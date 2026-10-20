מספר חברות תעופה דורשות מבג"ץ להחריגן מהחוק המחייב לפצות נוסעים על ביטול טיסה בתקופת מבצע "שאגת הארי", וגם לקבוע כי בעתיד במקרה מלחמה הן לא יידרשו לפצות נוסעים שטיסתם בוטלה. כך עולה מעתירה לבג"ץ שהגישו היום יא"טא, ארגון חברות התעופה הבינלאומי, אייר פראנס, KLM, אל על, דלתא איירליינס, איתיחאד, אייג'יאן, בולגריין אייר, נתיבים טורס ודרך צדיקים טורס - סוכנות נסיעות המתמחה במגזר החרדי. העתירה, נגד ממשלת ישראל, שרת התחבורה, משרד האוצר וכנסת ישראל - מבקשת להחריג את הגופים האמורים מהחוק המחייב אותן לפצות נוסעים על ביטולי טיסות בתקופת "שאגת הארי".

מספר חברות תעופה דורשות מבג"ץ להחריגן מהחוק המחייב לפצות נוסעים על ביטול טיסה בתקופת מבצע "שאגת הארי", וגם לקבוע כי בעתיד במקרה מלחמה הן לא יידרשו לפצות נוסעים שטיסתם בוטלה. כך עולה מעתירה לבג"ץ שהגישו היום יא"טא, ארגון חברות התעופה הבינלאומי, אייר פראנס, KLM, אל על, דלתא איירליינס, איתיחאד, אייג'יאן, בולגריין אייר, נתיבים טורס ודרך צדיקים טורס - סוכנות נסיעות המתמחה במגזר החרדי. העתירה, נגד ממשלת ישראל, שרת התחבורה, משרד האוצר וכנסת ישראל - מבקשת להחריג את הגופים האמורים מהחוק המחייב אותן לפצות נוסעים על ביטולי טיסות בתקופת "שאגת הארי".

מספר חברות תעופה דורשות מבג"ץ להחריגן מהחוק המחייב לפצות נוסעים על ביטול טיסה בתקופת מבצע "שאגת הארי", וגם לקבוע כי בעתיד במקרה מלחמה הן לא יידרשו לפצות נוסעים שטיסתם בוטלה. כך עולה מעתירה לבג"ץ שהגישו היום יא"טא, ארגון חברות התעופה הבינלאומי, אייר פראנס, KLM, אל על, דלתא איירליינס, איתיחאד, אייג'יאן, בולגריין אייר, נתיבים טורס ודרך צדיקים טורס - סוכנות נסיעות המתמחה במגזר החרדי. העתירה, נגד ממשלת ישראל, שרת התחבורה, משרד האוצר וכנסת ישראל - מבקשת להחריג את הגופים האמורים מהחוק המחייב אותן לפצות נוסעים על ביטולי טיסות בתקופת "שאגת הארי".