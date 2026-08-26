אוניברסיטת רוהמפטון בבריטניה מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים המצטיינים במשחקי וידאו תחרותיים (Esports). בעוד חוב הבוגר הממוצע באנגליה חוצה את רף ה-47,500 פאונד (192 אלף שקל), מלגות בשווי מיליוני פאונד נותרות לא ממומשות לפי גופי ייעוץ פיננסיים - בעיקר כי רבים לא מודעים לקיומן ולזכאות. כעת המלגה החדשה הזו תופסת תאוצה כשכבר חולקו יותר ממאה כאלה.

האוניברסיטה הציעה תחילה 1,500 פאונד (כ-6,000 שקל), אך מאוחר יותר הועלה הסכום ל-2,000 פאונד (כ-8,000 שקל) - כך פורסם ב-BBC. המלגה מתאימה לסטודנטים בתואר ראשון ושני, ואחד התנאים הוא כמובן מצויינות אקדמית והישגים במשחקי וידאו. "המלגה נועדה להכיר בכישרון בתחום שהולך וצובר פופולריות הן ברחבי העולם והן בקרב הסטודנטים שלנו", אמר מארק אלול, רשם אוניברסיטת רוהמפטון.

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גיימינג תחרותי או ספורט אלקטרוני הוא ענף שמסדיר תחרויות בין קבוצות או יחידים שמתמחים במשחק מסוים - זה יכול להיות משחק הכדורגל FC, משחקי יריות כמו Call of Duty או Counter Strike, או משחקי קרבות אחרים - ומתחרים זה בזה ברמות הגבוהות ביותר.

מדובר בענף שתופס תאוצה בעולם והוא מכניס מיליארדים מדי שנה. סכום כלל הפרסים למשל באליפות העולם במשחק League of Legends ב-2024 עמד על 2.23 מיליון דולר.

מקבלי המלגה נדרשים להתחרות בטורנירים שבועיים של האוניברסיטה, וכן לייצג את האוניברסיטה באירועים רשמיים. רוהמפטון דורשת דירוגי מינימום במשחקים מרכזיים לצורך קבלת המלגה, אך בוחנת גם את בקשותיהם של מועמדים הקרובים לסף, ובלבד שהם עומדים בקריטריונים אחרים - כמו מספר גדול של עוקבים בפלטפורמות סטרימינג כדוגמת Twitch.