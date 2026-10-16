"מיקי הוא איש העסקים הכי טוב שאני מכירה, והכי טוב במדינה", מעידה כרמית נעימי (52) על בעלה, מיקי נעימי (55), בעיניים נוצצות, כאילו רק אתמול נפגשו. "אנחנו כבר 28 שנה יחד, זוג בבית וצוות בעבודה".

קבוצת נעימי, בבעלות בני הזוג, התחילה ביזמות נדל"ן קטנה, אבל בימים אלה נמצאת בליבו של אחד הפרויקטים הגדולים ביותר בארץ - פארק נעימי בצומת מסובים, שצפוי להשתרע על שטח של 126 דונם. פארק התעסוקה יכלול 13 בניינים עם מאות אלפי מ"ר של משרדים, שטחי מסחר ופארק. בשלב זה, מעל 90% של בניין A כבר גמור, והוא מאוכלס ויאוכלס בהמשך על ידי חברות הייטק ומימון, ששוכרות את השטחים לתקופות ארוכות.

גלריה מיקי וכרמית נעימי. "התקשרתי ואמרתי לה: תעבירי 30 מיליון שקל דמי רצינות" ( צילום: ליאור שרון )

לפארק עוד נחזור, אבל בהיסטוריה המשפחתית של מיקי יש פרט מעניין - הוא נולד וגדל באיראן. כשהיה כמעט בן תשע, בסוף 1979, הגיע לישראל עם אמו נירה ושמונת אחיו, כחודש לאחר שאביו משה, שהיה פעיל הסוכנות באיראן, הוברח לכאן בעקבות המהפכה האיראנית שהעלתה לשלטון את האייתוללות.

מה אתה זוכר משם? "אני זוכר את גן הילדים, שהייתי בו יום אחד בלבד ואת בית הספר. זוכר את היום בו עצרו את אבי שישב בכלא כחודשיים, וכשקיבל יום חופש הוברח באותו היום לישראל. וכמובן שאני זוכר את היום בו הודיעו לנו לצאת מהבית. לא שאלנו שאלות, יצאנו והגענו לארץ".

למה היית רק יום אחד בגן? "הייתי ילד בן 4, ביום הראשון שלי בגן הגננת חילקה תפוח. הגיע ילד שהרביץ לי, לקח את חתיכת התפוח שקיבלתי ואמר שזה בגלל שאני יהודי. לא הלכתי יותר לגן. כן למדתי שם בביה"ס, כיתות א' עד ג', ואז הגענו לארץ. אמא שלי גידלה אותנו, תשעה ילדים, בצורה מדהימה. היא זו שמכרה את הבית לאחר שאבי הגיע לישראל, היא זו שדאגה שנצא כולנו משם. האמא הכי טובה בעולם. הזיכרונות נשארו, אבל אין לנו עוד משפחה או חברים שם".

המשפחה שהתיישבה בירושלים התפרנסה מחנות כלי בית שהקים האב בשוק מחנה יהודה. "מגיל צעיר עזרתי לאבא שלי בעסק", הוא מספר. "לאחר שהשתחררתי מצה"ל, מחיל התותחנים, חשבתי עם עצמי אם ללכת ללמוד או לפתוח עסק. החלטתי להתחיל לייבא בעצמי כלי בית ואביזרי אמבטיה, והקמתי את נעימי MTV, עסק שהצליח מאוד. היה לי צוות שיווק והפצה והגעתי לכל נקודה בארץ, שיווקתי לכל החנויות והרשתות. אפילו טיול אחרי הצבא לא עשיתי מרוב שבער בי הרצון לפתוח עסק".

פארק נעימי ( צילום: באדיבות קבוצת נעימי )

בשלב הזה בחייו נכנסת כרמית, גם היא "ילדה טובה ירושלים", אותה הכיר כשהיה בן 27 והיא בת 24, בעקבות המלצת שידוך שהגיעה מאמו. סיפור ההיכרות ביניהם יכול להוכיח שאגדות לפעמים יכולות להתרחש במציאות. "עבדתי כפקידה בבנק הבינלאומי באותה תקופה", חוזרת נעימי אחורה בשנים. "יום אחד הגיעה לבנק אשה נחמדה שלא הכרתי. שמתי לב שהיא מסתכלת עליי, אבל לא חשדתי בכלום. בדיעבד הסתבר שהיא חזרה הביתה ואמרה למיקי שיש מישהי נחמדה בבנק שכדאי לו להכיר. כמה ימים לאחר מכן הוא הגיע להפקיד צ'קים. שוחחנו והוא הזמין אותי לדייט. הדייט הראשון היה בת"א, בנובמבר 1998 - באותו ערב הוא הציע לי נישואין".

