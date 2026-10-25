יום הבחירות ייחגג ביום שלישי הקרוב, 27 באוקטובר, ועם ישראל ייצא לקלפיות ולחופש עם ילדיו. מבצעי יום הבחירות יארבו לכם וינסו לפתות אתכם לקנות בהנחה שתקפה "רק היום".

לפני שאתם ממהרים להצמיד את הנייד למסופוני התשלום, קחו בחשבון שנובמבר בפתח ואם לא דחוף לכם לקנות ממש עכשיו, סביר להניח שהמבצעים בחודש הקרוב יהיו משמעותיים יותר, בטח באופנה ובמוצרי חשמל. על מזון ובילויים ייתכן שמבצעי יום הבחירות משתלמים יותר.

גלריה קניון שבעת הכוכבים ביום הבחירות 2022 ( צילום: יחצ )

אלה סוגי המבצעים שתיתקלו בהם: בדקנו באלו טריקים המשווקים משתמשים כדי ללכוד אותנו באשליית הנחה משמעותית מזאת שנקבל באמת, מה כדאי לנצל ומה עדיף שלא.

סוג ההנחה: "מבצע ליום הבחירות בלבד"

מה זה באמת? זה מבצע מסוג "מהרו, רק היום!", שכופה עליכם לממש רכישה ביום הזה בלבד ויוצר לחץ פסיכולוגי לקנות עכשיו. אם אתם לא חייבים באופן דחוף לקנות את הפריט או החוויה, חכו לנובמבר.

סוג ההנחה: "כל האתר ללא מע"מ"

מה זה באמת? המע"מ במדינת ישראל הוא 18% אבל שימו לב, הנחה בגובה המע"מ אינה הנחה של 18%!

נניח שחנות מוכרת פריט ב-100 שקל. כדי להפחית מע"מ ששילמה למדינה, היא תחלק את מחיר הפריט ב-1.18, כך שהיא תמכור אותו ב-84.74 שקל. לצרכן זאת הנחה של 15.25%.

זה משתלם בכלל? באופנה ההנחה הזאת זניחה ומשתלמת רק בכפל הנחות או בפריטים יקרים. בחשמל, סופרמרקט ובמלונות זאת הנחה סבירה.

סוג ההנחה: מתחם יצירה והופעות חינם לילדים

מה זה באמת? זה באמת בחינם, אבל תצטרכו לשלם על חניה ולקנות אוכל ושתייה לילד ואולי גם לכם וייתכן שגם תרכשו מרצ'נדייז וממתק וצעצוע. הישמרו.

סוג ההנחה: מתנה בקנייה מעל סכום מסוים

מה זה באמת? אם תוסיפו 100 שקל ותגיעו ל-350 שקל בקנייה, תקבלו מתנה ואם תרכשו ביותר מ-450 שקל תקבלו עוד מתנה. אז לא תוסיפו עוד פריט כדי לקבל מתנה? וברור שהסכום ייצא יותר מ-450 שקל, כי החנויות אף פעם לא מוכרות פריטים בסכום המדויק. הבנתם? זה פשוט "מבצע" שגורם לכם לשלם יותר.

סוג ההנחה: 50% הנחה על הפריט השני

מה זה באמת? חצי מחיר על הפריט השני וכמובן עם התניית "הזול מביניהם" המרגיזה. זאת בעצם הנחה של 25% ומטה שכופה עליכם לקנות שני פריטים.

למשל: אם קניתם שני פריטים של 100 שקל ב-150 שקל במקום ב-200 שקל, קיבלתם הנחה של 25%. אם מראש היו קוראים לזה הנחה של 25%, יכולתם גם לקנות פריט אחד בלבד ב-75 שקל. אותו גובה הנחה, אבל הוצאה נמוכה יותר. וזה הטריק פה.

בנוסף, זאת הנחה שנשחקת. בהנחות כאלה, עדיף לקנות שני פריטים במחיר זהה, כי אם תקנו 2 פריטים שמחירם לא זהה, שיעור ההנחה יירד. למשל: אם בחרתם פריט ב-89.90 ופריט ב-129.90 שקל תשלמו 174.85 שקל, הנחה של 20.5%. ככל שפער המחיר בין הפריטים גדול, כך ההנחה תצטמק.

סוג ההנחה: הנחה ללא כפל מבצעים

מה זה באמת? אין צבירה למועדון, לא כולל הנחת יום הולדת, לא כולל גיפט קארד, די עם זה. שחררו אותנו ממבצעים עם הגבלות כאלה. אין כפל מבצעים? בידקו היטב אם בכלל עדיף לכם לחכות לנובמבר להנחה עמוקה לא פחות ועם צבירה וגיפט.

