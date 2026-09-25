מאז 7 באוקטובר, תרמה קבוצת בזן כ־40 מיליון שקל לתמיכה בקהילה. הקבוצה, הממוקמת בחיפה, עוסקת בזיקוק נפט לדלק ומוצריו, מקיימת פעילות לייצור פולימרים באמצעות החברה־הבת "כרמל אולפינים", ופעילות מיחזור פסולת תעשייתית באמצעות חברת "כרמל אקו". הקבוצה נוסדה בשנת 1938 על ידי הבריטים, על רקע מלחמת העולם השנייה, וכיום יש לה נוכחות גם באירופה ובארה"ב.

גלריה הפתיחה המחודשת של פאב נחל עוז, מאי 2026 ( צילום: הראל צור )





בשלוש השנים החולפות בזן קידמה פעילות ענפה לתמיכה בקהילה, בכלל זאת: תמיכה בתושבי העוטף, פרויקטים להתמודדות עם פוסט־טראומה, שיקום פצועי צה"ל, השלמת פערים לימודיים לבני נוער בקו העימות הצפוני ועוד.

שיחת הטלפון הראשונה: "אין לנו שאלות, אין בקשות"

"ב־9 באוקטובר, כאשר המדינה עדיין תחת מתקפות טילים מסיביות, ישבתי עם יו"ר הקבוצה משה קפלינסקי ועם מנכ"ל הקבוצה דאז אסף אלמגור, וקיבלנו החלטה לבנות תוכנית־בזק ראשונית לתמיכה בתושבי העוטף", מספרת חגית גניש־גיל, שהצטרפה להנהלת הקבוצה ב־2022 ומובילה מאז את מערך ה־ESG וכיום גם את המיתוג הדיגיטלי.

"בנינו חבילה בהיקף של כ־1.5 מיליון ש"ח, שהתמקדה בסיוע למוקדים הטלפוניים ועולמות הטראומה, בפינוי תושבים מהעוטף ובתמיכה בציוד בשטח", ממשיכה גניש־גיל. "הטלפון הראשון שהרמתי היה לאפרת שפרוט, מנכ"לית ארגון נט"ל דאז. השני היה למנכ"ל ער"ן. לשניהם אמרתי: 'אתם כרגע החזית והחוסן שלנו. אנחנו רוצים לסייע – רק תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים ולהפעיל את המוקדים. אין לנו שאלות, אין בקשות. אנחנו מאחוריכם'. באותו היום פנינו גם לרשת מלונות ישרוטל, וכעבור יומיים־שלושה נקלטו כ־450 תושבי שדרות ועובדי תחנת משטרת שדרות במלון 'קדמא' בדרום. את התמונה של המשפחות ישובות סביב שולחן השבת לא אשכח לעולם".

אימוץ קהילת קיבוץ נחל עוז: נכנסו לנו ללב

כשבוע מפרוץ המלחמה אימצה קבוצת בזן את קהילת קיבוץ נחל עוז, שספגה אבידות כבדות וחמישה מבניה נחטפו לעזה. נציגי הקיבוץ נכנסו לנו ללב, והאימוץ – תרומה כספית, סיוע בשיקום ובציוד, לצד ליווי אישי מתמשך – היה מיידי ועדיין נמשך. את הפעילות מוביל יו"ר הקבוצה קפלינסקי, לצד מנכ"ל חברת אנלייט גלעד יעבץ, ששכל את בנו יפתח ז"ל בקרב על נחל עוז. בתמיכת בזן, פאב הקיבוץ, "הצריף", שופץ ונפתח מחדש בערב חג השבועות האחרון.

עוד באותם ימים התקבלה החלטה בדירקטוריון הקבוצה להגדיל את תקציב התרומות מכ־10 מיליון ש"ח לכדי 30 מיליון ש"ח, זאת מתוך הבנת גודל השעה, ומתוך תחושת אחריות כקבוצה מובילה במשק, כחול-לבן.

פוסט־טראומה: "פציעה שקופה" שאסור להזניח

אחד מתחומי המיקוד שבהם תומכת הקבוצה מאז הוא החוסן וההתמודדות עם פוסט־טראומה. "אנחנו מדברים היום על עשרות אלפים, ויש שיגידו מאות אלפים, של נפגעי פוסט־טראומה. זו פציעה לכל דבר, רק שהיא שקופה, ולכן לא תמיד מטופלת ומנוהלת. כחברה וכמדינה אסור לנו להניח את זה בצד, גם אם הכול נראה על פניו מתפקד", אומרת גניש־גיל.

