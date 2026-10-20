מספר חברות תעופה דורשות מבג"ץ להחריגן מהחוק המחייב לפצות נוסעים על ביטול טיסה בתקופת מבצע "שאגת הארי", וגם לקבוע כי בעתיד במקרה מלחמה הן לא יידרשו לפצות נוסעים שטיסתם בוטלה. כך עולה מעתירה לבג"ץ שהגישו היום יא"טא, ארגון חברות התעופה הבינלאומי, אייר פראנס, KLM, אל על, דלתא איירליינס, איתיחאד, אייג'יאן, בולגריין אייר, נתיבים טורס ודרך צדיקים טורס - סוכנות נסיעות המתמחה במגזר החרדי. העתירה, נגד ממשלת ישראל, שרת התחבורה, משרד האוצר וכנסת ישראל - מבקשת להחריג את הגופים האמורים מהחוק המחייב אותן לפצות נוסעים על ביטולי טיסות בתקופת "שאגת הארי".
לפי העותרות, עם פתיחת המערכה בפברואר האחרון נשללה האפשרות בפועל להמריא ולנחות משטח ישראל. מצב זה נמשך 40 ימים, פרט להפעלת טיסות חילוץ. לפי העותרות, מבחינה היסטורית זהו פרק הזמן הממושך ביותר בו המרחב האווירי של מדינת ישראל נותר סגור. כלומר מדובר במצב חסר תקדים, וייתכן שבעתיד הוא יתרחש שוב.
כיום בישראל קיים חוק שירותי התעופה"- או "חוק טיבי". חוק זה קובע כי במקרה של ביטול טיסה, עיכוב משמעותי או שינוי בתנאים - חברת התעופה חייבת לפצות את הנוסעים בהתאם לחומרת העיכוב או הביטול. חוק טיבי עצמו מתייחס גם למצבים מיוחדים באמצעות סעיף בחוק- סעיף 9 א , שהתווסף בשנת 2025. סעיף זה קובע כי באותם מצבים מיוחדים יכול השר המוסמך להקל על חברות התעופה, כלומר לא ליישם את עקרונות חוק טיבי במלואו. ואולם, חברות התעופה טוענות כי למרות קיומו של סעיף 9 א- בפועל הוא לא הופעל במהלך "שאגת הארי" - מה שיצר גל של תביעות נגד חברות התעופה. העותרות מבקשות מבית המשפט להורות כי במצבים שבהם טיסות בוטלו בנסיבות שבהן המרחב האווירי נסגר מכוח הוראה מחייבת של הרשויות המוסמכות לתקופה שמועד סיומה לא היה ידוע מראש ,ותוך שלילת אפשרות ממשית לבצע את הטיסות המקוריות או להציע חלופה - חוק טיבי לא יהיה תקף לגביהן.