סוג ההנחה: הנחה שמעמיקה ככל שקונים יותר פריטים

מה זה באמת? זאת הנחה של 20% ומטה לכל הרכישה, שכופה על הצרכן קנייה של 3 פריטים. יש פה אשליה של חיסכון כי 3 פריטים יעלו לכם יותר מפריט אחד וההנחה העמוקה הרי תינתן על הפריט הזול מבין השלושה.

לדוגמה, פריט ראשון ב-10% הנחה, פריט שני ב-20% הנחה, פריט שלישי ב-30% הנחה הזול מביניהם. לכן אל תתמקדו בשיעור ההנחה הגבוה שבסוף שרשרת הרכישות, 30%, במקום בשורה התחתונה: הוצאתם יותר כסף כדי לקבל את ההנחה.

כך למשל, 3 פריטים ב-100 שקל. 90 + 80 + 70 = 240 שקל. הנחה של 20%. אמנם מחיר הפריט הממוצע ירד ל-80 שקל, אבל יכולתם לקנות פריט אחד ולשלם 90 שקל בלבד.

וגם פה ההנחה נשחקת כשמחיר הפריטים לא זהה. למשל: פריט ב-100 שקל, 200 שקל ו-300 שקל: 270 + 160 + 70 =500 שקל, במקום 600 שקל הנחה של 16.6% בלבד.

מתי זה כן משתלם? זה לא ממש משתלם, אבל אם אתם ממילא צריכים יותר מפריט אחד, אז לכו על זה.

סוג ההנחה: קוד קופון "על היתרה"

מה זה באמת? לעיתים אתרי איקומרס יוצאים במבצע שנראה בערך ככה: 30% הנחה + קופון של 5% על היתרה. זה נראה כמו הנחה של 35%, אבל זה לא.

דוגמה: קנינו ב-100 שקל וקיבלנו הנחה של 30%: 70 שקל. על הסכום הזה מוּחל הקופון, לכן נשלם 66.5 שקל. כלומר זאת בעצם הנחה של 33.5%.

היזהרו ממבצעים שגורמים לכם לשלם יותר ( צילום: שאטרסטוק )

האם זה משתלם? תלוי במחיר העסקה ובגובה אחוזי ההנחה, אבל בגדול זה משתלם כי למרות התעתוע בגובה ההנחה, הנחות על היתרה בדרך כלל כן מעמיקות מעט את ההנחה בלי שנדרשתם להוסיף פריטים, רק הקלדתם קוד קופון.

סוג ההנחה: מבצעי 1+1

מה זה באמת? הנחה של 50% בתנאי שקונים 2 פריטים במחיר זהה.

האם זה משתלם? כדי לממש מבצע כזה עליכם לקנות 2 פריטים, 4 פריטים וכו'. זה לא משתלם כשאתם צריכים מוצר אחד או 3. זה משתלם רק כשאתם באמת צריכים מספר זוגי של פריטים, כשמחיר הפריט השני זהה לראשון, כך שהתיאור הנכון של גובה ההנחה פה הוא "עד 50%". מבצע דומה שכופה קנייה של 6 מוצרים: 3+3.

סוג ההנחה: מבצע 2 + 1

מה זה באמת? קונים 2 פריטים ומקבלים את השלישי "במתנה". נניח שכל פריט נמכר ב-10 שקל, זאת הנחה של 33% אבל נאלצתם לקנות 2 פריטים ולבחור שלישי. ואם מחירי שלושת הפריטים לא זהים שיעור ההנחה יישחק ל-30% ומטה.

סוג ההנחה: קנו וקבלו גיפט קארד או קאשבק לעתיד

מה זה באמת? אם תקנו בסכום x תקבלו גיפט קארד או תצברו נקודות בשווי y לרכישה עתידית ברשת. זה מבצע קאשבק שכופה עליכם לקנות שוב בחנות או ברשת הזאת.

מתי זה משתלם? כשאתם קונים קבועים בחנות וכשמדובר במימוש בכמה רשתות.

מתי זה לא משתלם? כשזאת קנייה חד פעמית וכשזאת חנות שמוכרת פריטים יקרים כשברור שהקאשבק שקיבלתם יכסה מעט מאוד מהעסקה הבאה.