"אי אפשר להסביר את זה במילים. פשוט מרגישים. כשזה זה - זה זה", הוא מחייך. "ראיתי והבנתי שזו מי שאני רוצה לחיות איתה. הצעתי לה נישואין, החלטנו להינשא בעוד שבעה חודשים כי רציתי לחזר אחריה תקופה קצרה".

"באותו ערב מיקי ביקש שנלך לקנות יומן. קנינו, סימנו ביומן את ה-16 ביוני 1999 כיום החתונה, וכך היה. חשבתי שיכול להיות סלוגן טוב לבנק, ללכת לפתוח חשבון וכך להכיר את אשתך", היא צוחקת.

נקודת המפנה שהפכה אותם לכרישי נדל"ן

מהרגע בו נישאו והפכו לצוות, לא נחו הזוג נעימי לרגע. מיזמים קטנים הפכו לכרישי נדל"ן, כשמקביל הם הופכים הורים לשתי בנות, שהיום גם הן כבר בעסק. הבכורה, רותם (26), נשואה, בעלת תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, והצעירה, סתו (22), לומדת לתואר ראשון בכלכלה בעברית. שתיהן לאחר שירות צבאי ומתגוררות בירושלים.

אפשר לשים את האצבע על תחילת המינוף של הזוג נעימי, עם ההחלטה, לאור התפתחות העסק, לרכוש מגרש באזור התעשייה הר טוב בבית שמש, ולבנות עליו מבנה לוגיסטי שיאחסן את המוצרים המיובאים, שבמקביל ייתן מענה לשאיפה מתפתחת של נעימי להיכנס לתחום הנדל"ן המניב.

ב-2008 בנה את המחסנים הלוגיסטיים הראשונים, כשחצי מהם לאחסון המוצרים וחצי להשכרה. שנתיים לאחר מכן רכש מרשות מקרקעי ישראל 12 דונם בבית שמש, בעלות של 10 מיליון שקל, והקים עליו את הקניון הראשון שלו. לאחר מכן רכש שטח בקריית השרון בנתניה, עליו ניצב היום קניון נעימי נוסף. ביולי 2021 זכתה החברה המשותפת של הזוג במכרז נוסף בבית שמש של רשות מקרקעי ישראל. הפעם הם רכשו קרקע בשטח של 17 דונם, להקמת פרויקט של 50 אלף מ"ר למסחר ותעסוקה וחניון תת קרקעי, בעלות מוערכת של כ-145 מיליון שקל.

"כשנכנסנו לתחום הנדל"ן המניב הייתה תקופה כלכלית טובה במדינה", הוא אומר. "הכלכלה התפתחה, היו ריביות טובות. היום השטחים והקניונים שקנינו אז בעשרות מיליונים, שווים יחד מאות מיליוני שקלים". במקביל למעבר לעולם הנדל"ן החליט הזוג למכור את החברה לייבוא כלי בית. בסיכום קצר, בני הזוג מחזיקים היום במאות אלפי מ"ר למסחר, משרדים ותעשייה, ובנוסף, בבעלות משותפת של "מגדלי נעימי" ובנכס בשכונת בית הכרם בירושלים לתכנון בית פרטי. החברה שלהם מתמקדת בייזום נדל"ן מניב, בונה מבני משרדים וקניונים, כשהאסטרטגיה לדבריהם היא התמקדות בפרויקטים במיקומים אסטרטגיים במרכזי הערים.

הטלפון חסר סיכוי לבזק שהוליד עסקת ענק

אם לשים את האצבע על הנקודה שהובילה לפריצת הדרך המשמעותית ביותר בחייהם העסקיים והאישיים, הרי שהיא התרחשה בינואר 2018, עם רכישת קרקע שמשתרעת על שטח של 126 דונם בצומת מסובים מידי בזק, ב-550 מיליון שקל. ביום אחד הפכו השניים מיזמים אלמונים יחסית שנמצאים מתחת לרדאר העסקי בישראל, לכאלו שגברו על כרישי נדל"ן מוכרים ו-ותיקים מהם. למרות זאת, הם ממשיכים להתעקש על צניעות אלגנטית, ולא מרבים לשתף בחייהם המשותפים.

