תנובה השיקה היום (ראשון) מותג תוספי תזונה עם סדרה של 11 מוצרים ב-9 קטגוריות, שכולה מושתתת על פרוביוטיקה. טווח המחירים: 189.90-59.90 שקל. היא הקימה לשם כך חברה נפרדת שנקראית הוליס (HOLIS) וזה גם שם המותג. הוא יימכר החל מעוד כשבוע, ולמשך שלושת החודשים הקרובים בסופר-פארם. בתחילת 2027 יימכר גם ברשתות אחרות, בבתי מרקחת, אתרים ובקופות חולים.

תנובה משתפת לשם כך פעולה עם חברת ADM, חברת פיתוח ומחקר אמריקנית שמתמחה בעולם המיקרוביום וממנה תנובה רוכשת חומרי גלם, וחברת אב ביוטיקס הספרדית (AB Biotics). הייצור נעשה בארץ בחברת סופהרב ובספרד. מוצרי הקריאטין מיוצרים בתנובה.

גלריה תוספי התזונה הוליס ( צילום: יח"צ )

לתהייה על השקת מותג וולנס שמחיריו גבוהים, בעוד שקיים מחסור מתמשך בקוטג' וגבינה לבנה, אמר גדי קוניא מנכ"ל תנובה: "אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף במחקר ובפיתוח של הוליס, אבל בינתיים אנחנו עדיין מייצרים 80% מהמוצרים המפוקחים. תבדקי את המתחרים שלנו שמייצרים חלק מהמוצרים המפוקחים ותקבלי את התשובה למחסור.

"אנחנו גם משקיעים הרבה מאוד, מיליוני שקלים בקווי ייצור של חלב, חמאה, קוטג' וגבינה. יש עדיין קצת מחסור של אחרי החגים בקוטג' וגבינה. ולגבי המיקוד במוצרים יקרים: אנחנו מתמקדים, ואלה המספרים הגדולים, במוצרים מפוקחים. תנובה היא עדיין החברה שמייצרת כ-80% מהמוצרים המפוקחים במדינת ישראל.

"אין שום מחסור בחלב על המדפים, כי אנחנו משקיעים מעל 200 מיליון שקל בארבע השנים האחרונות במכונות חלב חדשות שמייצרות, שימו לב, אך ורק חלב מפוקח. ​זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות".

​יש מוצרים דומים בשוק

בשלב הראשון תשיק HOLIS את המוצרים הבאים בכמוסות, אבקות וטבליות: Tribiotics Core - טריביוטיקה המשלבת פרה, פרו ופוסט-ביוטיקה בתוספת אנזימי עיכול לתחושת נוחות לאחר הארוחה; Tribiotics Shield - טריביוטיקה המשלבת פרה, פרו ופוסט-ביוטיקה בכמוסה אחת בתוספת ויטמין C, D ואבץ התורמים לתפקוד תקין של מערכת חיסון; Morning Smile פורמולה פרוביוטית דנטלית המותאמת למיקרוביום הפה, שילוב של זנים פרוביוטיים שנחקרו בהקשר של בריאות חלל הפה, בטבליות למציצה; Blossom Woman - פורמולה לנשים בתקופת טרום גיל המעבר ובגיל המעבר; Bright Side of Life - "פורמולה פרוביוטית הוליסטית לתחושת נינוחות ואיזון פנימי"; Feminine Time - פורמולה פרוביוטית עבור מיקרוביום בנרתיק בשילוב תמצית חמוציות פיטוזומלית לספיגה משופרת וויטמין C; ו-Lively Kids - מנות אישיות של פרוביוטיקה לילדים בטכנולוגיית Fast Melt, המתמוססת במהירות על הלשון, בטעם ארטיק פטל-לימון ובשילוב ויטמינים ואבץ שמיוצרת בספרד.

כמו כן תמכור את Creatine Pure ו- Creatine + Longevity – סדרת מוצרי קריאטין (אבקה לשתייה).

מתחרים באייהרב. טריביוטיקה ( צילום מסך )

מתחרים באייהרב. טריביוטיקה ( צילום מסך )





לפי תנובה, היא מחדשת בשוק התוספים הצפוף בכך שהיא שמה דגש על מיקרוביום ועל כך שפרוביוטיקה כבר לא מתעסקת בעיכול בלבד, אלא בכל מערכות הגוף כולל שיניים, מצב רוח, זיכרון ובריאות האישה.

בין המוצרים החדשניים לטענתה: קומפלקס של ויטמינים ומינרלים לבריאות השן ושילוב של פרו, פרה ופוסט ביוטיקה: טריביוטיקס. זה אולי חידוש מבחינת הרצפט אבל ישראלים כבר קונים באייהרב מותגים כמו Goli ו-Arae ופירסט דיי שמשלבים טריביוטיקה ויש גם לא מעט מותגים באתר שמשווקים כקומפלקס לבריאות השיניים והחניכיים. יש גם מוצרי פרוביוטיקה רבים על המדפים בישראל.

לפי תנובה החידוש הוא ברצפטים, במחקר וברוחב היריעה. "אין היום דבר כזה בארץ ואולי גם בעולם ברמת עומק הסדרה ורוחב הטווח וזאת החדשנות", טוענים בחברה.

התוספים ייכנסו למוצרי תנובה ושטראוס

לשאלה מדוע שתנובה תרחיב פעילותה לתוספי תזונה, אחרי שכשלה בהשקת משקאות בוסט ובהשקת יוגורט עם תוספים ייעודי למבוגרים, הסביר קוניא כי "פעילות תנובה התפתחה יחד עם צורכי התזונה של הצרכנים. בשנים האחרונות התרחבנו גם למזון הפונקציונלי, מתוך הבנה שיותר אנשים מחפשים לשלב בתפריט היומיומי שלהם רכיבים בעלי ערך תזונתי נוסף. HOLIS הוא נדבך נוסף בפעילות של תנובה בעולם המזון הפונקציונלי, ומרחיב את העשייה שלנו בתחום התזונה המיטיבה גם לתוספי תזונה, המיזם משלב את הניסיון של תנובה בהבנת הצרכן עם המומחיות של בעמק טכנולוגיות ברכיבים פונקציונליים״.

לפי תנובה החידוש הוא ברצפטים, במחקר וברוחב היריעה ( צילום: מירב קריסטל )





מדובר בטרנד מתעצם, שכן במקביל שטראוס הוציאה היום מסטיק מאסט בתוספת ויטמיני סי, די ואבץ. החברה גם שוקלת להוציא משקאות חלב עם תוספים תזונתיים כמו קולגן וויטמין סי, אומגה 3 ומשקה עם ויטמיני סי, די ואבץ. באסם משלבים כבר שנים ויטמינים בבמבה.

לפי גדי קוניא, יש לתנובה כוונה לשלב בעתיד את הרכיבים גם במוצרי המזון של החברה: "התחלנו עם מזונות פונקציונליים, שילבנו חלבון וסידן ביוגורטים שלנו, בחלק מהמוצרים שלנו יש קריאטין. מרכז הפיתוח שלנו בודק כיצד לשלב את אותם רכיבים פונקציונליים במזון ואנחנו חושבים על השקות חדשות נוספות בתחילת השנה הבאה וגם בהמשך נרצה לשלב את כל מה שנלמד מהוליס ומהמדענים, לתוך המוצרים של תנובה, זה בהחלט זה משהו שאנחנו שוקלים, עשינו את זה בעבר".