״יוזכר כי בית הדין המשמעתי של לשכת סוכני הביטוח דן בראשית הדרך בטענות חברי לשכה הקשורות להליך החקירה כשהייתה עוד בראשיתה וההליך נדחה וחויבו בו הוצאות. מכאן, בהיעדר כל קשר בין פעילות מר אייזיק בחברה הציבורית יונט קרדיט לבין פעילותו כסוכן ביטוח, כלל לא היה ראוי כי יוזמן לשימוע אך משזומן מכלול הנסיבות יוצג״.