נשיא לשכת יועצי המס הביע תמיכה בהנהגת חובת דיווח כללית למס הכנסה של כל האזרחים, והטלת מס על חברות כגון נטפליקס, שפטורות כיום. גינדי תקף את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כוונתו להעלות את הפטור ביבוא אישי של חבילות מעבר ל-75 דולר , ולעודד את הכלכלה הסינית על חשבון הישראלים".