התייקרות לחובבי הספורט בסלקום tv+: לקוחות קיבלו הודעה על העלאת מחירים של כ-9% בחבילת ספורט 5 פרימיום: "ברצוננו לעדכן כי החיוב החודשי בגין חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום ישתנה מ- 52.44 שקל ל- 57 שקל לחודש החל מ-14 באוקטובר 2026".

מי שרוצה לשלם מחיר נמוך יותר יכול לעבור ל-Free Tv שם חבילת 5 פרימיום כלולה במחיר החודשי: 49.90 שקל בלבד לכל התכנים כולל ערוצי one שכלולים גם הם במחיר לצפייה בשני מסכים (או 64.90 שקל לצפייה ב-5 מסכים במקביל).

גבי קניקובסקי במדי מכבי תל אביב ( צילום: עידו ארז )

בין ספקיות הטלוויזיה שמציעות את ספורט 5 פרימיום בנפרד מהשירות הבסיסי שלהן, פרטנר tv+ מציעה כרגע את המחיר הנמוך ביותר עם 49 שקל בחודש. ב-HOT ו-NEXT המחיר שלה הוא 60 שקל בחודש. בסטינג tv+ היא מתומחרת ב-64 שקל בחודש וב-yes היא מוצעת ב-65.5 שקל בחודש.

החבילה כוללת את הערוצים: ספורט מקס 5, ספורט גולד 5, ספורט 5 לייב HD, ספורט 5 4K וספורט 5 סטארס. הצפייה בהם לא אפשרית בטלפונים ניידים וטאבלטים. ב-yes גם ניתן לרכוש ערוצים ליממה או בנפרד ב-42.30-37.20 שקל בחודש.

הערוצים משדרים בין היתר: רגעי שיא מכל הזמנים, המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל, ליגת האלופות, פורמולה 1, ליגת העל בכדורסל, משחקי ליגת האלופות בכדורסל, הפועל ירושלים בליגת האלופות בכדורסל, ליגת העל בכדורסל, הליגה הצרפתית, טורנירי טניס וחדשות ועדכונים מעולם הספורט.

נזכיר שחובבי הספורט שמנויים לסלקום ומשלמים מדי חודש על ערוצי ספורט 1 ו-2 (צ'רלטון), גם לא נהנים מערוצים אלה בסלולרי, בניגוד למנויי שאר חברות הטלוויזיה.