החברה הישראלית ארט מדיקל (ART MEDICAL), שקיבלה מענק מקרן ביל ומלינדה גייטס וגייסה כ-100 מיליון דולר מאז הוקמה ב-2008, נקלעה לקשיים ולחובות הקרובים לכ-15 מיליון דולר ופנתה להגנת בית המשפט המחוזי מרכז.
החברה פועלת בתחום המכשור הרפואי הדיגיטלי ועוסקת במחקר, בפיתוח, בייצור ובמסחור של פתרונות לניהול תזונה בחולים המאושפזים ביחידות טיפול נמרץ. המטרה המרכזית של הפלטפורמה שפיתחה החברה היא לצמצם ולמנוע סיבוכים רפואיים קשים המתרחשים במהלך אשפוז בטיפול נמרץ, כגון תת תזונה, הזנת יתר ודלקת ריאות הקשורה להנשמה מלאכותית.
איש העסקים נתן מיליקובסקי ז"ל, בן דודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בעל מניות מיעוט עם החזקה שולית בחברה וכיום לפי נסח רשם החברות עולה כי רעייתו רבקה מיליקובסקי מחזיקה פחות מאחוז ממניות החברה, ובתם ברינה מיליקובסקי היא דירקטורית בחברה. בדירקטוריון יושבים מספר דירקטורים ובהם אליה לירון שהוא גם בעל מניות וממייסדי החברה. החברה מונה עשרות בעלי מניות.
היום (שלישי) הגישה החברה בקשה דחופה למינוי נאמן זמני ולעיכוב הליכים לבית המשפט המחוזי מרכז באמצעות עו"ד קרן רייכבך סגל ועו"ד אבישי סנדר ממשרד גורניצקי ושות'.
מהבקשה עולה כי הקשיים מגיעים בעקבות מכה רגולטורית: באוקטובר 2026 דחה מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את בקשת החברה לסיווג רגולטורי במסלול De Novo לשיווק מוצריה בארה"ב. בקשת De Novo היא מסלול רגולטורי לסיווג מכשירים רפואיים חדשניים שאין להם מוצר דומה או קודם בשוק.
בהתאם לנטען בבקשה, לאורך שנות פעילותה גייסה החברה כ-100 מיליון דולר, בין היתר מתוכנית Grand Challenges של קרן ביל ומלינדה גייטס, מסבב השקעה של כ-20 מיליון דולר בהובלת Advanced Medical Technologies LLC, וכן ממענקי רשות החדשנות בהיקף של כ-2.6 מיליון דולר ועוד. בעקבות דחיית ה-FDA, נמנעו המשקיעים מלהמשיך ולממן את הפעילות, והחברה נותרה ללא מקורות תזרימיים להמשך דרכה.
ארט מדיקל מעסיקה 53 עובדים במשרדיה ובמתקן הפיתוח והייצור שלה בנתניה. החברה פיתחה פלטפורמה טכנולוגית המשלבת חומרה, צינורות הזנה חכמים, חיישנים ואלגוריתמים לניטור ולניהול הזנה של חולים מונשמים בטיפול נמרץ, במטרה למנוע סיבוכים קשים כמו דלקת ריאות וריפלוקס. לחברה כ-100 פטנטים רשומים, הסכמי הפצה עם טבע ו-MOSS באיטליה, ומוצריה הוטמעו בבתי חולים מובילים בארץ ובחו"ל (בהם בילינסון, הדסה ועוד). הנאמן הזמני שמינויו מבוקש יפעל בדחיפות לשמירה על הנכסים, שימור פעילותה ולבחינת מכירת הפעילות כ"עסק חי". המטרה בהגשת ההליך היא לפנות להליך שיקום.
בטיחות מטופלים
מהבקשה עולה כי לחברה חובות בסך של כמיליון שקל לספקים בישראל ועוד חובות לספקים בחו"ל בסך של כ-600 אלף דולר. כמו כן, החברה טרם שילמה לעובדיה את שכר חודש אוקטובר 2026, בסך של כ-870 אלף שקל וכן הפרשות סוציאליות בסך של כ-460 אלף שקל. בנוסף לחברה חוב בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיה בסך מוערך של כ-1.4 מיליון דולר. עוד עולה מהבקשה כי נכון למועד זה, לחברה אין חובות לרשויות. עם זאת, לחברה צפויים להצטבר חובות למס הכנסה בגין ניכויים ולביטוח הלאומי בסך של כ-400 אלף שקל, בגין שכר חודש אוקטובר 2026 שטרם שולם.
כמו כן, לחברה חוב של כ-10.6 מיליון דולר בגין קרן וריבית לחברת Avanos Medical Inc בגין הלוואה המירה בסך של 9 מיליון דולר שנתנה לחברה בקיץ 2024. מועד פירעון ההלוואה הוא בחודש אוגוסט 2027, והיא ניתנת להמרה למניות בתנאים מסוימים. במסגרת הסכם ההלוואה שועבד לזכותה של Avanos כלל הקניין הרוחני של החברה.
עוד נכתב בבקשה כי "החברה היא חברה פעילה, המעסיקה עשרות עובדים ובעלת נכסים טכנולוגיים מהותיים, ובכלל זה קניין רוחני, ידע מקצועי, תיעוד קליני ורגולטורי וקשרים מסחריים. לצד הצורך בשמירה על נכסים אלה, מתעוררות סוגיות דחופות הנוגעות לבטיחות המטופלים ולרציפות הטיפול בהם. בנסיבות אלה, נדרשת נקיטת פעולות מיידיות, לעדכון בתי החולים והמפיצים, למניעת חיבור מטופלים חדשים למערכת ולתיאום המשך הטיפול במטופל קיים או מעבר לחלופה מתאימה".
התיק צפוי להתנהל אצל השופטת כרמית בן אליעזר מבית משפט מחוזי מרכז.