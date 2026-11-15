רשות שוק ההון שוקלת לשלול את רישיון סוכן הביטוח של שלמה אייזיק, שהיה נשיא לשכת סוכני הביטוח. הרשות הודיעה היום (א') לשלמה אייזיק על זימונו להעלאת טיעונים בפני הממונה בטרם קבלת החלטה בדבר שלילת רישיונו כסוכן ביטוח.
יצוין שהזימון מגיע על רקע כתב אישום חמור שהוגש נגד אייזיק, ומייחס לו שורת עבירות מרמה והפרת אמונים, ומעלה חששות משמעותיים באשר למהימנותו ולהתאמתו להמשיך ולהחזיק ברישיון סוכן ביטוח.
על פי כתב האישום, אייזיק, שכיהן כבעל שליטה ודירקטור בחברת יונט קרדיט בע"מ, היה מעורב לכאורה במסכת מתמשכת של מעשי מרמה, הפרת אמונים והטעיית מוסדות החברה וציבור המשקיעים, תוך ניצול מעמדו לקידום אינטרסים אישיים על חשבון החברה הציבורית.
בין היתר, מיוחסת לו מעורבות בתוכנית מרמה בהיקף של כ-50 מיליון שקל, במסגרתה מומנה רכישת מניות החברה הציבורית מכספי החברה עצמה, באמצעות הלוואות לצדדים שלישיים והעברות כספים סיבוביות, תוך הסתרת מקור המימון האמיתי וקבלת אישורי מוסדות החברה במרמה.
עוד מיוחסים לו קידום עסקאות בניגוד עניינים ותוך הפרת חובות אמון, הסתרת עניין אישי בעסקאות, מעורבות בהכללת פרטים מטעים בדיווחי החברה לציבור והסתרת מידע מהותי הנוגע לעסקאות ולסיכונים כספיים בהיקפים משמעותיים. בנוסף, כתב האישום מייחס לו מעורבות בפעולות שנועדו להסתיר אי־סדרים כספיים חמורים, ובכלל זה הנחיה נטענת לשינוי תאריך הסכם נאמנות לשם יצירת מצג כוזב.
לאחר הגשת כתב האישום, סבר הממונה כי חומרת המעשים המיוחסים לאייזיק, היקפם הכספי, אופיים השיטתי והמתוכנן והפגיעה הנטענת בחובות האמון וההגינות, מעוררים ספקות כבדי משקל באשר למהימנותו, ליושרו ולהתאמתו להמשיך ולהחזיק ברישיון סוכן ביטוח. זאת, נוכח אמות המידה הגבוהות של אמינות, יושרה ושקיפות המצופות מבעלי רישיון הפועלים בשוק פיננסי מפוקח ואמונים על עניינם של ציבור המבוטחים והלקוחות.
ברשות שוק ההון הבהירו כי המעשים המיוחסים לאייזיק לא בוצעו במסגרת תפקידו כנשיא לשכת סוכני הביטוח, אולם בוצעו במקביל לתקופת כהונתו. בהחלטת הממונה ניתן משקל נוסף למעמדו הציבורי והמקצועי באותה עת, הטומנים בחובם אחריות לעמידה באמות מידה מקצועיות וערכיות בהיעדרן מתעצם החשש לפגיעה באמון הציבור בענף הביטוח.
יודגש כי בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בדבר ביטול הרישיון. עוד יצוין כי לאייזיק עומדת הזכות להעלות את מלוא טענותיו בפני הממונה בטרם קבלת החלטה בעניינו, אשר תתקבל רק לאחר בחינת מכלול הנסיבות והטענות שיועלו על ידו, ככל שיועלו, ובהתאם להוראות הדין.
עו"ד ערן שחם שביט מפירמת הרצוג ושות', שמייצג את אייזיק, מסר בתגובה כי״זימונו של מר שלמה אייזיק לשימוע חושפת על פניו התנהלות בעייתית במסגרת הליך קבלת ההחלטות. ההליך המשפטי בענייינו, שעוד לא החל, אינו קשור כלל וכלל לעיסוקו כסוכן ביטוח.
"יונט קרדיט בע״מ הינה חברה ציבורית ששלמה היה מבעלי השליטה ודירקטור בה, והפרשה נחקרה על ידי רשות ניירות ערך. מר אייזיק מעולם לא ניצל לרעה את רישיונו כסוכן ביטוח, והוא לא היה חשוד או נאשם בעבירות כלשהן הקשורות לפעילותו כסוכן או כנשיא לשכת סוכני הביטוח או לניהול כספי אחרים. יוזכר כי הנהלת החברה הציבורית, לרבות נושאי המשרה בה, מואשמים כמו גם יועצים שכיהנו כעורכי דין, רואה חשבון וקצין ציות. ושלמה אייזיק נחוש כי צדקתו ונקיון כפיו יוכחו בפני בית המשפט.
״מעבר לכך, מההודעה של הרשות והקמפיין התקשורתי הנלווה אליה, לרבות סמיכות הזמנים בין השניים, עולה חשש ממשי כי מדובר במסע אישי כנגד מר אייזיק. מסע שמקורו במחלוקות מקצועיות עמוקות בינו לבין מנהלי רשות שוק ההון, לרבות כפייה עליהם לנקוט פעולות שלא רצו בכך ולמעשה נכפו עליהם בשל פעילותו של מר אייזיק כנשיא לשכת סוכני ביטוח, וזאת כחלק ממאבק רציף ועיקש בין מר אייזיק כנשיא הלשכה בשם הסוכנים לבין הרגולטור של הענף - רשות שוק ההון.
״יוזכר כי בית הדין המשמעתי של לשכת סוכני הביטוח דן בראשית הדרך בטענות חברי לשכה הקשורות להליך החקירה כשהייתה עוד בראשיתה וההליך נדחה וחויבו בו הוצאות. מכאן, בהיעדר כל קשר בין פעילות מר אייזיק בחברה הציבורית יונט קרדיט לבין פעילותו כסוכן ביטוח, כלל לא היה ראוי כי יוזמן לשימוע אך משזומן מכלול הנסיבות יוצג״.