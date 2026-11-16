"לקח שלוש שנים לקבל את ההיתר. אנחנו הרשת הקמעונאית הראשונה שקיבלה היתר למתן שירותים פיננסיים. נדרשנו לשם כך להפקיד הון עצמי של 10 מיליון שקל ולעמוד בתנאים פיננסיים רבים", כך אמר ל-ynet רמי לוי, שדיווח הבוקר (שני) כי קיבל רישיון מרשות שוק ההון למתן אשראי לחברת בת שלו. הרישיון ניתן כעת עד שנת 2028. במקביל, קיבלו רמי לוי, בתו יפית אטיאס, מנכ"לית משותפת ברשת שיווק השקמה, ויעקב עבוד לוי, היתר שליטה בחברת הבת, בכפוף לתנאים.
"אצלנו ברשת, לאורך כל הדרך, תמיד יהיה משהו מיוחד. התוכנית הסופית היא לפתח את הזרוע הפיננסית, כמו שעשו חברות הקמעונאות הבינלאומיות וולמארט וטסקו. הגשנו בקשה נוספת, שעדיין לא אושרה, לרישיון נותן שירותי תשלום – את זה מקבלים מהרשות לניירות ערך - שיאפשר לנו להחזיק כספים של לקוחות ולנהל פיקדונות בריבית, ואז נעשה כל מה שבנק עושה", אומר לוי.
לוי מבהיר כי "לא הוצאנו רישיון של בנק, כי להוציא רישיון כזה זה תהליך ארוך מאוד. כל השירותים יהיו דיגיטליים ויינתנו באמצעות הארנק הדיגיטלי שכבר פועל. המטרה שלנו היא להשתמש במותג רמי לוי ולהציע אשראי במחירים אטרקטיביים. השירותים לא יהיו רק ללקוחות הרשת – כולם יוכלו להשתמש בהם, אבל לחברי המועדון שלנו תהיה העדפה. כשנקבל את הרישיון מרשות ני"ע, יוכלו לנהל אצלנו גם פיקדון בריבית. יהיה נוהל 'הכר את הלקוח', ואחריו יהיה אפשר לבצע את הפעילויות. בסוף-בסוף אנחנו רוצים שהלקוח יעשה אצלנו את הפעולות הבנקאיות הפשוטות. רם אפרתי, מנכ"ל רמי לוי תקשורת, ישמש כיו"ר רמי לוי פיננסים, שהיא חברה קיימת שעד היום עסקה בקבלת הרישיון".
יש לציין כי המהלך מצטרף לשותפות של לוי עם הכשרה ביטוח להקמת פעילות בתחום האשראי החוץ-בנקאי. לוי מתכוון להישען על בסיס הלקוחות הרחב של רשת המזון ועל חברי המועדון שלו, מחזיקי כרטיס האשראי, אך ייתן שירותים לכל הציבור. חברי המועדון יזכו בהטבות נוספות. מבחינת החברה, מדובר במקור הכנסה נוסף.