סוג ההנחה: הנחות "עד"

מה זה באמת? מבצעי "עד 70% הנחה על כל החנות", מבלבלים בגלל הביטוי "על כל החנות" שגורם לנו לחשוב שכל החנות בהנחה של 70% אבל בעצם מה שאומרים לנו פה, זה שכל החנות בהנחה של "עד 70%", כלומר: כל החנות בהנחות, מיעוטן 70% ורובן הנחות עמוקות הרבה פחות.

מתי זה משתלם? כשמה שאתם צריכים באמת נמצא בהנחה של 70% או אפילו בהנחה נמוכה יותר שעדיין משתלמת כמו 50% ובתנאי שאחרי הנחה המחיר נמוך באמת.

סוג ההנחה: מבצע 3 ב-99

מה זה באמת? שוב מבצע שכופה קנייה של כמות. אם זה מתאים לכם: יופי. אם אתם לא צריכים 3 פריטים או לא מוצאים פריט שלישי שנאה בעיניכם, או במידה שלכם, או באותו מחיר של שני הפריטים האחרים, זה מבטל או שוחק את ההנחה.

סוג ההנחה: שוברים

מה זה באמת? אפליקציות של מועדונים, כרטוסי אשראי ובנקים מציעות שוברים בשוטף ובפרט ליום הבחירות. לפעמים מדובר בשובר מגוחך של שקלים בודדים.

אל תקנו שובר של 10% הנחה לרשת אופנה. רק שוברים של 20%-40% הנחה הם המשתלמים. שובר של 10% זה מביך אלא אם מדובר במלון או בשואב שוטף. קנו שוברים שכוללים כפל מבצעים והנחות מועדון ועדיף גם כאלה שלא דורשים הוצאה של מאות שקלים, אלא אם אתם ממילא מתכוונים לקנות באותו בית עסק בסכום מכובד.

סוג ההנחה: מבצעי "השני בשקל" או השני ב-5 שקלים

מה זה באמת? מבצעי "המוצר השני ב-1 שקל" או ב-5 שקלים הם טקטיקה שיווקית של רשתות פארם. למראית עין, הקונה מרגיש שהוא מקבל מוצר כמעט בחינם, אך בפועל מדובר במנגנון מחושב היטב שנועד להגדיל את הפדיון הממוצע לעסקה ולגרום לצרכן לקנות 2 פריטים ולהוציא סכום גבוה מזה שתכנן. זאת בהחלט הנחה, אבל לא באמת קניתם פה פריט בשקל.

האם משתלם? תלוי. במבצעים האלה חובה להשוות מחירים כדי להבין את גודל ההנחה האמיתי מול השוק, כי ​רשתות שיוצאות במבצעים כאלה בדרך כלל מציעות מחיר בסיס גבוה במיוחד לפני היציאה למבצע.

לדוגמה: בקבוק מי פה ליסטרין 500 מ"ל נמכר ב-28.90 שקל בסופר-פארם, השני ב-5 שקלים. כלומר: 16.95 שקל ליחידה, הנחה של כ-40%. אבל ביוחננוף וזול ובגדול מצאנו את הליסטרין הזה ב-15.90-11.90 שקל ללא מבצע כלל. מחיר המבצע ביוחננוף אגב הוא 2 ב-20 שקל, הרבה יותר זול ממבצע "השני ב-5 שקלים" של סופר-פארם.

גם סבון נוזלי פלמוליב לומינוס אוילס נמכר בסופר-פארם במבצע השני ב-5 שקלים. מחירו הרגיל ברשת 30.90 שקל כך שאחרי המבצע מחירו נחתך ל-17.95 שקל, הנחה של כ-40%, אבל ברמי לוי הוא נמכר ב-19.50 שקל ללא שום מבצע ובמבצע 2 יחידות ב-25 שקל, מה שמוריד את המחיר ל-12.50 שקל. גם בשופרסל המבצע יותר טוב: 2 ב-32 שקל, 16 שקל ליחידה.

כך תזהו מבצעי אמת

מבצעים עמוקים באמת תמצאו ברשתות הלבשה תחתונה שמציעות 50%-40% הנחה על כל החנות, רשתות קוסמטיקה שמפנקות ב-30%-20% הנחה ולעיתים גם מחלקות מתנה, רשתות פיצה שמציעות 30% הנחה, רשתות בתי קולנוע שמציעות 1+1 על כרטיסים לכולם וחברות אשראי שמציעות 1+1 על ארוחות ומבצעי קאשבק ליום הבחירות.

גם ארוחות במחירים טובים כמו פיתה קבב עם צ'יפס ושתייה ב-25 שקל מהוות מבצעי אמת נחמדים.