית כדי להגשים את החלום, ולפעמים החלום קרוב יותר ממה שחושבים".

לצד חיי הקהילה, המתחם מעניק גם מעטפת של ביטחון ושירות: ממ”ד בכל דירה, קבלה מאוישת 24 שעות ביממה, לחצני מצוקה, שירותי מרפאה וליווי של עובדת סוציאלית.

הפרק הכי טוב מתחיל עכשיו!

"אני תמיד אומרת שדיור מוגן הוא לא החלטה שצריך לקבל רק בעקבות משבר, אובדן בן זוג, נפילה או שינוי בריאותי. להפך. דווקא כשאנחנו עצמאיים, פעילים ורוצים ליהנות מהחיים, זו יכולה להיות הזדמנות נהדרת לבחור בעצמנו ולהתחיל פרק חדש”. לדבריה, אחד המשפטים שהיא שומעת לא פעם מדיירים הוא “חבל שלא עשיתי את זה קודם".

שמש מסכמת: “אני רוצה לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הגיל השלישי. זו לא תקופה שבה צריך להסתפק בפחות, אלא תקופה שבה מותר לרצות יותר - חוויות, קשרים, עניין וזמן לעצמנו. באחוזת אפרידר יצרנו סביבה שמאפשרת את כל אלה, ליד הים, בעיר תוססת ובקהילה שבונים יחד. הגיל השלישי הוא הזמן ליהנות מהחיים ולהגשים את כל החלומות".

אחוזת אפרידר, אשקלון - במספרים

• כ־ 300 מטר מהים והטיילת

• 4 בנייני בוטיק, עד 4 קומות

• מבנה מרכזי: בריכה, חדר כושר, סאונה, אודיטוריום ובית קפה

• דירות 2-3 חדרים, כולן עם מרפסת או גינה

• ממ"ד בכל דירה וקבלה מאוישת 24/7