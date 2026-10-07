"מילואימניקים יקרים, לא מקבלים פייטר בשק"ם, אל תשאלו אותנו למה, גם אנחנו לא יודעים. תודה ויום טוב". זה השלט שתלוי בכניסה לחנות כוורת בבסיס מילואים בצפון הארץ.
מי שפרסם את התמונה הוא חייל מילואים שכינה את השלט "חוסר אונים ממוסגר, פונט אריאל, למינציה מכובדת". הוא התלונן בפייסבוק: "חלוקת כרטיסי פייטר למילואים למילואימניקים כדי להגיד תודה? יש. כוורת (שק"ם) בבסיס אימונים של מילואימניקים? יש. היכולת לשלם בכרטיס פייטר בכוורת של הבסיס? הגזמתם".
פייטר (Fighter) הוא שובר נטען של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר, שמופעל על ידי חברת כרטיסי האשראי כאל ומיועד למשרתי ומשרתות מילואים.
הפייטר נטען באלפי שקל, בהתאם לדירוג היחידה ולמספר ימי המילואים בפועל. הוא מתווסף לארנק הדיגיטלי בטלפון ופועל כמו כרטיס אשראי לכל דבר בבתי עסק נבחרים ובקטגוריות מוגדרות, כגון פנאי, נופש, ציוד ומסעדות. מילואימניקים כבר התלוננו על הקושי לאתר בתי עסק שמקבלים את הכרטיס ועל צמצום מבחר בתי העסק שמכבדים אותו.
כוורת היא רשת חנויות נוחות לחיילים של האגודה למען החייל. היא משמשת גם כמינימרקט, אבל בעיקר כחנות כלבו לחיילים. יש בה חטיפים, טבק לגלגול, שמפו וגם קפה חם, אבל לא רק. כשנכנסים לאתר האינטרנט שלה, הדבר הראשון שמופיע הוא מבצע על חולצות נאוטיקה, ולא מבצעים על מוצרי מזון. היא מוכרת גם מוצרי פק"ל, כמו סרט לדסקית, משחת נעליים, מנעולים ואזיקונים, וגם אוזניות, רמקולים ומכונת תספורת.
"מדובר בכרטיס שפתוח רק למסעדות, אטרקציות וכדומה, ולא פתוח לשימוש בקמעונאות לצערנו", נמסר מכוורת. "זאת בהתאם להחלטה של משרד הביטחון".
"כרטיס פייטר נועד לאפשר למשרתי המילואים ליהנות מהטבות ומתקציב ייעודי לפעילויות בילוי, פנאי ורווחה, ואינו מיועד לרכישת מוצרי מזון בסופרמרקטים", נמסר ממשרד הביטחון. "בהתאם לכך, ומאחר שחנויות כוורת פועלות ומסווגות כסופרמרקט, לא ניתן לבצע בהן תשלום באמצעות הכרטיס".