בהשקעה של 400 מיליון שקל: קופת חולים כללית תקים מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) חדש ומתקדם בבאר שבע. המהלך התגבש בין היתר בעקבות לקחי המלחמה – הפגיעה הקשה בבית החולים סורוקה ובתשתיות בדרום ממתקפות הטילים מאיראן, והשיבושים בעקבות המלחמה באספקה הלוגיסטית לדרום. כל אלה הבהירו את הצורך בחיזוק העצמאות הלוגיסטית של מערכת הבריאות בדרום והבטחת רציפות אספקה רפואית בשגרה ובחירום, שיחזקו את החוסן הרפואי והכלכלי של הנגב.

המרלו"ג החדש יוקם על שטח של כ-23 דונם ויכלול כ-27.5 אלף מ"ר בנוי מעל הקרקע, עם מערכות מיכון אוטומטיות מתקדמות לניהול מלאי, ליקוט והפצה. בכללית מציינים כי הפרויקט נועד לתת מענה לצורכי האחסון וההפצה של הארגון לשני העשורים הבאים לפחות, על רקע הגידול המתמשך בפעילות ובמספר הלקוחות בדרום הארץ. כיום מפעילה כללית שני מרכזים לוגיסטיים מרכזיים בשוהם ובחיפה, אולם בשנים האחרונות גובשה תוכנית אסטרטגית להקמת זרוע לוגיסטית עצמאית בדרום.

המרכז החדש בבאר שבע ( הדמיה: Ai, כללית )





המרלו"ג החדש יאפשר אספקה ישירה ומהירה לא רק לבתי החולים סורוקה ויוספטל, אלא גם למאות מרפאות הקהילה ולבתי המרקחת הרבים העובדים עם כללית באזור. בכללית מדגישים כי הפריסה התלת-מוקדית – צפון, מרכז ודרום – צפויה לחזק את יכולת התפעול של מערכת הבריאות גם בעתות חירום, תוך צמצום התלות בצירי תנועה מרכזיים וקיצור זמני אספקה.

מכללית נמסר: "הדרום חייב להישען על עמוד שדרה לוגיסטי עצמאי. הקמת המרלו"ג בבאר שבע היא התשובה לאיומים אלו, מאחר שהיא מאפשרת פיזור סיכונים ומבטיחה שגם במצבי קיצון של פגיעה בתשתיות או חסימת צירים, המלאי הרפואי הקריטי נמצא 'בתוך הבית' ומוכן להפצה מיידית".