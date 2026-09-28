אופיר שריד, שעמד בראש מליסרון עד שבוע שעבר, הלך היום (שני) לעולמו בגיל 54. שריד כיהן כמנכ"ל חברת הנדל"ן המניב וכיו"ר החברה הבת אביב מליסרון, והותיר אחריו רעיה ושלושה ילדים.

"מליסרון מרכינה ראש ומודיעה בלב כבד ובצער רב על פטירתו בטרם עת", נמסר מהחברה. "שריד היה "מנהל אהוב ומוערך על ידי דירקטוריון החברה, הנהלת החברה ועובדיה, שכואבים מאוד את לכתו".

אופיר שריד ( צילום: אוראל כהן )

ממליסרון נמסר עוד כי שריד "היה דמות בולטת ומוערכת בשוק ההון הישראלי, מנכ"ל מוביל, נחוש ומקצועי שתרם תרומה משמעותית ביותר לצמיחת מליסרון ולביסוס מעמדה כחברה מובילה בשוק הנדל"ן".

שריד היה בהשכלתו רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון מאוניברסיטת חיפה ובעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר- אילן. שריד הצטרף למליסרון ב-2011 ושימש כשמונה שנים סמנכ"ל הכספים שלה. באוקטובר 2019 מונה למנכ"ל, וירש את אבי לוי, שהוא כיום בעל השליטה בלהב. מליסרון מחזיקה ומנהלת את רשת קניוני עופר, ופועלת גם בתחומי המשרדים, פארקי ההייטק והמגורים.

בתקופת כהונתו הרחיבה החברה את פעילותה מעבר לעסקי הליבה בקניונים ובמשרדים. אחד המהלכים המרכזיים היה הכניסה לתחום המגורים באמצעות אביב ייזום: ב-2022 רכשה מליסרון 50% מהחברה בהשקעה של כ-600 מיליון שקל, וב-2024 השלימה את רכישת יתרת המניות לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל והפכה אותה לזרוע המגורים של הקבוצה. ב-2025 זכתה אביב מליסרון בקרקע להקמת 320 דירות בשדה דב, תמורת כ-605 מיליון שקל.

בתחילת החודש יצא שריד לחופשת מחלה בשל נסיבות רפואיות. בשבוע שעבר הודיעה החברה כי בשל הנסיבות הרפואיות הוא מסיים את תפקידו, וכי החלה בהליך לאיתור מנכ"ל. מאז יציאתו לחופשה מכהן סמנכ"ל הכספים, אורן הילינגר, גם כממלא מקום המנכ"ל, וימשיך בשני התפקידים עד למינוי מנכ"ל קבוע.