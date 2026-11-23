בכך מגיעה לסיומה סאגה שהחלה ב־10 באוגוסט, עת פרסם כלכליסט כי דקארט מצויה במגעים למכירתה. דקארט נחשבת לאחת מחברות הסטארט־אפ הבולטות שיצאו מישראל בתחום ה־AI. ימים לאחר מכן פורסם בבלומברג כי אנתרופיק מנהלת מגעים לרכישת דקארט ב־6 מיליארד דולר. מגעים אלה עלו על שרטון מסיבות שונות. דקארט הייתה אמורה להיות למעשה כרטיס הכניסה של החברה לארץ לקראת הנפקה בוול סטריט. אנתרופיק הפסיקה את המגעים ונסוגה מהעסקה בתחילת ספטמבר. זאת אחרי שבין הצדדים כבר הוחלפו טיוטות ואנתרופיק למעשה השלימה את בדיקות הנאותות. אנתרופיק היא מפתחת הצ'אטבוט קלוד (Claude).