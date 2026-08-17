העסקה בין חברת ה-‏AI‏ הישראלית דקארט (‏Decart‏) לבין ענקית ה-‏AI‏ האמריקנית אנתרופיק, שצפויה ‏להיחתם בקרוב, תירשם כאחד ההישגים הפנומנליים של ההייטק הישראלי. לאו דווקא בגלל סכום הרכישה ‏‏(לפי שווי מוערך של 7 מיליארד דולר), שהוא עניין מרשים בהחלט, אלא בגלל העובדה שאנתרופיק מתעתדת ‏להעביר חלק משמעותי מפעילותה לישראל ולהציב את צוותי דקארט בלב המאמץ לפתח את מה שנחשב לגיזת ‏הזהב של ה-‏AI‏: בינה מלאכותית כללית (‏AGI‏).‏

בכתבה שפירסמנו בסוף 2024 כתבנו: "תזכרו את השם 'דקארט' ומתי קראתם עליה לראשונה, כי יש סיכוי לא ‏מבוטל שתשמעו עליה עוד הרבה". פחות משנתיים לאחר מכן החברה הספיקה לגייס סדרה של גיוסי הון ‏גדולים ולהפוך ליוניקורן ה-‏AI‏ הישראלי הראשון, וכעת עומדת להימכר תמורת 7 מיליארד דולר.‏

גלריה מייסדי דקארט, מימין לשמאל: אוריאן לייטרסדורף, דין לייטרסדורף ומשה שלו ( צילום: עמית אלקיים )

דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ‏ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. האחים ‏לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, ‏נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23, דין לייטרסדורף ‏הפך לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון ‏–‏ שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.‏

על פי ההערכות שלושת המייסדים מחזיקים ביותר מ-60% ממניות החברה. אם העסקה אכן תיחתם לפי סכום ‏של 7 מיליארד דולר,‏ חלקם בעסקה יהיה כ-1.5 מיליארד דולר לכל אחד מהמייסדים. חשוב לציין כי את ‏מרבית הכסף הם לא יקבלו במזומן, אלא באמצעות מניות של אנתרופיק, שצפויה להתחיל להיסחר בשנה הקרובה בבורסה בניו ‏יורק, באחת ההנפקות הגדולות והמסקרנות בהיסטוריה של וול סטריט.‏

הרכישה הגדולה ביותר של ענקית ה-AI

בימים האחרונים חשפנו ב-‏ynet‏ עד כמה התעצמה הבינה המלאכותית בתחומי הסייבר, ‏וכיצד תקיפות הסייבר המסוכנות שהיא מבצעת על דעת עצמה יצאו מכלל שליטה. האירוע הזה הוא רק ‏הקדימון לקראת יכולות הבינה המלאכותית הכללית, כשתגיח לאוויר העולם. מדובר ב"סופר-אינטליגנציה", ‏בינה מלאכותית חכמה מכל בני האדם, שעשויה להגיע לפריצות דרך מהפכניות בתחומי הרפואה והמדע, אבל ‏מנגד עלולה אולי להביא להשמדת המין האנושי – כפי שהזהירו מומחי ‏AI‏ בולטים בעולם.‏

עבור אנתרופיק, רכישת דקארט היא הרכישה הגדולה בתולדותיה. הדבר מעיד עד כמה ‏הטכנולוגיה שפיתחו בחברה הישראלית יכולה להיות מכרעת עבור אנתרופיק, בניסיונה לנצח במרוץ ל-‏AGI‏. העסקה הזו משמעותית לא פחות לדקארט: בניגוד אולי לרוכשות פוטנציאליות אחרות, הרכישה בידי אנתרופיק תאפשר לדקארט להפוך ציר ‏מרכזי באירוע המחולל של העידן הנוכחי ולהשפיע על העולם טכנולוגית, כלכלית וגם חברתית.‏

בדקארט יש עומק טכנולוגי כזה, שגם החברה המתקדמת ביותר בעולמות ה-‏AI‏ בסיליקון ואלי חושבת שיוכל ‏לעזור לה בדחיפת ה-‏AGI‏ מהר ככל האפשר. הסכנה בהתעצמות ה-‏AI‏, שאת ניצניה אנחנו רואים כיום, ‏הדאיגה את אנתרופיק מיומה הראשון. גם בעניין הזה יהיה לדקארט מה לתרום לאנתרופיק.‏

מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי. זה לא נגמר עד שזה נגמר ( צילום: Denis Balibouse/Reuters )

מול אנתרופיק מתמודדות במרוץ ל-‏AGI‏ חברות נוספות כמו ‏OpenAI‏, גוגל, מטא ו-‏SpaceX‏ של אילון מאסק ‏וגם שורה ארוכה ומעוררת חשש של חברות סיניות. הטכנולוגיה של דקארט מאפשרת האצה של תהליך ‏הפיתוח של ה-‏AGI‏. מי שתנצח בתחרות תשלוט במידה רבה בכיווני ההתפתחות העתידיים של האנושות. ‏אנשי דקארט יהיו שם, והם ישתתפו גם בקבלת ההחלטות האתיות.‏

