הנפילה החדה בוול סטריט אתמול לא נולדה ביום אחד. היא התפרצות של חששות שהצטברו במשך שבועות סביב הבינה המלאכותית, והנפקת אנתרופיק, שאמורה הייתה להצית מחדש את ההתלהבות, אבל הפכה בפועל לרגע שבו המשקיעים מיהרו לממש רווחים. מדד הנאסד"ק ירד ב-5.28% ונסגר ב-22,617 נקודות, כשהוא מוחק את כל העליות שלו מתחילת 2026. בשבוע כולו ירד נאסד"ק בכ-10%, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז מרץ 2020.

כמו כן, S&P500 ירד ב-3.7%, יום שביעי ברציפות של ירידות, ויחד עם מדד דאו ג'ונס נכנס רשמית ל"תיקון", כלומר ירידה של יותר מ-10% מהשיא.

גלריה ( צילום: AP )

אצל אנתרופיק הסיפור התהפך תוך יממה. ביום חמישי נפתחה המניה ב-111.5 דולר, הרבה מעל מחיר ההנפקה של 83 דולר, טיפסה לשיא של יותר מ-115 דולר ונסגרה ב-97.17 דולר. אתמול היא ירדה ב-8.5% ל-88.91 דולר, ובשפל היומי נגעה ב-83.05 דולר, חמישה סנטים בלבד מעל מחיר ההנפקה. ב-CNBC טענו שהעובדה שהחברה הגדילה את היקף ההנפקה יום לפני שהחלה להיסחר, חיזק את התחושה שהמייסדים והמשקיעים הראשונים מוכרים, והציבור נשאר עם הסחורה, ובעקבות כך הגיע גל של מכירת המניה.

גם המספרים של החברה עצמה תרמו. קצב צמיחת ההכנסות של אנתרופיק ברבעון השלישי ירד ל-47%, לעומת 144% ברבעון השני. לפי רויטרס, המניה נסחרת בכ-40 פעמים ההכנסות של 12 החודשים האחרונים, ומורגן סטנלי, הבנק שהיה אחראי לייצב את המניה אחרי ההנפקה, סגר את הפוזיציה שנועדה לכך, וכך ירדה רשת ביטחון אפשרית.

"אנתרופיק דעכה מהר יחסית. אני לא חושב שהמשקיעים מאמינים שיש בעיה מהותית בחברה, בהנהלה או בעסק. הם פשוט ספקנים לגבי השוק הזה", אמר לרויטרס רוברט פבליק מדקוטה וולת'.

אנבידיה כבר איבדה 2.7 טריליון דולר מהשווי

הלחץ הכבד ביותר הגיע מאנבידיה, שירדה אתמול ב-14% ל-125.53 דולר. ההידרדרות הואצה אחרי הדיווחים שרשות ניירות הערך האמריקנית בוחנת אי-סדרים חשבונאיים אפשריים בחברה. לפני הדיווחים ירדה המניה ביותר מ-6%. ענקית השבבים איבדה רק אתמול כ-485 מיליארד דולר משוויה, וכ-2.7 מיליארד מאז שהמניה הייתה בשיא ב-6 באוקטובר. בשבוע האחרון ירדה אנבידיה ב-23%, השבוע הגרוע ביותר שלה מאז אוקטובר 2008.

הרקע לכך הוא חודש סוער במיוחד: ג'נסן הואנג התפטר מתפקיד המנכ"ל ב-12 בנובמבר, בעקבות הרומנים שלו עם אליס הואנג, שחשודה כמרגלת סינית, ועם עובדת החברה, קימברלי פאוול. הרומן עם הואנג עורר שאלות אם שבבי החברה מגיעים לסין למרות ההגבלות. דוח הרבעון שפורסם ביום שלישי היה טוב, אבל לא הצליח לעצור את מכירת המניות.

נפילת אנבידיה גררה את כל ענף השבבים: מיקרון ירדה בכמעט 14%, AMD ב-13.3%, ברודקום בכ-12%, מרוול בכ-12% ואינטל בכ-8%. מדד השבבים איבד 11%. גם ענקיות הטכנולוגיה צללו: מטא ירדה בכמעט 6%, אמזון בכ-4% ומיקרוסופט ב-3%.

ג'נסן הואנג ורעייתו לורי ( צילום: Carolyn Kaster\AP )

מעבר לבינה המלאכותית, יש גם לחץ מאקרו. האינפלציה בארה"ב רחוקה מהיעד, והפדרל ריזרב, הבנק המרכזי, צפוי להעלות את הריבית בדצמבר. לפי מגזין פורצ'ן, החוזים העתידיים מגלמים סיכוי של כ-95% להעלאה בדצמבר. נוסף על כך, ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע עורר חשש להגבלות על בניית חוות שרתים, ובפייננשל טיימס דווח שממשל טראמפ שוקל לחדש את התקיפות באיראן.

במקביל, מדד הפחד קפץ ב-33% והמשקיעים ברחו לאגרות חוב ממשלתיות ולמניות דפנסיביות. הביקוש לאגרות החוב הוריד את התשואה על אגרת החוב האמריקנית ל-10 שנים ל-4.93%.

הגל לא נעצר בארצות הברית. מדד הבורסה בטאיוואן צנח אתמול ב-5.65% וסיים את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז אוקטובר 1997, והניקיי ביפן והקוספי בדרום קוריאה ירדו כל אחד בכ-5%.

מה ממליצים האנליסטים

הדעות חלוקות. "השוק סוף סוף נסדק, ועכשיו אנחנו בעיצומה של שטיפה", אמר ג'יי וודס מפרידום קפיטל מרקטס. מנגד, אנליסטים רבים מזכירים שמדד S&p500 נמצא במצב של "מכירת יתר" ושנובמבר ודצמבר הם בממוצע מהחודשים החזקים בבורסה. קייטי סטוקטון מפיירליד סטרטג'יז ממליצה ללקוחותיה: "זה לא זמן שבו אנחנו ממליצים על פוזיציות חדשות". לדבריה, כדאי להחזיק במה שיש ולנצל עליות כדי לצמצם חשיפה.