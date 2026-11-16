"לקח שלוש שנים לקבל את ההיתר. אנחנו הרשת הקמעונאית הראשונה שקיבלה היתר למתן שירותים פיננסיים. נדרשנו לשם כך להפקיד הון עצמי של 10 מיליון שקל ולעמוד בתנאים פיננסיים רבים", כך אמר ל-ynet רמי לוי, שדיווח הבוקר (שני) כי קיבל רישיון מרשות שוק ההון למתן אשראי לחברת בת שלו. הרישיון ניתן כעת עד שנת 2028. במקביל, קיבלו רמי לוי, בתו יפית אטיאס, מנכ"לית משותפת ברשת שיווק השקמה, ויעקב עבוד לוי, היתר שליטה בחברת הבת, בכפוף לתנאים.

"לקח שלוש שנים לקבל את ההיתר. אנחנו הרשת הקמעונאית הראשונה שקיבלה היתר למתן שירותים פיננסיים. נדרשנו לשם כך להפקיד הון עצמי של 10 מיליון שקל ולעמוד בתנאים פיננסיים רבים", כך אמר ל-ynet רמי לוי, שדיווח הבוקר (שני) כי קיבל רישיון מרשות שוק ההון למתן אשראי לחברת בת שלו. הרישיון ניתן כעת עד שנת 2028. במקביל, קיבלו רמי לוי, בתו יפית אטיאס, מנכ"לית משותפת ברשת שיווק השקמה, ויעקב עבוד לוי, היתר שליטה בחברת הבת, בכפוף לתנאים.

"לקח שלוש שנים לקבל את ההיתר. אנחנו הרשת הקמעונאית הראשונה שקיבלה היתר למתן שירותים פיננסיים. נדרשנו לשם כך להפקיד הון עצמי של 10 מיליון שקל ולעמוד בתנאים פיננסיים רבים", כך אמר ל-ynet רמי לוי, שדיווח הבוקר (שני) כי קיבל רישיון מרשות שוק ההון למתן אשראי לחברת בת שלו. הרישיון ניתן כעת עד שנת 2028. במקביל, קיבלו רמי לוי, בתו יפית אטיאס, מנכ"לית משותפת ברשת שיווק השקמה, ויעקב עבוד לוי, היתר שליטה בחברת הבת, בכפוף לתנאים.

"אצלנו ברשת, לאורך כל הדרך, תמיד יהיה משהו מיוחד. התוכנית הסופית היא לפתח את הזרוע הפיננסית, כמו שעשו חברות הקמעונאות הבינלאומיות וולמארט וטסקו. הגשנו בקשה נוספת, שעדיין לא אושרה, לרישיון נותן שירותי תשלום – את זה מקבלים מהרשות לניירות ערך - שיאפשר לנו להחזיק כספים של לקוחות ולנהל פיקדונות בריבית, ואז נעשה כל מה שבנק עושה", אומר לוי.

"אצלנו ברשת, לאורך כל הדרך, תמיד יהיה משהו מיוחד. התוכנית הסופית היא לפתח את הזרוע הפיננסית, כמו שעשו חברות הקמעונאות הבינלאומיות וולמארט וטסקו. הגשנו בקשה נוספת, שעדיין לא אושרה, לרישיון נותן שירותי תשלום – את זה מקבלים מהרשות לניירות ערך - שיאפשר לנו להחזיק כספים של לקוחות ולנהל פיקדונות בריבית, ואז נעשה כל מה שבנק עושה", אומר לוי.

"אצלנו ברשת, לאורך כל הדרך, תמיד יהיה משהו מיוחד. התוכנית הסופית היא לפתח את הזרוע הפיננסית, כמו שעשו חברות הקמעונאות הבינלאומיות וולמארט וטסקו. הגשנו בקשה נוספת, שעדיין לא אושרה, לרישיון נותן שירותי תשלום – את זה מקבלים מהרשות לניירות ערך - שיאפשר לנו להחזיק כספים של לקוחות ולנהל פיקדונות בריבית, ואז נעשה כל מה שבנק עושה", אומר לוי.