העסקה בין חברת ה-AI הישראלית דקארט (Decart) לבין ענקית ה-AI האמריקנית אנתרופיק, שצפויה להיחתם בקרוב, תירשם כאחד ההישגים הפנומנליים של ההייטק הישראלי. לאו דווקא בגלל סכום הרכישה (לפי שווי מוערך של 7 מיליארד דולר), שהוא עניין מרשים בהחלט, אלא בגלל העובדה שאנתרופיק מתעתדת להעביר חלק משמעותי מפעילותה לישראל ולהציב את צוותי דקארט בלב המאמץ לפתח את מה שנחשב לגיזת הזהב של ה-AI: בינה מלאכותית כללית (AGI).
בכתבה שפירסמנו בסוף 2024 כתבנו: "תזכרו את השם 'דקארט' ומתי קראתם עליה לראשונה, כי יש סיכוי לא מבוטל שתשמעו עליה עוד הרבה". פחות משנתיים לאחר מכן החברה הספיקה לגייס סדרה של גיוסי הון גדולים ולהפוך ליוניקורן ה-AI הישראלי הראשון, וכעת עומדת להימכר תמורת 7 מיליארד דולר.
דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. האחים לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23, דין לייטרסדורף הפך לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון – שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.
על פי ההערכות שלושת המייסדים מחזיקים ביותר מ-60% ממניות החברה. אם העסקה אכן תיחתם לפי סכום של 7 מיליארד דולר, חלקם בעסקה יהיה כ-1.5 מיליארד דולר לכל אחד מהמייסדים. חשוב לציין כי את מרבית הכסף הם לא יקבלו במזומן, אלא באמצעות מניות של אנתרופיק, שצפויה להתחיל להיסחר בשנה הקרובה בבורסה בניו יורק, באחת ההנפקות הגדולות והמסקרנות בהיסטוריה של וול סטריט.
הרכישה הגדולה ביותר של ענקית ה-AI
בימים האחרונים חשפנו ב-ynet עד כמה התעצמה הבינה המלאכותית בתחומי הסייבר, וכיצד תקיפות הסייבר המסוכנות שהיא מבצעת על דעת עצמה יצאו מכלל שליטה. האירוע הזה הוא רק הקדימון לקראת יכולות הבינה המלאכותית הכללית, כשתגיח לאוויר העולם. מדובר ב"סופר-אינטליגנציה", בינה מלאכותית חכמה מכל בני האדם, שעשויה להגיע לפריצות דרך מהפכניות בתחומי הרפואה והמדע, אבל מנגד עלולה אולי להביא להשמדת המין האנושי – כפי שהזהירו מומחי AI בולטים בעולם.
עבור אנתרופיק, רכישת דקארט היא הרכישה הגדולה בתולדותיה. הדבר מעיד עד כמה הטכנולוגיה שפיתחו בחברה הישראלית יכולה להיות מכרעת עבור אנתרופיק, בניסיונה לנצח במרוץ ל-AGI. העסקה הזו משמעותית לא פחות לדקארט: בניגוד אולי לרוכשות פוטנציאליות אחרות, הרכישה בידי אנתרופיק תאפשר לדקארט להפוך ציר מרכזי באירוע המחולל של העידן הנוכחי ולהשפיע על העולם טכנולוגית, כלכלית וגם חברתית.
בדקארט יש עומק טכנולוגי כזה, שגם החברה המתקדמת ביותר בעולמות ה-AI בסיליקון ואלי חושבת שיוכל לעזור לה בדחיפת ה-AGI מהר ככל האפשר. הסכנה בהתעצמות ה-AI, שאת ניצניה אנחנו רואים כיום, הדאיגה את אנתרופיק מיומה הראשון. גם בעניין הזה יהיה לדקארט מה לתרום לאנתרופיק.
מול אנתרופיק מתמודדות במרוץ ל-AGI חברות נוספות כמו OpenAI, גוגל, מטא ו-SpaceX של אילון מאסק וגם שורה ארוכה ומעוררת חשש של חברות סיניות. הטכנולוגיה של דקארט מאפשרת האצה של תהליך הפיתוח של ה-AGI. מי שתנצח בתחרות תשלוט במידה רבה בכיווני ההתפתחות העתידיים של האנושות. אנשי דקארט יהיו שם, והם ישתתפו גם בקבלת ההחלטות האתיות.
רכישת דקארט והכניסה של אנתרופיק לפעילות בישראל עשויה לבשר על עידן חדש לתעשיית ה-AI הישראלית. ההייטק הישראלי גילה את ה-AI מאוחר מדי, והחברות המעטות שפעלו בו לא הצליחו להטביע את חותמן על התעשייה העולמית. דקארט הייתה אחת החברות הראשונות בגל חדש של חברות AI ישראליות שחיפשו את הדרך לפרוץ לשוק העולמי. כניסתה של אנתרופיק לישראל עשויה להיות העוגן שסביבו יצמח אקוסיסטם ה-AI הישראלי ומקור משיכה לחברות בינלאומיות נוספות לפתוח פה מרכזי מו"פ.
