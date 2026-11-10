איש העסקים נתן מיליקובסקי ז"ל, בן דודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בעל מניות מיעוט עם החזקה שולית בחברה וכיום לפי נסח רשם החברות עולה כי רעייתו רבקה מיליקובסקי מחזיקה פחות מאחוז ממניות החברה, ובתם ברינה מיליקובסקי היא דירקטורית בחברה. בדירקטוריון יושבים מספר דירקטורים ובהם אליה לירון שהוא גם בעל מניות וממייסדי החברה. החברה מונה עשרות בעלי מניות.

איש העסקים נתן מיליקובסקי ז"ל, בן דודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בעל מניות מיעוט עם החזקה שולית בחברה וכיום לפי נסח רשם החברות עולה כי רעייתו רבקה מיליקובסקי מחזיקה פחות מאחוז ממניות החברה, ובתם ברינה מיליקובסקי היא דירקטורית בחברה. בדירקטוריון יושבים מספר דירקטורים ובהם אליה לירון שהוא גם בעל מניות וממייסדי החברה. החברה מונה עשרות בעלי מניות.

איש העסקים נתן מיליקובסקי ז"ל, בן דודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בעל מניות מיעוט עם החזקה שולית בחברה וכיום לפי נסח רשם החברות עולה כי רעייתו רבקה מיליקובסקי מחזיקה פחות מאחוז ממניות החברה, ובתם ברינה מיליקובסקי היא דירקטורית בחברה. בדירקטוריון יושבים מספר דירקטורים ובהם אליה לירון שהוא גם בעל מניות וממייסדי החברה. החברה מונה עשרות בעלי מניות.

מהבקשה עולה כי הקשיים מגיעים בעקבות מכה רגולטורית: באוקטובר 2026 דחה מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את בקשת החברה לסיווג רגולטורי במסלול De Novo לשיווק מוצריה בארה"ב. בקשת De Novo היא מסלול רגולטורי לסיווג מכשירים רפואיים חדשניים שאין להם מוצר דומה או קודם בשוק.

מהבקשה עולה כי הקשיים מגיעים בעקבות מכה רגולטורית: באוקטובר 2026 דחה מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את בקשת החברה לסיווג רגולטורי במסלול De Novo לשיווק מוצריה בארה"ב. בקשת De Novo היא מסלול רגולטורי לסיווג מכשירים רפואיים חדשניים שאין להם מוצר דומה או קודם בשוק.

מהבקשה עולה כי הקשיים מגיעים בעקבות מכה רגולטורית: באוקטובר 2026 דחה מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את בקשת החברה לסיווג רגולטורי במסלול De Novo לשיווק מוצריה בארה"ב. בקשת De Novo היא מסלול רגולטורי לסיווג מכשירים רפואיים חדשניים שאין להם מוצר דומה או קודם בשוק.

בהתאם לנטען בבקשה, לאורך שנות פעילותה גייסה החברה כ-100 מיליון דולר, בין היתר מתוכנית Grand Challenges של קרן ביל ומלינדה גייטס, מסבב השקעה של כ-20 מיליון דולר בהובלת Advanced Medical Technologies LLC, וכן ממענקי רשות החדשנות בהיקף של כ-2.6 מיליון דולר ועוד. בעקבות דחיית ה-FDA, נמנעו המשקיעים מלהמשיך ולממן את הפעילות, והחברה נותרה ללא מקורות תזרימיים להמשך דרכה.

בהתאם לנטען בבקשה, לאורך שנות פעילותה גייסה החברה כ-100 מיליון דולר, בין היתר מתוכנית Grand Challenges של קרן ביל ומלינדה גייטס, מסבב השקעה של כ-20 מיליון דולר בהובלת Advanced Medical Technologies LLC, וכן ממענקי רשות החדשנות בהיקף של כ-2.6 מיליון דולר ועוד. בעקבות דחיית ה-FDA, נמנעו המשקיעים מלהמשיך ולממן את הפעילות, והחברה נותרה ללא מקורות תזרימיים להמשך דרכה.

בהתאם לנטען בבקשה, לאורך שנות פעילותה גייסה החברה כ-100 מיליון דולר, בין היתר מתוכנית Grand Challenges של קרן ביל ומלינדה גייטס, מסבב השקעה של כ-20 מיליון דולר בהובלת Advanced Medical Technologies LLC, וכן ממענקי רשות החדשנות בהיקף של כ-2.6 מיליון דולר ועוד. בעקבות דחיית ה-FDA, נמנעו המשקיעים מלהמשיך ולממן את הפעילות, והחברה נותרה ללא מקורות תזרימיים להמשך דרכה.

ארט מדיקל מעסיקה 53 עובדים במשרדיה ובמתקן הפיתוח והייצור שלה בנתניה. החברה פיתחה פלטפורמה טכנולוגית המשלבת חומרה, צינורות הזנה חכמים, חיישנים ואלגוריתמים לניטור ולניהול הזנה של חולים מונשמים בטיפול נמרץ, במטרה למנוע סיבוכים קשים כמו דלקת ריאות וריפלוקס. לחברה כ-100 פטנטים רשומים, הסכמי הפצה עם טבע ו-MOSS באיטליה, ומוצריה הוטמעו בבתי חולים מובילים בארץ ובחו"ל (בהם בילינסון, הדסה ועוד). הנאמן הזמני שמינויו מבוקש יפעל בדחיפות לשמירה על הנכסים, שימור פעילותה ולבחינת מכירת הפעילות כ"עסק חי". המטרה בהגשת ההליך היא לפנות להליך שיקום.

ארט מדיקל מעסיקה 53 עובדים במשרדיה ובמתקן הפיתוח והייצור שלה בנתניה. החברה פיתחה פלטפורמה טכנולוגית המשלבת חומרה, צינורות הזנה חכמים, חיישנים ואלגוריתמים לניטור ולניהול הזנה של חולים מונשמים בטיפול נמרץ, במטרה למנוע סיבוכים קשים כמו דלקת ריאות וריפלוקס. לחברה כ-100 פטנטים רשומים, הסכמי הפצה עם טבע ו-MOSS באיטליה, ומוצריה הוטמעו בבתי חולים מובילים בארץ ובחו"ל (בהם בילינסון, הדסה ועוד). הנאמן הזמני שמינויו מבוקש יפעל בדחיפות לשמירה על הנכסים, שימור פעילותה ולבחינת מכירת הפעילות כ"עסק חי". המטרה בהגשת ההליך היא לפנות להליך שיקום.

ארט מדיקל מעסיקה 53 עובדים במשרדיה ובמתקן הפיתוח והייצור שלה בנתניה. החברה פיתחה פלטפורמה טכנולוגית המשלבת חומרה, צינורות הזנה חכמים, חיישנים ואלגוריתמים לניטור ולניהול הזנה של חולים מונשמים בטיפול נמרץ, במטרה למנוע סיבוכים קשים כמו דלקת ריאות וריפלוקס. לחברה כ-100 פטנטים רשומים, הסכמי הפצה עם טבע ו-MOSS באיטליה, ומוצריה הוטמעו בבתי חולים מובילים בארץ ובחו"ל (בהם בילינסון, הדסה ועוד). הנאמן הזמני שמינויו מבוקש יפעל בדחיפות לשמירה על הנכסים, שימור פעילותה ולבחינת מכירת הפעילות כ"עסק חי". המטרה בהגשת ההליך היא לפנות להליך שיקום.