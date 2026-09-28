אנבידיה הודיעה היום (שני) על תוכנית רכישת המניות העצמית (Buyback) הגדולה בהיסטוריה. מועצת המנהלים אישרה הגדלה של 150 מיליארד דולר בהיקף התוכנית, ובכך עקפה את השיא הקודם של אפל, שעמד על 110 מיליארד דולר ב-2024. בסך הכול רשאית יצרנית השבבים לרכוש מניות בהיקף של עד 235 מיליארד דולר עד ינואר 2028, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס.

תוכנית רכישה עצמית היא מהלך שבו חברה משתמשת בכסף שלה כדי לקנות בחזרה מניות של עצמה מהציבור, וכך מקטינה את מספר המניות בשוק, מעלה את חלקו של כל בעל מניה ברווחי החברה, ומחזירה לבעלי המניות כסף בלי לחלק דיבידנד.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( AFP )

ההודעה מגיעה בשעה שאנבידיה ממשיכה לצבור רווחי עתק ממקומה בראש שרשרת האספקה של ה-AI. ענף הטכנולוגיה מזרים סכומי עתק לתשתיות בינה מלאכותית, וגולדמן זאקס צופה כי ההשקעות יעלו על טריליון דולר השנה.

השבבים של אנבידיה הם סוסי העבודה של המודלים הגדולים שמניעים את ChatGPT, קלוד וג'מיני. בין לקוחותיה הגדולים נמצאות המתחרות הבולטות במרוץ ה-AI, ובהן OpenAI, אנתרופיק ו-SpaceX. גם גוגל, שמפתחת שבבים משלה, רוכשת בהיקפים גדולים מוצרים של אנבידיה באמצעות יחידת הענן שלה.

הנתונים הפיננסיים מסבירים את גודל האישור. הכנסות החברה צפויות לצמוח השנה בכ-90%. בשנת הכספים האחרונה, שהסתיימה בינואר, ייצרה אנבידיה תזרים מזומנים חופשי של כמעט 100 מיליארד דולר. ההערכות מדברות על כך שהנתון הזה צפוי יותר מלשלש את עצמו ל-329 מיליארד דולר בשנת הכספים 2028. הרווח הנקי צפוי לעמוד על 245 מיליארד דולר בשנת הכספים הנוכחית, ולעלות ל-387 מיליארד דולר בשנה שלאחריה.

לפעמים רכישת מניות עצמית עלולה להדאיג

מניית אנבידיה זינקה ביותר מ-1,200% מאז השקת ChatGPT בסוף 2022, אך המומנטום האט ב-2026. מתחילת השנה עלתה המניה בכ-20%, בעוד משקיעים מפקפקים יותר ויותר בקיימות תנופת ה-AI.

מייסד החברה והמנכ"ל שלה, ג'נסן הואנג, אמר כי התוכנית משקפת "ביטחון בהזדמנות ארוכת הטווח שלפנינו. הצמיחה של אנבידיה מונעת ממעבר חד-דורי לפלטפורמת AI ולמחשוב מואץ. יצירת המזומנים שלנו מעניקה לנו את היכולת להשקיע בטכנולוגיות שמקדמות את השינוי הזה ולהחזיר הון לבעלי המניות".