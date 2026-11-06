יוסי חכים, מאמן הפועל אזור, נטוע היטב בקבוצה הצנועה מליגה א' דרום. הוא שיחק שלוש שנים בליגה הראשונה במכבי יפו בשנות השמונים למשך שלוש שנים ומשם עבר לשחק באזור בליגה א', אז הליגה השנייה, שם רץ על הדשא כעשור ומחצה. את דרכו כמאמן החל חכים כמאמן הנוער של גדנ"ע לפני 15 שנים, שם אימן כשנתיים ואז עבר לאמן את הבוגרים של אזור בליגה ב' במשך שנתיים ואז מונה למנהל המקצועי של הפועל בת ים בליגה הלאומית, שם עזב אחרי שבמכבי חיפה שנתנה חסות לבת ים התעקשה שיעבוד עם איתי מרדכי וכשחכים סירב הוא חזר לאזור הפעם לחמש שנים. הוא עבר בין היתר באשדוד, בלוד במרמורק ובעונה שעברה חזר לאזור כדי לעזור לה לשרוד בליגה א' ועמד במשימה. ברמה האישית, חכים בן השישים, נשוי פלוס ארבעה הוא כבר סבא לנכד בן עשר: "עדיף להתחתן מוקדם, כמוני, ולהיות סבא צעיר", הוא צוחק.

יוסי חכים, מאמן הפועל אזור, נטוע היטב בקבוצה הצנועה מליגה א' דרום. הוא שיחק שלוש שנים בליגה הראשונה במכבי יפו בשנות השמונים למשך שלוש שנים ומשם עבר לשחק באזור בליגה א', אז הליגה השנייה, שם רץ על הדשא כעשור ומחצה. את דרכו כמאמן החל חכים כמאמן הנוער של גדנ"ע לפני 15 שנים, שם אימן כשנתיים ואז עבר לאמן את הבוגרים של אזור בליגה ב' במשך שנתיים ואז מונה למנהל המקצועי של הפועל בת ים בליגה הלאומית, שם עזב אחרי שבמכבי חיפה שנתנה חסות לבת ים התעקשה שיעבוד עם איתי מרדכי וכשחכים סירב הוא חזר לאזור הפעם לחמש שנים. הוא עבר בין היתר באשדוד, בלוד במרמורק ובעונה שעברה חזר לאזור כדי לעזור לה לשרוד בליגה א' ועמד במשימה. ברמה האישית, חכים בן השישים, נשוי פלוס ארבעה הוא כבר סבא לנכד בן עשר: "עדיף להתחתן מוקדם, כמוני, ולהיות סבא צעיר", הוא צוחק.

יוסי חכים, מאמן הפועל אזור, נטוע היטב בקבוצה הצנועה מליגה א' דרום. הוא שיחק שלוש שנים בליגה הראשונה במכבי יפו בשנות השמונים למשך שלוש שנים ומשם עבר לשחק באזור בליגה א', אז הליגה השנייה, שם רץ על הדשא כעשור ומחצה. את דרכו כמאמן החל חכים כמאמן הנוער של גדנ"ע לפני 15 שנים, שם אימן כשנתיים ואז עבר לאמן את הבוגרים של אזור בליגה ב' במשך שנתיים ואז מונה למנהל המקצועי של הפועל בת ים בליגה הלאומית, שם עזב אחרי שבמכבי חיפה שנתנה חסות לבת ים התעקשה שיעבוד עם איתי מרדכי וכשחכים סירב הוא חזר לאזור הפעם לחמש שנים. הוא עבר בין היתר באשדוד, בלוד במרמורק ובעונה שעברה חזר לאזור כדי לעזור לה לשרוד בליגה א' ועמד במשימה. ברמה האישית, חכים בן השישים, נשוי פלוס ארבעה הוא כבר סבא לנכד בן עשר: "עדיף להתחתן מוקדם, כמוני, ולהיות סבא צעיר", הוא צוחק.