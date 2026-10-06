לטענת המבקשים, כאשר לקוח ביצע משיכה חלקית מפיקדון בריבית משתנה המבוססת על ריבית הפריים, הבנק הפחית את שיעור הריבית ששולם על יתרת הכסף שנותרה בפיקדון, באמצעות שינוי המרווח מריבית הפריים. המבקשים טענו כי הדבר נעשה שלא כדין וללא גילוי מספק ללקוחות. בנק הפועלים דחה את הטענות וטען כי מנגנון עדכון הריבית מהווה חלק מההסכמות החוזיות עם הלקוחות וכי המידע הרלוונטי נמסר להם.