"באותו ערב, ינואר 2018, ראיתי כתבה שבזק מוכרים את השטח. מיד התקשרתי וביקשתי לקבוע איתם, אבל הם השיבו שכבר קיבלו הצעות לרכישה, בין היתר מעזריאלי, אמות וגב ים. למעשה, הם רמזו לי בדרך הזו שזה חסר סיכוי עבורי. שמעתי אבל לא ויתרתי. עירבתי מיד את משרד עו"ד מיתר שאיתם אני עובד, ואז התאפשרה פגישה. הגעתי למשרדי בזק למחרת ב-8.00 בבוקר, 20 דקות לאחר מכן אמרתי שאני לוקח הכל ומשלם במזומן. בהתחלה הם רצו למכור רק חלק מהקרקע, אבל הבהרתי שאני רוצה לקנות את הכל או כלום, ונתתי את ההצעה הגבוהה ביותר שקיבלו. הם חשבו והשיבו שהם מבקשים 30 מיליון שקל דמי רצינות, ומכתב יכולת מהבנק על חצי מיליארד שקל. התקשרתי לכרמית וביקשתי שתעביר 30 מיליון שקל. בנק לאומי העביר את מכתב היכולת. ב-08:20 כבר העסקה היתה חתומה".

כרמית, לא נפלת מהכיסא באותו רגע? "לא שאלתי שאלות. כשרת האוצר העברתי את הסכום. מיקי הוא יזם ואיש עסקים שמזהה מיד נכסים טובים. הוא רואה מגרש ושומע כבר את הרעש של האנשים. הוא איש של 'כאן ועכשיו'".

"הדייט הראשון היה בת"א. באותו ערב הוא הציע לי נישואין" ( צילום: ליאור שרון )

לא חששת, בסופו של דבר מדובר על מעל חצי מיליארד שקל? היית יזם יחסית קטן מול כרישי נדל"ן ותיקים. "ככה אני, את ההחלטות שלי אני מקבל ברגע. אני מזהה את הפוטנציאל, מבין את היכולת שלי והולך על מה שאני יודע שיצליח. ידעתי שאוכל לעמוד בתשלום בזכות עליית השווי של הנכסים שלי, מינפתי אותם. השתמשתי בהון העצמי שלי וניצלתי מסגרות אשראי שלפני כן לא היה לי צורך בהן. היה לי ברור שיש פה נתונים של המיקום הכי טוב במדינה. השטח, 50 דונם בחלק הדרום-מזרחי של צומת מסובים עליו מוקם הפארק, חולש על שלוש רשויות מקומיות: תל אביב, רמת גן ואור יהודה. הוא נמצא על כביש 4, צמוד לכביש 1 ואיילון, יעברו בו תחנות של הקו הסגול והמטרו וקווים של תחבורה בינעירונית".

קיבלת הדים מהמתחרים? "האמת שהפניקס קראו לי לאחר שפורסם שזכינו וביקשו להיכנס שותפים. היו עוד שהתקשרו, שחקנים מוכרים בשוק שביקשו להיכנס כשותפים. העדפנו להישאר לבד. גם רוב הבנקים התקשרו אלינו כדי לממן את העסקה לרכישת הקרקע ולמימון הבנייה. הבנו שנפל דבר והגענו למודעות העסקית ציבורית פה. עבורנו זו הייתה עסקה חשובה אבל ידענו שהיא לא תשנה אותנו".

איך חגגתם את העסקה? "חגגנו"? הוא מביט אליה במבט שואל אמיתי. "לא זוכר שחגגנו. ידענו שעשינו עוד עסקה והתחלנו מיד לעבוד. חלומות זה דבר אחד, מימוש זה דבר אחר, זה לעבוד קשה".

אלו החברות שמאכלסות את פארק נעימי במסובים: כאן 11, חברת ההייטק אודיוקודס, KLS מימון רכבים, H.stern, מגדלי הים התיכון, מערך החדשנות של תל השומר ועוד. רק לאחרונה חתמה דיפלומט, מחברות הייבוא וההפצה המובילות בישראל, על הסכם להעברת מטה החברה מאיירפורט סיטי לפארק. במסגרת העסקה החברה תשכור כ-5,000 מ"ר של שטחי משרדים, בתוספת של כ-400 חניות. ההערכות בענף הן כי שווי העסקה עומד על כ-80 מיליון שקל לתקופה בת עשר שנים, כשנחתמה גם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות.