רכישת דקארט והכניסה של אנתרופיק לפעילות בישראל עשויה לבשר על עידן חדש לתעשיית ה-‏AI‏ ‏הישראלית. ההייטק הישראלי גילה את ה-‏AI‏ מאוחר מדי, והחברות המעטות שפעלו בו לא הצליחו להטביע את ‏חותמן על התעשייה העולמית. דקארט הייתה אחת החברות הראשונות בגל חדש של חברות ‏AI‏ ישראליות ‏שחיפשו את הדרך לפרוץ לשוק העולמי. כניסתה של אנתרופיק לישראל עשויה להיות העוגן שסביבו יצמח ‏אקוסיסטם ה-‏AI‏ הישראלי ומקור משיכה לחברות בינלאומיות נוספות לפתוח פה מרכזי מו"פ.‏

שלא כמו סטארטאפים אחרים, לחברת דקארט היו הכנסות של מיליוני דולר בתוך כמה חודשים מהקמתה ‏בזכות הטכנולוגיה שמאיצה משמעותית את מהירות עיבוד ה-‏AI‏. הטכנולוגיה הזו, שנועדה להיות בסיס ‏ליכולות רחבות הרבה יותר בהמשך, היא דבר שמעניין את אנתרופיק במיוחד. בעזרתה יהיה לחברה יתרון ‏משמעותי על ענקיות ה-‏AI‏ האחרות בהוזלה ובהרחבה של כלי ה-‏AI‏ שלה עבור הלקוחות.‏

דקארט פיתחה את מודלי ה-‏AI‏ שלה בכוחות עצמה ואימנה אותם באמצעות הנתונים שלה. השיפור המתמיד ‏באיכות המודלים שלה הקנה לה את היכולת לעשות אופטימיזציה של תהליכי האימון, ולאחר מכן של תהליכי ‏ההסקה – שהם המוצר העיקרי שמוכרות חברות כמו אנתרופיק. זה העומק הטכנולוגי שאפשר לדקארט ‏להפתיע את העולם, אפילו את אילון מאסק, שהגיב "וואו" כשחזה במודל הווידאו של דקארט, שמסוגל לייצר וידאו רציף ‏באמצעות ‏AI‏, בניגוד לסרטונים של שמונה שניות או קצת יותר אצל המתחרים.‏

אילון מאסק ( צילום: Adrees Latif/Reuters )

מאחורי החדשנות בדקארט עומד צוות מהנדסים בעלי מומחיות בהנדסה ובאופטימיזציה של מערכות ‏מורכבות. רבים מחברי הצוות מגיעים מרקע ביחידות טכנולוגיות מתקדמות, בהן יחידת 8200 ומתמחים ‏בתכנות "‏low-level‏", פיתוח מערכות חישוב עתירות ביצועים (‏HPC‏) ואופטימיזציה ל-‏GPU‏ ולשבבים ייעודיים. ‏כוח האדם הזה הוא אחד המרכיבים שקורצים לאנתרופיק בעסקה המתגבשת.‏

דקארט הפכה למחוזרת ביותר בחודשים האחרונים. שורה של חברות הביעו עניין ברכישתה, חלקן צירפו ‏הצעות מחיר נוצצות. לפי דיווחים שונים שהתפרסמו, בין המציעות היו אנבידיה, גוגל, שרכשה אך לאחרונה את וויז הישראלית ב-32 מיליארד דולר, ‏SpaceX‏ של אילון מאסק, אמזון וגם ‏חברת חוות השרתים נביוס. בדקארט שומרים את כל האופציות פתוחות – זה לא נגמר עד שזה נגמר, כמו שאומרים ‏באמריקה.‏

הולכת בדרכה של מלאנוקס

אחת השאלות שנותרות פתוחות היא מדוע דקארט בחרה בנתיב של מכירה לחברה אחרת ולא בהנפקת מניות ‏בנאסד"ק ושמירה על עצמאותה כחברה ישראלית. אפשר לתלות את ההסבר בעובדה שעם כל החדשנות ‏שפותחה בדקארט, החברה לא בנתה שוק משמעותי של צרכנים. היא הציגה יכולות מפתיעות, אבל לא התאמה ‏בין מוצר לשוק. העסקה עם אנתרופיק מייצגת עניין רב בטכנולוגיה של דקארט, אבל פחות בלקוחות שלה. ‏במובן הזה דקארט הולכת במסלול של מלאנוקס, למשל, שנמכרה לאנבידיה, או של אנפורנה, שנמכרה לאמזון, ‏ולא במסלול הישראליות שבחרו להנפיק בנאסד"ק ולהישאר עצמאיות.‏

בהחלטה על עסקת מכירה ובמשא ומתן בין דקארט לאנתרופיק מעורב גורם משמעותי נוסף: קרן ההון סיכון ‏הענקית סקויה (sequoia capital), המשקיעה הגדולה ביותר בחברה. סקויה הובילה את דקארט מתחילת הדרך באמצעות ‏סדרת השקעות ענק, והיא גם סללה את דרכה העסקית באמצעות קשריה הענפים בארה"ב. סביר להניח ‏שבהחלטה מתי למכור את החברה ולמי, יש לסקויה מקום מרכזי.‏