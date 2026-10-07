‏"מילואימניקים יקרים, לא מקבלים פייטר בשק"ם, אל תשאלו אותנו למה, גם אנחנו לא יודעים. תודה ויום ‏טוב". זה השלט שתלוי בכניסה לחנות כוורת בבסיס מילואים בצפון הארץ.‏
מי שפרסם את התמונה הוא חייל מילואים שכינה את השלט "חוסר אונים ממוסגר, פונט אריאל, למינציה ‏מכובדת". הוא התלונן בפייסבוק: "חלוקת כרטיסי פייטר למילואים למילואימניקים כדי להגיד תודה? יש. ‏כוורת (שק"ם) בבסיס אימונים של מילואימניקים? יש. היכולת לשלם בכרטיס פייטר בכוורת של הבסיס? ‏הגזמתם".‏
גלריה
חנות כוורת לחייליםחנות כוורת לחיילים
חנות כוורת לחיילים
(צילום: סיון פרג')
פייטר (‏Fighter‏) הוא שובר נטען של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר, שמופעל על ידי חברת כרטיסי ‏האשראי כאל ומיועד למשרתי ומשרתות מילואים.‏
הפייטר נטען באלפי שקל, בהתאם לדירוג היחידה ולמספר ימי המילואים בפועל. הוא מתווסף לארנק ‏הדיגיטלי בטלפון ופועל כמו כרטיס אשראי לכל דבר בבתי עסק נבחרים ובקטגוריות מוגדרות, כגון פנאי, ‏נופש, ציוד ומסעדות. מילואימניקים כבר התלוננו על הקושי לאתר בתי עסק שמקבלים את הכרטיס ועל ‏צמצום מבחר בתי העסק שמכבדים אותו.‏
חנות נוחות לחיילים של רשת כוורתחנות נוחות לחיילים של רשת כוורת
חנות נוחות לחיילים של רשת כוורת
(צילום: סיון פרג')
כוורת היא רשת חנויות נוחות לחיילים של האגודה למען החייל. היא משמשת גם כמינימרקט, אבל בעיקר ‏כחנות כלבו לחיילים. יש בה חטיפים, טבק לגלגול, שמפו וגם קפה חם, אבל לא רק. כשנכנסים לאתר ‏האינטרנט שלה, הדבר הראשון שמופיע הוא מבצע על חולצות נאוטיקה, ולא מבצעים על מוצרי מזון. היא ‏מוכרת גם מוצרי פק"ל, כמו סרט לדסקית, משחת נעליים, מנעולים ואזיקונים, וגם אוזניות, רמקולים ומכונת ‏תספורת.‏
‏"מדובר בכרטיס שפתוח רק למסעדות, אטרקציות וכדומה, ולא פתוח לשימוש בקמעונאות לצערנו", נמסר ‏מכוורת. "זאת בהתאם להחלטה של משרד הביטחון".‏
‏"כרטיס פייטר נועד לאפשר למשרתי המילואים ליהנות מהטבות ומתקציב ייעודי לפעילויות בילוי, פנאי ‏ורווחה, ואינו מיועד לרכישת מוצרי מזון בסופרמרקטים", נמסר ממשרד הביטחון. "בהתאם לכך, ומאחר ‏שחנויות כוורת פועלות ומסווגות כסופרמרקט, לא ניתן לבצע בהן תשלום באמצעות הכרטיס".‏