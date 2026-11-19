כשבועיים בלבד לאחר שמישיגן בחרה לסנאט האמריקני את עבדול אל-סייד, אחד המבקרים הבולטים של ישראל בפוליטיקה האמריקנית, מגיעה מכה נוספת לקשרים הכלכליים בין המדינה לישראל. התאגיד לפיתוח כלכלי של מישיגן (MEDC) הודיע כי יפסיק את המימון הציבורי הקבוע לארגון שמסייע לחברות ישראליות להיכנס לשוק האמריקני, לאחר חודשים של מחאות ולחצים מצד פעילים פרו-פלסטינים שדרשו לנתק את הקשרים העסקיים עם ישראל. ההחלטה מסיימת שמונה שנות תמיכה ממשלתית בארגון, שבמהלכן הועברו אליו יותר מ-5 מיליון דולר מכספי משלמי המיסים.

במוקד ההחלטה עומד Michigan Israel Business Accelerator, או בקיצור MIBA, ארגון ללא מטרות רווח הפועל מדטרויט ומחבר בין חברות ישראליות לתעשייה המקומית, בעיקר בתחומי הרכב, הטכנולוגיה, הבריאות והביטחון. הארגון נהנה במשך שנים מתמיכה דו-מפלגתית במישיגן, מדינה המזוהה עם תעשיית הרכב האמריקנית, שבה פועלות זה עשרות שנים כמה מיצרניות הרכב הגדולות בעולם. כעת החליט התאגיד הממשלתי שלא לחדש את המענק השנתי האחרון שלו, בסך 650 אלף דולר, שיפוג בסוף דצמבר.

גלריה עבדול אל-סייד ורעייתו שרה ג'וקקו ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

ההחלטה מגיעה בעיתוי פוליטי טעון במיוחד. בבחירות שנערכו ב-3 בנובמבר ניצח אל-סייד, בן למהגרים ממצרים ורופא במקצועו, את המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס, והפך למוסלמי הראשון שנבחר לסנאט בתולדות ארה"ב. אל-סייד, המזוהה עם האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, בנה חלק מרכזי ממסע הבחירות שלו על התנגדות לסיוע האמריקני לישראל. הוא האשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה, תקף את השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק והבטיח לפעול להפסקת הסיוע הצבאי למדינה. במהלך נאום הניצחון שלו הצהיר כי כספי המיסים האמריקניים לא צריכים לשמש למימון "אפרטהייד, רצח עם או מלחמה".

ניצחונו של אל-סייד במישיגן, מדינת מפתח שבה מתגוררת אחת הקהילות הערביות-אמריקניות הגדולות בארה"ב, המחיש את השינוי ביחסי הכוחות בתוך המפלגה הדמוקרטית סביב ישראל. במהלך הקמפיין הוא התמודד עם התנגדות מצד ארגונים יהודיים ופעילים פרו-ישראלים, אך גם זכה לתמיכה של יהודים פרוגרסיבים. הבחירות הסתיימו בניצחונו דווקא במדינה שבה השקיעו ממשלים רפובליקניים ודמוקרטיים כאחד בקידום קשרים כלכליים עם ישראל. כעת, עוד לפני שנכנס לתפקידו בוושינגטון, מאבד אחד הגופים המרכזיים שאחראים לקשרים האלה את המימון השוטף שלו מממשלת המדינה.

מחאה נגד מימון חברות ביטחוניות ישראליות

המאבק נגד MIBA החל עוד לפני הבחירות. קואליציית ארגונים בשם "MI Money Out of MIBA", כלומר "להוציא את כספי מישיגן מ-MIBA", ניהלה במשך חודשים קמפיין להפסקת התמיכה הציבורית בארגון. פעיליה הגיעו שוב ושוב לישיבות התאגיד לפיתוח כלכלי, נשאו נאומים נגד ישראל ודרשו להפסיק להשתמש בכספי תושבי המדינה לקידום עסקים ישראליים. בקואליציה השתתפו ארגונים פרו-פלסטיניים, קבוצות הפועלות למשיכת השקעות מישראל וגם הסניף המקומי של הארגון היהודי האנטי-ציוני הקול היהודי לשלום (JVP).

מפגינה פרו-פלסטינית במסגרת המחאה נגד MIBA ( צילום: MI Money Out of MIBA )

לטענת המפגינים, הארגון העסקי אינו מסתפק בחיבור בין חברות הייטק, אלא מסייע גם לחברות ביטחוניות ישראליות, ובהן רפאל, התעשייה האווירית ויצרניות של מערכות נשק. המוחים טענו כי אין הצדקה להעביר כספי ציבור לחברות הקשורות לתעשייה הביטחונית הישראלית בזמן המלחמה בעזה, ודרשו להסיט את התקציבים לצרכים מקומיים, כמו חינוך, דיור ושירותים חברתיים.