צילום: רמי זרנגר

קבוצת בזן ממשיכה לתמוך במאמץ השיקום מפוסט־טראומה, באמצעות פרויקטים שונים ובשיתוף עמותות מתמחות: תוכניות שיקום באמצעות יוגה ומדיטציה; סדנאות ספורט ימי; סדנאות תנועה והעצמה לנוער בצפון. האמונה ביכולת ההשתקמות בעזרת תנועה וספורט מתבטאת גם בשיתוף עם הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט נכים בישראל – בזן היא השותפה המובילה של פרויקט "מעבר לגבולות, מעל למגבלות" לשיקום ולחזרה לקהילה של פצועי המלחמה וכן מאמצת ארבעה ספורטאים פראלימיפיים.

"אנחנו מבינים היום את מה שלא הבינו בעבר: שיטות שנחשבו ל'לא קונבנציונליות' בתהליכי ריפוי, הן היום המיינסטרים וחלק אינטגרלי בריפוי".

חזרה לשגרה בצפון: השלמת פערים לימודיים

בשנה האחרונה שותפה קבוצת בזן גם למאמצי השיקום והחזרה לשגרה באזור קו העימות הצפוני, הפעם בתחום החינוך: בשיתוף עם החברה למתנ"סים הוקמו שני מרכזי למידה להשלמת פערים לימודיים במועצה האזורית מעלה יוסף ובשלומי. כ־200 נערים ונערות מגיעים אליהם להשלמת לימודים, לקבוצות לימוד ולקורסים שונים כשנה וחצי לאחר פינוי יישובי הצפון וחזרתם של רבים מהם לבתיהם. האימפקט גולש הרבה מעבר לכך – אל המשפחות והקהילה כולה, המתמודדות עם אתגרים רבים מעבר לאלה הלימודיים וזקוקות לקשב ולמשאבים.

שחר מילפלדר וסלאח שאהין, מדליית ארד באליפות העולם 2026 ( צילום: באדיבות העמותה )





לא רק תרומה – גם מדיניות התנדבות ומדידת אפקטיביות

לצד התמיכה הכספית, אימצה הקבוצה מדיניות המאפשרת לעובדים להתנדב בקהילה על חשבון שעות העבודה. במהלך משותף עם יחידת משאבי אנוש כל יחידה בקבוצה "מאמצת" עמותה ומקיימת בה פעילות התנדבותית מספר פעמים בשנה – באופן שמייצר חיבור בלתי אמצעי בין עובדי הקבוצה, המבקשים לתרום מיכולותיהם ומזמנם, לאנשים בשטח. פעילות ענפה בקהילה מתקיימת גם בהובלת ועדי העובדים של הקבוצה לאורך השנה.

פרויקט WIN-WIN: כלים לניהול אפקטיבי של העמותות

"7 באוקטובר חידד לכולנו עד כמה קריטית התרומה של העמותות בשטח בזמן אמת. הן מביאות ידע מקצועי, ניסיון בשטח ואנשים רתומים וזמינים, ומהוות game changer במקומות שבהם המדינה לא תמיד ערוכה לסייע בהיקפים נרחבים ובזמן אמת", מסבירה גניש־גיל.

כמה חודשים לתוך המלחמה יזמה הקבוצה פנייה לארגון "מידות – SFI", המודד את האפקטיביות הניהולית של עמותות. זו הולידה פרויקט משותף, המאפשר לעמותות שותפות של בזן לעבור תהליך לקבלת תו התקן של "מידות". "קראנו לפרויקט 'WIN-WIN': התהליך משקף לעמותה את מצבה ואת רמת האפקטיביות שלה, מה שעשוי להניע תהליכי שיפור ניהוליים ואסטרטגיים ולחזק אותה לטווח ארוך. בפועל יש כאן רווח משולש: לעמותה, שמשפרת את רמת היציבות שלה לאורך זמן ואת הממשל התאגידי; לגופים התורמים לעמותות בעלות תו תקן; ולחברה הישראלית בכללותה", היא מסבירה ומציינת, כי הפרויקט בהובלת רונן גטניו, המרכז את התחום החברתי בקבוצה, נכנס ב־2026 לשנתו השנייה.