נציגויות של 12 בנייני מגורים בהרצליה שנבנו ע"י חברת אפריקה ישראל מגורים תובעים כ-20 מיליון שקל מהחברה בטענה כי היא התרשלה בבניית הבניינים, וכי קיימים ליקויי בנייה ברכוש המשותף והחברה הפרה את חובתה לתקן את הליקויים. מנגד, החברה דוחה הטענות נגדה ומציינת כי הבניינים נמסרו לדיירים כשהם במצב תקין וברמת ביצוע ראויה וכי לא התעלמה מפניות הדיירים.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד רוני אלפסי וצרפתי חיה, נטען כי היא עוסקת "בליקויים ו/או אי התאמות ו/או ירידות הערך שהתגלו ברכוש המשותף ב-12 בנייני מגורים בהרצליה... מרגע גילוי הליקויים ו/או אי ההתאמות התובעות פנו לאפריקה ישראל מגורים פעמים רבות, כאשר כל פניותיהן נענו בדרך מזלזלת תוך הכחשה של מרבית הליקויים ו/או התעלמות מהם, ולכל היותר בוצעו תיקונים מינוריים, שלא פתרו את הבעיות מיסודן".

ליקויי בנייה. אילוסטרציה ( shutterstock )

במסגרת התביעה התובעות מציינות כי דיירי הבניינים התקשרו בהסכמים לרכישת דירות עם אפריקה ישראל מגורים, חלקן במסגרת מחיר למשתכן וחלקן בשוק החופשי.

לטענת התובעות, בניגוד להצהרות אפריקה ישראל מגורים, כבר בסמוך לאחר מסירת החזקה בבניינים החלו להתגלות ליקויים וכשלים רבים נוספים, אשר העידו על פגמים חמורים בביצוע ועל אי עמידה כביכול בהתחייבויות אפריקה ישראל מגורים לפי ההסכם.

כך למשל, נטען בתביעה, כי בחוות דעת שנערכה מטעם הנציגויות "ניתן לראות כי מערכות האוורור בכלל הבניינים הינן במצב רעוע ולא תקין, נמצא כי ישנו כשל תפקודי במערכות האוורור ובפרט במבואת המחסנים ובמועדון הדיירים, מערכות האוורור (דחיסה ויניקה) המותקנות בקומות המחסנים והחניון אינן מספקות והיעדר אוורור גורם להצטברות של גזים מזיקים, לחות וריחות. מערכות האוורור אינן עומדות בדרישות התקנות לתחלופת אוויר תקינה בהתאם לאופי השטח ומיקומן. היעדר אוורור גורם להיווצרות עובש וטחב".

עוד טוענות התובעות כי מומחה מטעמן מצא כי "בגג הבניינים ישנה חדירת מי גשמים על קירות חדר המדרגות בקומת הגג, מחברי הצנרת במערכת הסולארית נמצאים בהליכי קורוזיה מתקדמת כתוצאה מחיבורים לקויים". בנוסף נטען כי בעת הפעלת המעליות נשמע רעש חריג בלובי הקומתי. התובעות מוסיפות וטוענות כי קיימים ליקויים חמורים ומהותיים אשר חייבו את תיקונם על ידי התובעות עצמן. עוד נטען כי לאחר אכלוס הבניינים "התברר לדיירים כי המפוחים לא הותקנו כראוי. בנסיבות אלה עולה כי טרם האכלוס לא בוצעה הפעלה ובדיקה מספקת של המערכת לצורך וידוא תקינותה ויכולתה לפנות עשן כנדרש בשעת חירום. מדובר בליקוי בטיחותי חמור, אשר עלול לסכן חיי אדם ואת שלומם של הדיירים המתגוררים בבניינים".

חלק מהבניינים החולקים מתחם החניון במשותף טוענים כי "ישנם ליקויים רבים במתחם החניון, לדוג', בחדר הספרינקלרים ישנה נזילת מים בחיבורי צנרת כיבוי אש ובנוסף הצנרת נמצאת בהליכי קורוזיה מתקדמת, סימני רטיבות בתחתית קירות חדר הספרינקלרים, חיבורי צנרת כיבוי אש לקויים, סדקים ושכבות טיח רופפות במספר מוקדים בהיקף הקירות ובתקרת החניון, לא בוצעה הגנה מפני פגיעה מכנית של רכבים בצנרת האוורור, היעדר חניית אופניים ומתקנים לתלייה ייעודית ומתקני עיגון לאופנועים כנדרש בהתאם לתוכנית המכר".

הנציגויות טוענות בתביעה כי אפריקה ישראל מגורים "ניצלה לרעה את סבלנות התובעות, נקטה בסחבת, התכחשה לחלק מהליקויים ואת חלקו האחר תיקנה בצורה חובבנית וכושלת, וכן פעלה בטקטיקות מכוונות לנסות ולייאש את התובעות ולרפות את ידיהן. התובעות מצהירות כי בדיעבד, לו היו מודעות כי זה הבניינים שהנתבעת תספק להן וכי, זו תהא רמת השירות לה הן 'יזכו', אזי הן היו מסרבות להתקשרות עם הנתבעת. במקום שהדיירים ייהנו מהבניינים (הרכוש המשותף), שקנו במיטב כספם, ויפיקו ממנו את התשואה לה הם ציפו, הם מצאו את עצמם נאלצים לרדוף אחרי הנתבעת ונציגיה, על מנת שאלו יואילו לפעול לתקן את הליקויים הרבים בשטחים המשותפים וזאת ללא הועיל.

טרם הגיע המועד להגשת כתב הגנה.