אחת הפרשות שהלהיטו את המחאה התרחשה בספטמבר האחרון, כאשר מושלת מישיגן הדמוקרטית, גרטשן וויטמר, הודיעה בחגיגיות על מענק ממשלתי של 936 אלף דולר לחברת Capture Systems הישראלית, המתמחה במערכות נגד רחפנים ובאמצעי לחימה מתקדמים. החברה, שהארגון סייע בקידום פעילותה במישיגן, בחרה להקים מרכז ייצור והנדסה בעיר סטרלינג הייטס, בפרויקט בהשקעה מתוכננת של 5 מיליון דולר, שבמסגרתו אמורים להיווצר לפחות 125 מקומות עבודה. בהודעה הרשמית שפרסמה המושלת הוצג הפרויקט כהישג כלכלי לתעשייה הביטחונית המקומית. עבור פעילי החרם הוא הפך לדוגמה בולטת לטענתם שכספי ציבור אמריקניים מסייעים לתעשיית הנשק הישראלית.

מושלת מישיגן גרטשן וויטמר ( צילום: AP Photo/Jacqueline GaNun )

MIBA נוסד ב-2017, בתקופת המושל הרפובליקני ריק סניידר, במטרה למשוך חברות ישראליות למישיגן ולהעניק להן גישה לשוק האמריקני. ב-2023 חנך בדטרויט את The Elevator, מרכז המציע לחברות ישראליות משרדים, שירותי ליווי וקשרים עסקיים מקומיים. על פי נתוני הארגון, פעילותו הניבה עד היום יותר מ-45 מיליון דולר בפעילות כלכלית, אלפי קשרים עסקיים ועשרות שיתופי פעולה.

עם החברות הישראליות שהארגון סייע להן נמנות מובילאיי, חברת הסייבר לרכב Upstream, חברת הבדיקות האוטומטיות UVeye ואלקטריאון, שפיתחה טכנולוגיה לטעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים. אלקטריאון השתתפה בפרויקט להקמת כביש המטעין מכוניות חשמליות בזמן נסיעה בדטרויט, שנחשב לחלוץ מסוגו בארה"ב. הפעילות כללה גם משלחות עסקיות הדדיות, מפגשים עם מנהלי חברות ויצירת קשרים עם יצרניות רכב, ספקיות טכנולוגיה וחברות ביטחוניות. באוגוסט האחרון אף אירח הארגון בדטרויט משלחת של נציגי רשויות מקומיות מישראל.

התאגיד: ההחלטה נובעת מקיצוצים תקציביים

למרות המחאות, בתאגיד לפיתוח כלכלי מתעקשים שההחלטה אינה קשורה לישראל. בת' ארדיסנה, חברת הוועד המנהל, הסבירה בישיבה שהתקיימה ביום שלישי כי קיצוצים תקציביים אילצו את התאגיד להפסיק את התמיכה בכמה תוכניות, בעיקר בארגונים המסייעים לחברות ולמיזמים חדשים. התאגיד מתמודד עם גירעון תקציבי של עשרות מיליוני דולרים, בין היתר בעקבות ירידה בהכנסות מבתי קזינו המופעלים בידי שבטים אינדיאניים. בספטמבר אף צומצם כוח האדם שלו בכ-15%. בתאגיד ציינו כי MIBA לא היה הגוף היחיד שאיבד את המימון, וכי יוכל בעתיד להתמודד שוב על מענקים ציבוריים.

הפעילים הפרו-פלסטינים לא הסתפקו בהודעה. במהלך הישיבה הם הודו לתאגיד על הפסקת המימון, אך דרשו להפוך אותה לצעד קבוע ולמנוע כל העברת כספים ציבוריים לארגון בעתיד. כריסטין רוט, ממובילות הקמפיין, הודיעה כי הפעילים ימשיכו לעקוב אחר כל החלטה הנוגעת לתמיכה בארגון. מבחינתם, הפסקת המענק היא הישג ראשון במאבק רחב יותר לניתוק הקשרים הכלכליים עם ישראל.

מוחים נגד MIBA ( צילום: MI Money Out of MIBA )

מנכ"ל MIBA מארק דוידוף מבהיר מצידו שאין בכוונתו לסגור את הפעילות או לוותר על הקשר הישראלי. לדבריו, הארגון נהנה מתמיכה של תורמים פרטיים וספונסרים עסקיים, ויש לו תוכנית עבודה מלאה ל-2027. הוא גם דחה את הניסיון לקשור את פעילותו למדיניות החוץ של ישראל, והדגיש כי מטרתו היא יצירת מקומות עבודה ומשיכת השקעות למישיגן. "אנחנו מתחרים עם כל מדינה אחרת בארה"ב כדי שחברות ישראליות יבחרו במישיגן. אנחנו מחברים את החברות הגדולות של מישיגן לטכנולוגיה ישראלית כדי שיוכלו להיות טובות ככל האפשר", אמר.