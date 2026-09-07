הונג קונג הפכה לאחרונה לצינור המרכזי שדרכו זורם זהב רוסי אל השוק הסיני. בשבעת החודשים הראשונים של 2026 הונג קונג ייבאה מרוסיה כמעט 100 טונות של זהב בשווי 10.5 מיליארד דולר - פי שלושה מהיקף התקופה המקבילה אשתקד. הזינוק הוא תוצאה ישירה של מדינות המערב שאסרו יבוא של זהב ממקור רוסי ויצרנים וסוחרים נאלצו להסיט את הסחורה מזרחה.

מכיוון שסין עצמה שומרת על מכסות יבוא וכללים מחמירים יחסית, סוחרים סיניים למדו לנצל את המשטר הגמיש של הונג קונג כדי לרכוש ולאחסן את הזהב, ורק אחר כך להעביר אותו מעבר לגבול. כך, למעשה, הפכה הונג קונג לצינור העיקרי שדרכו זורם זהב רוסי לתוך סין. לפי דויטשה וולה, מאז תחילת 2022 רכשו בהונג קונג זהב רוסי בהיקף כולל של 276 מיליארד דולר הונג קונגי (105 מיליארד שקל) - רובו בסופו של דבר מגיע לסין.

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ביוני 2022 אסרה ארצות הברית לייבא זהב רוסי שזה עתה נכרה או זוקק, ובריטניה הצטרפה לאיסור דומה ביוני 2024. הונג קונג וסין , לעומת זאת, לא אימצו מגבלות מקבילות על מטילי זהב רוסיים - ובכך פתחו בפועל ערוץ קליטה משמעותי בדיוק ברגע שהיצרנים הרוסים חיפשו נתיבי מסחר, אחסון וסליקה חלופיים. התוצאה ניכרת במספרים: חלקה של הונג קונג מתוך סך יבוא הזהב הכולל של סין זינק בשנתיים האחרונות ועבר את רף ה-20% בשנה שעברה, כשסוחרים משתמשים בה כתחנת מעבר למשלוחים המיועדים ליבשת ולעקיפת מגבלות המכסות. גורמי שוק מתארים את הסידור הזה כמיצוב בפועל של הונג קונג כדלת הכניסה של הזהב הרוסי לשוק הסיני.

ההיגיון הכלכלי שמאחורי המגמה קשור להעמקת התלות ההדדית בין רוסיה לסין מאז המלחמה. משנחסמו למוסקבה נתיבי גישה ותיקים לשוק המערבי, היא נשענת יותר ויותר על יצוא סחורות - ובראשן זהב - כדי לממן את כלכלת המלחמה שלה. יש לציין כי רוסיה היא יצרנית הזהב השנייה בגודלה בעולם אחרי סין.

הונג קונג ( צילום: Lee Yiu Tung / shutterstock )