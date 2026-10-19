מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' הפתיע היום (שני) ואמר בכנס השנתי של יועצי המס באילת כי ביטול שטר 200 שקלים שוב על הפרק, כחלק מהניסיון להילחם ב"כסף השחור" והן כדי למנוע העלאת מיסים כבדה כבר בעוד מספר חודשים.
"נצטרך לבטל חלק מהתשלום במזומן, שכבר הוגבל לאחרונה", אמר מנהל רשות המסים. "בנק ישראל מתנגד לביטול השטר של 200 שקל, אבל ראינו בחקירות משטרה מה קורה בנושא הזה של תשלומים במזומן, גם ממש לאחרונה ברשויות מקומיות. נצטרך בעניין הזה לדרוש ולבצע צעדים קשים - מביטול שטר ה-200 ועד לביטול כל המזומן בעתיד".
אהרונוביץ' הוסיף: "אני אומר כאן באופן המפורש ביותר, שאם מבטלים מחר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגביית מיסים נוספת של 30-20 מיליארד שקל בשנה, ולמנוע צעדים כואבים אחרים, אבל בנק ישראל מתנגד לזה".
עוד קודם לכן ביטל אהרונוביץ' את כל הבטחות הפוליטיקאים שנכחו בכנס, מהשר אלי כהן, דרך נפתלי בנט, ועד אביגדור ליברמן ושאול מרידור, שאמרו שיעשו הכל כדי למנוע העלאות מיסים אחרי הבחירות, אם יהיו חברים בממשלה.
אהרונוביץ' אמר באופן ברור כי לא יהיה מנוס משורת העלאות מסים, וחשף כי צוות מיוחד במשרד האוצר, שבו חברים הוא עצמו כמנהל רשות המסים, ובכירי הרשות, יחד עם ראשי אגף התקציבים והכלכלן הראשי באוצר, כבר מגבשים את ההצעות להעלאות המיסים שיוגשו לממשלה החדשה.
אהרונוביץ הסביר: "התקציב בשנים 2027 ו-2028 יהיה אכזרי. לצערנו, אנחנו לא רואים שהולכת להיות בשנה הבאה צמיחה יוצאת דופן, אנחנו ממשיכים להילחם בשבע חזיתות. נשיא ארה"ב אומר שיילך לעוד מלחמה עם איראן, ותקציב הביטחון עלול להגיע לכ-200 מיליארד שקל, לא רק בשנת 2027 אלא גם ב-2028".
עוד אמר כי "יש התפרעות מוחלטת בנושא גיוס המילואים ואף אחד לא מתווכח עם מערכת הביטחון. זה כבר ברור ש-200 מיליארד שקל של תקציב ביטחון שנתי ייאלצו את הממשלה הבאה להעלות מיסים".
אהרונוביץ' אף סיפר כי "נשקלת החמרה בחוק הרווחים הכלואים וכי עדיף שיבוצעו צעדים כאלה שיהיו חכמים לצורך מימון הביטחון היקר מאשר למצוא פתרונות קלים, כמו להעלות מיידית את המע"מ באחוז, ולהעלות את שיעור מס ההכנסה באחוז, ולעשות ההפך מריווח מדרגות מס ההכנסה. אנחנו מנסים לחשוב בצורה מקורית ולמצוא פתרונות שלא יכבידו על כלל הציבור".
מנהל רשות המסים הדגיש כי ביטול מס רכוש על קרקעות לפני שנים הייתה טעות וכי "חבורה של אינטרסנטים בזמנו ביטלו מס טוב. אם לא נחשוב על פתרונות יצירתיים טובים נהיה מול שוקת שבורה, ואז נצטרך להעלות את מס ערך מוסף ומס הכנסה וזה יהיה פתרון רע".
באופן מפתיע הסכים נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, שלא תהיה ברירה ויהיה צורך להעלות מסים, אך דרש שאלה יהיו כואבים פחות לכלל האוכלוסייה. גינדי הציע להטיל מס על משכירי דירות מהשקל הראשון (כיום שכר דירה עד סכום של 5,654 שקל פטור לחלוטין ממס), ובעוד שהמס על עבודה צריך יהיה דווקא לרדת, המיסוי על הון צריך להיות מלא ומהשקל הראשון.
נשיא לשכת יועצי המס הביע תמיכה בהנהגת חובת דיווח כללית למס הכנסה של כל האזרחים, והטלת מס על חברות כגון נטפליקס, שפטורות כיום. גינדי תקף את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כוונתו להעלות את הפטור ביבוא אישי של חבילות מעבר ל-75 דולר , ולעודד את הכלכלה הסינית על חשבון הישראלים".