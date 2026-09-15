בבית משפט השלום בראשון לציון אושר אתמול (שני) הסדר שיקום כלכלי חריג, שבמסגרתו חברים לפלוגה של לוחם מילואים יממנו מכיסם את מלוא הסכום שנקבע לתשלום לנושים בסך כולל של 100 אלף שקל על מנת לאפשר לו ולרעייתו לצאת לדרך חדשה.

הלוחם, שגויס למילואים ב-7 באוקטובר ועסק בפינוי חללים, הוכר בהמשך כפוסט־טראומתי ומקבל קצבה ממשרד הביטחון. בעקבות המשבר הנפשי שחווה והצורך של רעייתו לטפל בו ולטפל גם בבנם, ילד עם צרכים מיוחדים, נקלעו בני הזוג לקריסה כלכלית ולהליך חדלות פירעון, לאחר שניהלו קודם לכן חברה ועסק מצליחים. במסגרת ההליך טענו באי כוח בני הזוג, עו"ד שלי נחום ועו"ד ארתור קורול, כי צריך לתת לבני הזוג להשתקם.

חיילי צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

לדיון שהתקיים בפני השופטת קרין וישינסקי הגיעו חבריו לפלוגה של הלוחם, ובראשם נציג החברים, כדי להסביר את האתגר ולבקש לסייע בתשלום באופן מיידי. חברו לנשק העיד בדיון: "א' (הלוחם) היה איתנו כבר 15 שנה במילואים, ביחד עוד מ'צוק איתן', זה לא טוב לב - זה רעות. מגיע לו. היינו במצבים מסכני חיים, ראינו פצועים וגופות, הוא עסק בטיפול בעצמו. הכסף יינתן על ידינו מבלי שא' ורעייתו יצטרכו להחזיר לנו אותו. מגיע להם כל שקל. אני כן רוצה לתת לו סיכוי שיקום ויעבוד ויעשה".

חברים ביחידת המילואים הלוחמת פנו אף בבקשה לנאמן בהליך חדלות פירעון, עו"ד איתי גור, בעניינם של חברם לנשק ורעייתו. ביחידה תיארו כיצד הלוחם שירת במסירות רבה מאז שנת 2010, והחל מאירועי 7 באוקטובר לחם ברצועת עזה, טיפל בפצועים תחת אש ונשא במשימות קשות של ליווי חללים. חשיפה ממושכת זו, לצד קריסת העסק שבבעלותו, הובילו לדבריהם למשבר נפשי וכלכלי עמוק. החברים הדגישו כי הלוחם החל בתהליך שיקום וחזר לעבוד בחלקיות משרה, וביקשו מהנאמן להתחשב במצבו עקב הלחימה. "כשם שסמכנו על א' בעיניים עצומות בשדה הקרב והפקדנו בידיו את חיינו, כך אין לנו ספק כי בעזרת ההקלות הנדרשות יצליח לשקם את חייו ולשוב למעגל החיים במלוא כוחו", כתבו.

באת כוח הממונה על חדלות פירעון, עו"ד מיקי וינגרטן, ציינה בדיון כי "נראה לי שזה מקרה חריג והכספים המגיעים מהחברים שמתגייסים בשבילו. מה שהוא עשה שם הם עושים פה ואני לא יכולה למנוע את הטוב לב הזה שמופגן פה כעת".

השופטת וישינסקי קיבלה את הבקשה בהסכמת בעלי התפקיד וקבעה כי "אמנם, חלף פרק זמן קצר מאז ניתן צו פתיחת הליכים ועדיין לא החלה תקופת השיקום, אולם לאחר ששמעתי את נסיבות הסתבכותם של היחידים (הלוחם ורעייתו־ל.ד) ואת הרצון של חבריהם לאפשר את שיקומם האישי והכלכלי, סבורה אני כי זהו בדיוק המקרה עליו יש להחיל את החריג לכללים הקבועים בדין להקדמת תשלומים. לדיון היום לא התייצבו נושים על אף שזומנו כדין ולפיכך איני מורה על העברת הבקשה להקדמת תשלומים לעיונם".

לפיכך, הורתה השופטת כי הסכום ישולם לקופת הנשייה על ידי החברים בתוך 60 ימים, כדי לאפשר לבני הזוג לצאת לדרך חדשה. המשמעות היא שחוב בסך כולל של כ־1.8 מיליון שקל של בני הזוג יחדיו יוסדר על ידי תשלום של 100 אלף שקל על ידי חברים מהמילואים וכן על ידי 6,000 שקל שהיו בקופת הנושים.

צילום: ארתור קורול

עורכי הדין שלי נחום וארתור קורול, באי כוח בני הזוג, מסרו בתגובה: "המדובר במקרה קשה של לוחם, איש משפחה וחבר שיצא ונלחם עבור כולנו כחברה. הלוחם שילם מחיר אישי על ההתנדבות. המחיר האישי זה מחיר שחלקו כלכלי וחלקו נפשי. בחלק הכלכלי דיני חדלות פירעון יכולים לסייע, וזה המקרה לעשות את זה. אני מודה לנאמן ולממונה ולבית המשפט על הרגישות שהראו בנושא".