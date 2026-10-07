‏"מילואימניקים יקרים, לא מקבלים פייטר בשק"ם, אל תשאלו אותנו למה, גם אנחנו לא יודעים. תודה ויום ‏טוב". זה השלט שתלוי בכניסה לחנות כוורת בבסיס מילואים בצפון הארץ.‏

‏"מילואימניקים יקרים, לא מקבלים פייטר בשק"ם, אל תשאלו אותנו למה, גם אנחנו לא יודעים. תודה ויום ‏טוב". זה השלט שתלוי בכניסה לחנות כוורת בבסיס מילואים בצפון הארץ.‏

‏"מילואימניקים יקרים, לא מקבלים פייטר בשק"ם, אל תשאלו אותנו למה, גם אנחנו לא יודעים. תודה ויום ‏טוב". זה השלט שתלוי בכניסה לחנות כוורת בבסיס מילואים בצפון הארץ.‏

מי שפרסם את התמונה הוא חייל מילואים שכינה את השלט "חוסר אונים ממוסגר, פונט אריאל, למינציה ‏מכובדת". הוא התלונן בפייסבוק: "חלוקת כרטיסי פייטר למילואים למילואימניקים כדי להגיד תודה? יש. ‏כוורת (שק"ם) בבסיס אימונים של מילואימניקים? יש. היכולת לשלם בכרטיס פייטר בכוורת של הבסיס? ‏הגזמתם".‏

מי שפרסם את התמונה הוא חייל מילואים שכינה את השלט "חוסר אונים ממוסגר, פונט אריאל, למינציה ‏מכובדת". הוא התלונן בפייסבוק: "חלוקת כרטיסי פייטר למילואים למילואימניקים כדי להגיד תודה? יש. ‏כוורת (שק"ם) בבסיס אימונים של מילואימניקים? יש. היכולת לשלם בכרטיס פייטר בכוורת של הבסיס? ‏הגזמתם".‏

מי שפרסם את התמונה הוא חייל מילואים שכינה את השלט "חוסר אונים ממוסגר, פונט אריאל, למינציה ‏מכובדת". הוא התלונן בפייסבוק: "חלוקת כרטיסי פייטר למילואים למילואימניקים כדי להגיד תודה? יש. ‏כוורת (שק"ם) בבסיס אימונים של מילואימניקים? יש. היכולת לשלם בכרטיס פייטר בכוורת של הבסיס? ‏הגזמתם".‏