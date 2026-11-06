יוסי חכים, מאמן הפועל אזור, נטוע היטב בקבוצה הצנועה מליגה א' דרום. הוא שיחק שלוש שנים בליגה הראשונה במכבי יפו בשנות השמונים למשך שלוש שנים ומשם עבר לשחק באזור בליגה א', אז הליגה השנייה, שם רץ על הדשא כעשור ומחצה. את דרכו כמאמן החל חכים כמאמן הנוער של גדנ"ע לפני 15 שנים, שם אימן כשנתיים ואז עבר לאמן את הבוגרים של אזור בליגה ב' במשך שנתיים ואז מונה למנהל המקצועי של הפועל בת ים בליגה הלאומית, שם עזב אחרי שבמכבי חיפה שנתנה חסות לבת ים התעקשה שיעבוד עם איתי מרדכי וכשחכים סירב הוא חזר לאזור הפעם לחמש שנים. הוא עבר בין היתר באשדוד, בלוד במרמורק ובעונה שעברה חזר לאזור כדי לעזור לה לשרוד בליגה א' ועמד במשימה. ברמה האישית, חכים בן השישים, נשוי פלוס ארבעה הוא כבר סבא לנכד בן עשר: "עדיף להתחתן מוקדם, כמוני, ולהיות סבא צעיר", הוא צוחק.
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בניגוד לעבר, אזור הנוכחית כבר לא חיה על הישרדות, אלא רוצה להתפתח ולגדול כשבקצה גם הליגה הלאומית זו מטרה שסומנה.
"השנה הושקעו תקציבים שמעולם לא הושקעו באזור בזכות ירון ימין שרכש את הקבוצה והשקיע לפחות כפול ממה שהורגלו פה בכל שנה", אומר חכים. "הוא משפץ את האצטדיון באזור כולל את חדרי הה לבשה בהשקעה אדירה וגם בנינו קבוצה טובה שצריכה להתמודד בצמרת. אנחנו הולכים ומתחברים ואני כאן כדי שנהיה במאבקי צמרת. יש לנו את שלומי אזולאי הקשר הותיק ששיחק במכבי ת"א, בית"ר ירושלים ומכבי חיפה, הבאנו את ספיר איטח הבלם ששיחק בעונה שעברה בלאומית, את השוער עמית סרוסי שבעונה שעברה עלה ליגה עם קרית גת והבאנו לאחרונה את הבלם עוז פרץ ששיחק בהפועל פ"ת ובסך הכל יש כאן אנשים טובים וקבוצה טובה וצוות מצוין שכולל את מאמן הכושר אבנר עיני, העוזר שלי הוא יוסי אסייג והמנהל המקצועי הוא דוד רביבו ואני מקווה שנקפוץ קדימה. יש לנו קהל מסור של כמות קטנה, סך הכל 100-200 אוהדים, שהמועדון יקר להם ויש להם גם פרלמנט של אנשים ששיחקו ואימנו באזור והם סביב הקבוצה כל השנים. יש לנו מעטפת מקצועית ברמה גבוהה ומה שחשוב לבעלים זו מחלקת הנוער שם כל ילד מקבל הכל תמורת 990 שקלים לשנה ויש כבר מאות ילדים שהצטרפו ומאמנים טובים הכל כדי שהילדים לא יגיעו לרחובות זאת במקביל להשקעה בבוגרים. אנחנו עם רצף ניצחונות ועברנו שלב בגביע ואנחנו ממשיכים קדימה".
קיבלתם בגביע את קרית גת למרות שציפיתם לקבל קבוצה גדולה מליגת העל?
"בסיבוב הקודם ניצחנו את כרמיאל 2:0 והפעם זו קרית גת שמה שמצחיק הוא ששנינו מתאמנים באותו מגרש אימונים בשעריים. שבוע רצינו לעשות איתם משחק אימון אבל בגלל שאנחנו מתמודדים בגביע זה התבטל. חלמנו על קבוצה גדולה מליגת העל בשביל ההכנסה והעניין, רציתי או קבוצה גדולה מאד או קטנה מאד כדי לעבור שלב אבל קיבלנו משהו באמצע, קבוצה טובה בליגה הלאומית ואני מקווה שנעפיל עוד שלב".
השבת לפני הכל
כמאמן מצליח, לחכים יש גבולות גזרה. הדילמה של עשרות אנשי כדורגל שומרי מסורת, בין השבת למשחק, לא פוסחת גם עליו כמי ששומר תורה ומצוות, אלא שאצלו, הדברים חדים וברורים. קודם כל האמונה, אחר כך הכדור ברשת וההתפתחות המקצועית.
אחרי כל כך הרבה שנים לא מדגדג לך להשתדרג לליגה הלאומית?
"היו לי הרבה הצעות מהליגה הלאומית אבל אני אדם דתי והשבת בשבילי היא מעל הכל ולכן אני יכול לאמן רק בליגה א'. חזרתי בתשובה לפני 10 שנים. אם נעלה ליגה, בגלל השבת אני לא אמשיך באזור. ברוך השם אני מתפרנס מביטוח עם הסוכנות שיש לי אז הכדורגל הוא לא בשביל הכסף זה רק בשביל החיידק והרגש שיש לי ובגלל שאני אוהב אתגרים. לחלל שבת מבחינתי זו לא אופציה. ייהרג ובל יעבור".
איך אתה מסכם את הביצועים של אזור עד כה?
"אנחנו מתקדמים יפה עם הפרויקט הזה באזור והמטרה היא להגיע כמה שיותר רחוק ואם אפשר גם למקום הראשון אני מכוון הכי גבוה. זו הליגה הכי קשה שהייתה בליגה א' שאני זוכר ואני הרבה שנים בעסק. יש הרבה קבוצות טובות שחלקן השקיעו מיליונים. יש שבע שמונה קבוצות ברמה גבוהה מאד".
השאלה היא האם תקרת הזכוכית שלהן היא ליגה א' ואם יש להן מה למכור בליגה הלאומית?
"זה לא סתם העיקר לעלות ליגה צריך להשקיע תשתית נכונה. קרית גת ומודיעין וקרית ים מתאקלמות יפה מאד בליגה הלאומית. השאלה היא איך אתה מכין את עצמך".