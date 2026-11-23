דקארט הישראלית נמכרת לאמזון תמורת 7.5 מיליארד דולר. העסקה לרכישת סטארט־אפ הבינה המלאכותית הישראלי נחתמה אמש, והודעה רשמית אמורה לצאת בעוד זמן קצר. אמזון תשלם את הסכום במזומן ובמניות, והעסקה תשלב כמה תשלומים.
בכך מגיעה לסיומה סאגה שהחלה ב־10 באוגוסט, עת פרסם כלכליסט כי דקארט מצויה במגעים למכירתה. דקארט נחשבת לאחת מחברות הסטארט־אפ הבולטות שיצאו מישראל בתחום ה־AI. ימים לאחר מכן פורסם בבלומברג כי אנתרופיק מנהלת מגעים לרכישת דקארט ב־6 מיליארד דולר. מגעים אלה עלו על שרטון מסיבות שונות. דקארט הייתה אמורה להיות למעשה כרטיס הכניסה של החברה לארץ לקראת הנפקה בוול סטריט. אנתרופיק הפסיקה את המגעים ונסוגה מהעסקה בתחילת ספטמבר. זאת אחרי שבין הצדדים כבר הוחלפו טיוטות ואנתרופיק למעשה השלימה את בדיקות הנאותות. אנתרופיק היא מפתחת הצ'אטבוט קלוד (Claude).
דקארט ניסתה לחזור למגעים מול אנבידיה. לפני המגעים מול אנתרופיק ביקשה אנבידיה, שמשקיעה בדקארט, לנהל משא ומתן לרכישה, אבל בדקארט העדיפו את אנתרופיק. הניסיון לחזור לאנבידיה לא עלה יפה: זו סירבה לחדש את המגעים, והמועמדת הבאה הייתה אמזון, שנענתה בחיוב להצעה.