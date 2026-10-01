מניית פאלו אלטו, חברת אבטחת המידע הבינלאומית, הגיעה היום (חמישי) לשיא כל הזמנים וחצתה שווי שוק של טריליון שקל, כשהיא מזנקת ביותר מ-4%. בכך הפכה לחברה הראשונה בתולדות הבורסה בתל אביב שנסחרת בשווי כזה. למעשה, השווי הנוכחי של פאלו אלטו מהווה כעת שליש מהשווי של כל המניות שנסחרות בבורסה.

הפער בין פאלו אלטו לבאות אחריה ברשימה הוא דרמטי, כשהיא שווה, למשל, פי 10 מחברת טבע שבמקום השני - 143 מיליארד שקל. במקום השלישי נמצא בנק לאומי עם שווי של 110 מיליארד שקל.

מטה פאלו אלטו בקליפורניה. מחברות אבטחת המידע המובילות בעולם ( צילום: Michael Vi / Shutterstock )

פאלו אלטו, שאחד ממייסדיה הוא יזם ההייטק ניר צוק, נכנסה לבורסה בתל אביב בפברואר 2026 כחברה דואלית, שנסחרת גם בנאסד"ק. כבר ביום הראשון היא דורגה כמניה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, ועקפה ענקיות מקומיות כמו טבע, שהחזיקה שנים במקום הראשון במדד ת"א 35, לסירוגין עם אלביט והבנקים.

מתחילת השנה זינק שווייה של פאלו אלטו ב-115.6%, בין היתר אחרי שרכשה את סייברארק הישראלית תמורת 25 מיליארד דולר, העסקה השנייה בגודלה בתחום ההיי-טק המקומי.

פאלו אלטו היא אחת מחברות אבטחת הסייבר המובילות בעולם. היזם ניר צוק הקים אותה ב-2005, והיא התבלטה בכך שהיא מרכזת את כל פתרונות הסייבר תחת קורת גג אחת, וחוסכת את הצורך בשימוש במוצרים רבים של חברות שונות. ב-2007 פרצה לשוק עם השקת חומת אש מהדור החדש, והפכה למתחרה ישירה של צ'ק פוינט הישראלית. ב-2012 הונפקה בנאסדק לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר.

אף שפאלו אלטו היא חברה אמריקנית הרשומה בקליפורניה, מרכז המחקר והפיתוח שלה פועל בתל אביב. היא רכשה במהלך השנים למעלה מ-10 סטארטאפים ישראליים בולטים.