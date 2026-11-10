השיטה השנוייה במחלוקת לבקשת טיפ הגיעה לארקפה, כרגע לסניף אחד בצהלה: רגע לפני התשלום תאלצו לבחור כמה טיפ לתת, באמצעות לחיצה על מסך מגע במסופון תשלום חכם.

זה עובד ככה: העובד בקופה מסיים את ההזמנה ומזמין את הלקוח לקרב את אמצעי התשלום שלו למסופון התשלומים, אבל אז המערכת מציגה לו באופן אוטומטי את האפשרות להוסיף טיפ בצורה דיגיטלית.

( צילומים: ערן גרנות, מירב קריסטל )

אמנם מדובר בהצעה וולנטרית, כי אפשר ללחוץ על האופציה "ללא טיפ", אבל זאת שיטה פולשנית שגם עלולה להביך, כי המוכר ממתין לתשלום ואין דרך לעקוף את המסך הזה. עליך לבחור אקטיבית: או שתלחץ על "ללא טיפ", או שתיתן טיפ. ואם יש אנשים מאחוריך בתור, זה גם יכול להלחיץ ולבלבל.

השיטה הזאת לגביית טיפים נהוגה כבר לפחות שנתיים בבתי קפה פרטיים וברשתות קטנות. בחלקם אין בכלל הגשה לשולחן ש"מצדיקה" טיפ. בארקפה צהלה יש הגשה כזאת, אבל ברשת נהוג לשלם מראש על ההזמנה. לקוח ארקפה עומד בתור ואז מזמין ומשלם בקופה. אז המלצרים מגישים לשולחן אבל הם לא לוקחים הזמנות מהשולחן.

מלצרית אמרה ל-ynet: "אני כן מפנה שולחנות ולפעמים מגישה לשולחן, והטיפים שאנשים משאירים בכוס שליד הקופה לא נדיבים. המסך הזה בקופה שם את זה ללקוח בפרצוף: 'אהלן, זוכר שאפשר לתת טיפ? ואם אתה לא נותן - תסתכל לי בעיניים" וכן הטיפים שלנו גדלו בזכות זה".

ואכן צרכנים מנסים לחסוך כי אין מלצרים ואז מגלים שמבקשים מהם לשלם טיפ בקופה. השיטה בטוח מגדילה את הטיפים בסניף כזה, בגלל הלחץ הפסיכולוגי שהיא יוצרת, אבל גם למלצרים זה לא תמיד טוב, כי לעיתים אופציות הטיפ מוגבלות. למשל, בבית קפה אחר קנינו קפה ב-16 שקל והמסך מציג את האופציות: 1, 2, 3 ו-4 שקלים. אין פה 10% או 15%, רק פחות מכך (1), או יותר. לעיתים ניתנת בהם האופציה להזין סכום חופשי, תלוי בבית העסק.

השיטה הזאת בהחלט מקלה על בית העסק, כי היא מרכזת את רוב חישוב הטיפים בצורה ממוחשבת ומקלה על חלוקתם לעובדים בסוף המשמרת. יחד עם זאת, לרוב, לצד הקופה הזאת נותרה גם כוס טיפים מסורתית.

אפשר לזהות מראש את המסופונים האלה כי הם בדרך כלל מכילים מסכים גדולים יותר של PAX או Verifone. כשחברת הסליקה (כמו כספיט, וריפון, איזיקארד, Hyp ואחרות) או חברת תוכנת הקופה (כמו אומגה, קומקס, קוואנו) מעדכנת את תוכנת המסוף, היא יכולה להגדיר האם להפעיל את "מסך הטיפ" לפני שלב אישור התשלום, ובאיזה אופן להציג אותו.