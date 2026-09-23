ישראל מכרה רובי סער, אקדחים ותחמושת בשווי של למעלה מ־1.5 מיליון דולר לחימוש המשמר הנשיאותי של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב־2023, אולם בממשלה האפריקאית לא שילמו על חלק מהתחמושת, בין היתר בטענה לאספקת מוצרים פגומים ותחמושת לא תקינה, שחלקה אף הוחזרה לארץ במבצע לוגיסטי מורכב בעלות של מאות אלפי דולרים.

כך עולה ממסמכים שהוגשו לביהמ"ש במסגרת סכסוך עסקי בין אמתן (EMTAN), יצרנית כלי נשק מכרמיאל, שבשליטת איש העסקים ראובן זאדה, ומי שגם רכשה את התחמושת לפרויקט ממפעלי תעש בישראל, לבין שנרג'י אי.איי (SYN-RG-Ai) – החברה, כך לפי המסמכים שהוגשו לביהמ"ש, שתיווכה בעסקה. הסכסוך עלה שלב לאחרונה, כשהחברה מכרמיאל הגישה תביעה על סך 4.5 מיליון שקל נגד המתווכת, בטענה לחוב שלא שולם.

גלריה ‎מימין רוני נומה פליקס צ'יסקדי אביחי סטולרו ( צילומים: אלכס קולומויסקי AP איליה מלניקוב )

על פי רשם החברות, שנרג'י נמצאת בבעלות (39%) האלוף במיל' רוני נומה, לשעבר מפקד פיקוד מרכז; איש העסקים ובעלי חברת הלוגיסטיקה והמטענים ICL, סא"ל במיל' אביחי סטולרו (39%); ואל"מ במיל' אברהם (אבי) כהן (22%), שכיהן בעבר בתפקידים בכירים בחיל התקשוב והגנת הסייבר, והוא מנכ"ל החברה. באתר של SYN-RG-Ai היא מציגה את עצמה כחברה טכנולוגית עם פתרונות מידע ותקשורת, ולא כמי שמעורבת במסחר בנשק ותחמושת.

הקשר בין החברות סביב הפרויקט בקונגו, כך עולה מהמסמכים שהוגשו לביהמ"ש, נוצר ב־2022. "בין הצדדים התקיים מו"מ שבמסגרתו סיכמו כי שנרג'י תרכוש כלי נשק תוצרת אמתן וכן אמצעי תחמושת שונים תוצרת תעש", טוענת אמתן בתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד גבריאל דיסני והילה ניסן. יצרנית הנשק טוענת כי אף שהיא נוהגת לקבל תשלום מראש של מלוא התמורה לפני הספקה, היא התרשמה שהמתווכים הם "קציני מילואים בדרגות גבוהות שנחזו כאנשי אמת אמידים בעלי ממון, נכסים והשפעה שניתן לסמוך עליהם".

לטענת אמתן, "תעשיית הנשק מתנהלת על בסיס אמון אישי, כשעסקאות בסכומים גדולים מתבצעות גם על סמך הסכמות שבעל פה תוך אמון בהבטחה אישית ו'המילה' שניתנה על ידי הצד השני. ביצוע תשלום במועדו ובמלואו הוא בגדר 'קודש הקודשים' שהצדדים מקיימים בחרדת קודש מבלי לעלות על דעתם להפר הבטחה".

המשלוחים נשלחו ביוני־נובמבר 2023. הם כללו מאות רובי סער MZ-4 ו־MZ-15; מקלעי MZ-10; אקדחים מסוג רמון; צייני לייזר, כוונות טלסקופיות ומערכות ראיית לילה; וכן מיליוני כדורים בקוטר 5.56 מ"מ, 7.62 מ"מ ו־9 מ"מ. על החשבוניות צוין תחת סעיף החברה למשלוח: "נשיאות הרפובליקה של קונגו – ארמון האומה, קינשסה", ונכתב בסופה לאחר פירוט המרכיבים והמחירים כי "החלקים הינם חלקי נשק ומצריכים רישיונות ואישור יצוא מאגף לפיקוח יצוא ביטחוני של משרד הביטחון".

חיילים הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ( צילום: AFP )





על פי התכתבויות מייל, אף שמשלוחי הנשק סופקו, בממשל הקונגולזי לא שילמו את מלוא התמורה, ושנרג'י ביקשה להשיב לאמתן חלק מהמשלוחים לקיזוז החוב שלה. כך ב־9 בדצמבר 2024, תחת הכותרת "החזרת תחמושת לארץ במסגרת פרויקט קונגו", כתב מנכ"ל שנרג'י למנכ"ל אמתן: "מבקש את סיועכם בהחזרת תחמושת לארץ וזיכויה לאור אי־תשלום ממשלת קונגו בפרויקט. התחמושת מאוחסנת בבסיס קיבומנגו של המשמר הנשיאותי בקונגו". כהן הוסיף במייל כי "ICL (אביחי) יבצעו את כל הלוגיסטיקה בקונגו ובישראל – האריזה וההובלה בצד הקונגולזי, חכירת המטוס/משלוח אווירי, היתרים ואישורים בישראל". כהן ביקש שהתחמושת שתוחזר תזוכה מהחוב של שנרג'י לאמתן שעמד אז, לטענתה, על למעלה ממיליון דולר, וזאת לאחר ששנרג'י שילמה לה כ־490 אלף דולר.

משנרג'י נמסר בתגובה: "אמתן מסתירה את העובדה ששנרג'י שילמה לתובעת עד היום כעשרה מיליון דולר, מעל ומעבר למה שמגיע לתובעת לאור התנהגותה. לשנרג'י טענות טובות כנגד והיא אף מתכוונת להגיש תביעה נגדית בגין ניפוח מחירים, אספקת מוצרים פגומים, אספקת תחמושת לא תקנית וכיו"ב תקלות והפרות של ההסכם. התביעה האישית נגד בעלי מניות ודירקטורים חסרת כל יסוד משפטי ואינה אלא ניסיון חסר יושר לאיים עליהם בפגיעה בשמם הטוב על מנת ללחוץ עליהם".