הגעתי למשרדי בזק למחרת ב-8.00 בבוקר, 20 דקות לאחר מכן אמרתי שאני לוקח הכל ומשלם במזומן. בהתחלה הם רצו למכור רק חלק מהקרקע, אבל הבהרתי שאני רוצה לקנות את הכל או כלום ונתתי את ההצעה הגבוהה ביותר שקיבלו. הם חשבו והשיבו שהם מבקשים 30 מיליון שקל דמי רצינות, ומכתב יכולת מהבנק על חצי מיליארד שקל. התקשרתי לכרמית וביקשתי שתעביר את 30 מיליון שקל. בנק לאומי העביר את מכתב היכולת. ב-08:20 כבר העסקה היתה חתומה"

"כל הפארק מיועד לחברות המובילות במשק, לכן בנינו קומות גדולות של כ-2,600 מ"ר בקומה, כשגימור ההשכרה נע החל ממעטפת ועד למשרד מרוהט קומפלט", הם מסבירים ומדגישים שבכל בניין יוכלו העובדים ליהנות מחדרי כושר, חניות לרכבים פרטיים ושירותי הסעדה. בהמשך ייבנה במקום גם פארק אקולוגי עם אגם במרכזו. "אנחנו נמצאים במשאים ומתנים עם חברות מובילות במשק, לגבי 2027 ו-2028", הם מסכמים. "בסוף המקום יהפוך לעיר וגם יעלה את ערך הנדל"ן במקום".

הקורונה וגם המלחמה לימדו אותנו לעבוד מהבית. למה לבוא למשרד? "זה לא אותו דבר", הוא משיב מיד. "אני זוכר שיום אחד התקשרתי לאחד הבנקים לבקש ערבות. הפקידה השיבה לי שהיא עובדת מהבית ושאלה אם אוכל לחכות עם הערבות עד למחרת. 'בוודאי שאפשר' השבתי, ניתקתי והתקשרתי לבנק המתחרה. הפקיד נתן לי את הערבות. אני יכול לזהות בקול של עובד אם הוא בבית או במשרד. דווקא בגלל השנים האחרונות, הקורונה והמלחמות, צריך לחזור להתראות עם אנשים, לעבוד במרחב, שיהיה בו שיח אנושי עם הקהילה".

"כל היזמויות הגדולות לא מתרחשות בזום", היא מוסיפה. "אנחנו 'OLD SCHOOL'. רעיונות ועסקאות נוצרים במסדרונות ובמקומות הפשוטים, שם מתרחשים הדברים הגדולים של העסקים".

מה לגבי השקעות בחו"ל ונדל"ן למגורים? "היו לי אינספור הצעות להשקעות בנדל"ן, באירופה ובארה"ב, אבל שללתי את כולן. חשוב לנו להשאיר את הכסף בישראל, אין סיבה לרוץ להשקיע בחו"ל. החזון הציוני של בניית ארץ ישראל הוא חלק ממני. אנחנו רוצים להחזיק עובדים בישראל, לשלם מיסים בישראל, להמשיך לבנות את המדינה שלנו ולא במילים. יכול להיות שבחו"ל נעשה יותר כסף, אבל עוד מיליארד או שניים זה לא מה שחשוב לנו. תראי, אני נמצא משנת 1992 בעסקים, ומשנת 2008 בעולם הנדל"ן. עברנו מספיק משברים ומלחמות והסתדרנו".

בואו נתחבר למציאות. אנשי הייטק עוזבים, רופאים עוזבים, הקיטוב מפלג את העם. לא קל להיות במדינה איש עסקים. וירושלים, שאתם מתגוררים בה, עיר קשה ומתחרדת. "כואב לנו לראות שחבר'ה טובים עוזבים, כי תמיד יש אופציות", הוא מציין. "חשוב לנו, שאנשים טובים יישארו, במדינה ובירושלים. הכי קל זה לקום ולצאת. שנינו מדברים על זה עם אנשים אחרים, משכנעים אותם להישאר. באשר לירושלים, עבורנו, הירושלמים, היא לא שינתה את פניה. נשארה בה התמימות ויש בה עוד דברים טובים".

כבר 28 שנה שאתם זוג, חיים ועובדים ביחד. מה הסוד? "יש חלוקה של העבודה והתפקידים, שנוצרה וברורה גם בלי שנדבר עליה. זה חלק מהחיבור בינינו שמוביל אותנו לעבוד ולחיות יחד באהבה ובשלמות", הוא משיב. "כשאנחנו מגיעים לעסק, לכל אחד יש את המשרד שלו ויש החלטות משותפות. הכל מתחבר לאהבה אמיתית שלנו את העסק, ולערך המשפחה. אני מתנהל בעסקים לפי מה שלמדתי מאבא שלי, ומבין את ערך המשפחה מאמא שלי שגידלה אותנו בצורה נפלאה. היא היום בת 86, צלולה לגמרי. ביום שישי האחרון חגגתי יום הולדת והיא אפתה לי את העוגה שאני אוהב".