שלא כמו סטארטאפים אחרים, לחברת דקארט היו הכנסות של מיליוני דולר בתוך כמה חודשים מהקמתה בזכות הטכנולוגיה שמאיצה משמעותית את מהירות עיבוד ה-AI. הטכנולוגיה הזו, שנועדה להיות בסיס ליכולות רחבות הרבה יותר בהמשך, היא דבר שמעניין את אנתרופיק במיוחד. בעזרתה יהיה לחברה יתרון משמעותי על ענקיות ה-AI האחרות בהוזלה ובהרחבה של כלי ה-AI שלה עבור הלקוחות.
דקארט פיתחה את מודלי ה-AI שלה בכוחות עצמה ואימנה אותם באמצעות הנתונים שלה. השיפור המתמיד באיכות המודלים שלה הקנה לה את היכולת לעשות אופטימיזציה של תהליכי האימון, ולאחר מכן של תהליכי ההסקה – שהם המוצר העיקרי שמוכרות חברות כמו אנתרופיק. זה העומק הטכנולוגי שאפשר לדקארט להפתיע את העולם, אפילו את אילון מאסק, שהגיב "וואו" כשחזה במודל הווידאו של דקארט, שמסוגל לייצר וידאו רציף באמצעות AI, בניגוד לסרטונים של שמונה שניות או קצת יותר אצל המתחרים.
מאחורי החדשנות בדקארט עומד צוות מהנדסים בעלי מומחיות בהנדסה ובאופטימיזציה של מערכות מורכבות. רבים מחברי הצוות מגיעים מרקע ביחידות טכנולוגיות מתקדמות, בהן יחידת 8200 ומתמחים בתכנות "low-level", פיתוח מערכות חישוב עתירות ביצועים (HPC) ואופטימיזציה ל-GPU ולשבבים ייעודיים. כוח האדם הזה הוא אחד המרכיבים שקורצים לאנתרופיק בעסקה המתגבשת.
דקארט הפכה למחוזרת ביותר בחודשים האחרונים. שורה של חברות הביעו עניין ברכישתה, חלקן צירפו הצעות מחיר נוצצות. לפי דיווחים שונים שהתפרסמו, בין המציעות היו אנבידיה, גוגל, שרכשה אך לאחרונה את וויז הישראלית ב-32 מיליארד דולר, SpaceX של אילון מאסק, אמזון וגם חברת חוות השרתים נביוס. בדקארט שומרים את כל האופציות פתוחות – זה לא נגמר עד שזה נגמר, כמו שאומרים באמריקה.
הולכת בדרכה של מלאנוקס
אחת השאלות שנותרות פתוחות היא מדוע דקארט בחרה בנתיב של מכירה לחברה אחרת ולא בהנפקת מניות בנאסד"ק ושמירה על עצמאותה כחברה ישראלית. אפשר לתלות את ההסבר בעובדה שעם כל החדשנות שפותחה בדקארט, החברה לא בנתה שוק משמעותי של צרכנים. היא הציגה יכולות מפתיעות, אבל לא התאמה בין מוצר לשוק. העסקה עם אנתרופיק מייצגת עניין רב בטכנולוגיה של דקארט, אבל פחות בלקוחות שלה. במובן הזה דקארט הולכת במסלול של מלאנוקס, למשל, שנמכרה לאנבידיה, או של אנפורנה, שנמכרה לאמזון, ולא במסלול הישראליות שבחרו להנפיק בנאסד"ק ולהישאר עצמאיות.
בהחלטה על עסקת מכירה ובמשא ומתן בין דקארט לאנתרופיק מעורב גורם משמעותי נוסף: קרן ההון סיכון הענקית סקויה (sequoia capital), המשקיעה הגדולה ביותר בחברה. סקויה הובילה את דקארט מתחילת הדרך באמצעות סדרת השקעות ענק, והיא גם סללה את דרכה העסקית באמצעות קשריה הענפים בארה"ב. סביר להניח שבהחלטה מתי למכור את החברה ולמי, יש לסקויה מקום מרכזי.
עיתוי העסקה עשוי להיות תלוי בעוד גורם: הכוונה של אנתרופיק לצאת בספטמבר בהנפקת מניות (IPO) בנאסד"ק. לפי חלק מההערכות עשוי שווייה של החברה להגיע ל-2 טריליון דולר. השווי שמשקיעי נאסד"ק יעניקו למניות אנתרופיק יושפע מאוד מעסקה כזו של רכישת דקארט. הם עשויים למשל להתרשם מכך שאנתרופיק מציגה טכנולוגיה שמסוגלת לסייע לה לספוג את הביקוש הגובר לשירותי הצ'אטבוט קלוד, ובכך להביא לחיסכון של מיליארדי דולרים בתשתיות ענן ולקיצור זמני התגובה. בשוק מעריכים שפרסום התשקיף של אנתרופיק לקראת ההנפקה מתעכב בימים אלה בגלל ההמתנה לסיכום העסקה, אבל נראה שההודעה הסופית על חתימת העסקה קרובה מאוד.