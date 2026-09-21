ביטקוין חצה היום (שני) את רף 85 אלף הדולר והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז סוף ינואר. העלייה החדה נמשכת כבר כמה ימים: הביטקוין טיפס ביותר מ-7% בחמשת הימים האחרונים וכמעט ב-35% בשלושת החודשים האחרונים. עם זאת, הוא עדיין נמצא בירידה מתחילת השנה, ועדיין רחוק מהשיא ההיסטורי שלו - 126 אלף דולר.

מאט הוגן, מנהל ההשקעות הראשי של ביטווייז, אמר בראיון ל-CNBC כי לדעתו "חורף הקריפטו" הסתיים. "אני חושב שהוא נגמר, זה אביב הקריפטו, האירוסים פורחים. אני חושב שזה יהיה שוק השוורים החזק והארוך ביותר בתולדות הקריפטו".

מטבעות ביטקוין ( צילום: שאטרסטוק )

הוגן תיאר מצב חריג: המחירים ירדו באופן מחזורי, בעוד הנתונים הבסיסיים של הענף השתפרו, בין היתר עם יותר עסקאות בבלוקצ'יינים ומעורבות של חברות ענק כמו בלקרוק. "אני משער שהמחירים ישלימו פער לקראת סוף השנה", אמר, והוסיף שאינו מאמין שבשנה הבאה הביטקוין עדיין יימצא מתחת לשיאיו.

העלייה מגיעה למרות שהסנאט האמריקני חסם בשבוע שעבר את קידומו של חוק Clarity, שהיה אמור להקים מסגרת רגולטורית לענף הקריפטו ולחלק את הפיקוח עליו בין רשות ניירות הערך (SEC) לנציבות המסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC). חוק Genius, שאושר בשנה שעברה, תמך במחירי הקריפטו. הוגן סבור שדווקא כישלון Clarity עשוי לסייע: "זו רשות ניירות הערך הכי פרו-קריפטו בהיסטוריה של ארה"ב", אמר. "אז באופן אירוני, בהיעדר Clarity ייתכן שתהיה לנו רגולציה פרו-קריפטו חזקה יותר".