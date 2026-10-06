מתחת לרדאר, בנק הפועלים הסכים לשלם 6.7 מיליון שקל במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שעסקה בעדכון הריבית על פיקדונות לאחר משיכה חלקית של כספים. הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בסוף יוני האחרון, לאחר תביעה ייצוגית שהוגשה בנובמבר 2022.
לטענת המבקשים, כאשר לקוח ביצע משיכה חלקית מפיקדון בריבית משתנה המבוססת על ריבית הפריים, הבנק הפחית את שיעור הריבית ששולם על יתרת הכסף שנותרה בפיקדון, באמצעות שינוי המרווח מריבית הפריים. המבקשים טענו כי הדבר נעשה שלא כדין וללא גילוי מספק ללקוחות. בנק הפועלים דחה את הטענות וטען כי מנגנון עדכון הריבית מהווה חלק מההסכמות החוזיות עם הלקוחות וכי המידע הרלוונטי נמסר להם.
הפשרה תחול על לקוחות שביצעו משיכה חלקית מפיקדון ריבית יומי או מפיקדון בריבית משתנה המבוססת על ריבית הפריים, בתקופה שבין נובמבר 2017 לנובמבר 2022, ושבעקבות המשיכה הופחת שיעור הריבית על יתרת הפיקדון. לפי ההסדר, כל לקוח זכאי יקבל החזר המחושב מתוך סכום הריבית שנגרע ממנו. בפיקדונות פר"י יעמוד ההחזר על 37.7% מסכום הריבית שנחסך, ובפיקדונות אחרים המבוססים על ריבית פריים.
ללקוחות בעלי חשבון פעיל בבנק יועבר הפיצוי ישירות לחשבון בתוך 60 ימים ממועד אישור ההסדר בפסק דין חלוט. במקרים שבהם החשבון אינו פעיל, הבנק ינסה לאתר את הלקוחות.
בנוסף לפיצוי בגין העבר, הבנק התחייב לשנות את ההתנהלות בעתיד. בעת משיכה חלקית מפיקדון ריבית יומי יידרש הלקוח לאשר באופן אקטיבי את שינוי תנאי הריבית, והבנק יציג גילוי מפורש יותר לגבי שיעור הריבית החדש שיחול על יתרת הפיקדון. בכך נועד ההסדר לצמצם את האפשרות שלקוח יבצע משיכה חלקית מבלי להבין את השפעתה על התשואה שיקבל בהמשך.