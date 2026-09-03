בית המשפט המחוזי מרכז אישר אתמול (רביעי) הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת סודהסטרים ישראל. במסגרת ההסדר החברה תפצה לקוחות בהטבות בשווי 2.9 מיליון שקל.

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בספטמבר 2023 על ידי ארבעה לקוחות עוסקת בשיווק מכשירי הגזה ואביזרים נלווים לצורך הכנת משקה מוגז ביתי. מפסק הדין עולה כי החברה מציעה עסקאות לרכישת מכלי גז המכילים גז להכנת סודה ביתית, הכוללת כמות מוגדרת של מכלים לתקופה קצובה. למשל, 48 מכלים ל-4 שנים. עסקאות אלו המכונות "תוכניות המינויים" משווקות ללקוחות באמצעות המוקד הטלפוני של החברה.

גלריה משרדי חברת סודהסטרים ( צילום: AFP )

הטענה במסגרת התובענה הייצוגית, שהוגשה באמצעות עוה"ד רועי ביטון, אדם לוין ויונתן רפפורט ממשרד עו"ד רפפורט, לוין ביטון, היתה כי התנהלות החברה מונעת מלקוחות שרכשו תוכניות מינויים למכלי גז לנצל את יתרת המכלים לקראת סיום תקופת המינוי. לפי הנטען, החברה כפתה על צרכנים לחדש את העסקה כתנאי להנאה מהמכלים שעבורם שילמו וכן כי לא הציגה כראוי את ההסכם ותנאיו.

סודהסטרים טענה מנגד כי בקשת האישור חסרת בסיס עובדתי ומשפטי. עוד נטען כי הלקוחות חופשיים לנצל את מלוא כמות המכלים הכלולים בתוכנית המינויים, במהלך כל תקופת התוכנית, כולל לקראת סיומה.

בסופו של דבר הגיעו הצדדים לפשרה לפיה סודהסטרים תעניק שנת אחריות נוספת, בחינם, ל-58 אלף מכשירי ההגזה האחרונים שנרכשו לפני מועד אישור הפסק. האחריות הנוספת תיכנס לתוקף באופן אוטומטי מיד עם סיום תקופת האחריות המקורית, ללא צורך בפעולה מצד הלקוח. שווי ההטבה למכשיר מוערך בכ-50 שקל. החברה חויבה לרכז את תנאי התוכנית במסמך אחד בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולשלוח אותו לרוכשים.

השופטת איריס רבינוביץ ברון קבעה בהחלטתה כי מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר ואישרה אותו.

עוה"ד רועי ביטון, אדם לוין ויונתן רפפורט ( צילום: מיקה סלומון‏ )

ממשרד רפפורט לוין ביטון נמסר: "שמחים על אישור הסדר הפשרה ועל תוצאה משמעותית נוספת לציבור הצרכנים. ההליך הייצוגי שהגשנו נגד סודהסטרים הסתיים בהסדר הכולל הטבות לציבור בשווי של כ-2.9 מיליון שקל, לצד שינוי והסדרה של התנהלות החברה".