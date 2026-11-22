חנות פופ-אפ של המותג הישראלי BYNETA ייפתח היום (ראשון) בקניון אוונטורה שבצפון מיאמי. המותג, של נטע אלחמיסטר וקבוצת לילית קוסמטיקה, ימכור שם מוצרי איפור ושיער שנמכרים בארץ ב-603-59 שקל.

חנות פופ-אפ של המותג הישראלי BYNETA ייפתח היום (ראשון) בקניון אוונטורה שבצפון מיאמי. המותג, של נטע אלחמיסטר וקבוצת לילית קוסמטיקה, ימכור שם מוצרי איפור ושיער שנמכרים בארץ ב-603-59 שקל.

חנות פופ-אפ של המותג הישראלי BYNETA ייפתח היום (ראשון) בקניון אוונטורה שבצפון מיאמי. המותג, של נטע אלחמיסטר וקבוצת לילית קוסמטיקה, ימכור שם מוצרי איפור ושיער שנמכרים בארץ ב-603-59 שקל.

בארץ המותג נמכר בסופר-פארם ובאתר מכר עצמאי, שיש לו גם גרסה באנגלית שעוד לא הושקה. המותג צפוי להימכר בארה״ב גם בטיקטוק שופ, אמזון, אפליקציית הקניות whatnot ובאתר, שכרגע פתוח למוכרים בלבד.

בארץ המותג נמכר בסופר-פארם ובאתר מכר עצמאי, שיש לו גם גרסה באנגלית שעוד לא הושקה. המותג צפוי להימכר בארה״ב גם בטיקטוק שופ, אמזון, אפליקציית הקניות whatnot ובאתר, שכרגע פתוח למוכרים בלבד.

בארץ המותג נמכר בסופר-פארם ובאתר מכר עצמאי, שיש לו גם גרסה באנגלית שעוד לא הושקה. המותג צפוי להימכר בארה״ב גם בטיקטוק שופ, אמזון, אפליקציית הקניות whatnot ובאתר, שכרגע פתוח למוכרים בלבד.

המחירים בישראל לא נמוכים: ספריי שקוף לשיזוף עצמי 125 מ"ל מוצע באתר BYNETA ב-149 שקל, סטיק קליי ווקס לשיער קונטרול פריק נמכר ב-79 שקל, תחליב בודי גלואו ברונזר מנצנץ ב-99 שקל, עיפרון שפתיים+ליפסטיק: 149.30 שקל, עיפרון גבות: 89 שקל, מסקרות: 79-69 שקל, סומק טינט סטיק קליפורניה עולה 80 שקל, אייליינר טוש מוצע ב-60 שקל ו-SPF50 שקוף 30 מ"ל נמכר ב-89 שקל.

המחירים בישראל לא נמוכים: ספריי שקוף לשיזוף עצמי 125 מ"ל מוצע באתר BYNETA ב-149 שקל, סטיק קליי ווקס לשיער קונטרול פריק נמכר ב-79 שקל, תחליב בודי גלואו ברונזר מנצנץ ב-99 שקל, עיפרון שפתיים+ליפסטיק: 149.30 שקל, עיפרון גבות: 89 שקל, מסקרות: 79-69 שקל, סומק טינט סטיק קליפורניה עולה 80 שקל, אייליינר טוש מוצע ב-60 שקל ו-SPF50 שקוף 30 מ"ל נמכר ב-89 שקל.

המחירים בישראל לא נמוכים: ספריי שקוף לשיזוף עצמי 125 מ"ל מוצע באתר BYNETA ב-149 שקל, סטיק קליי ווקס לשיער קונטרול פריק נמכר ב-79 שקל, תחליב בודי גלואו ברונזר מנצנץ ב-99 שקל, עיפרון שפתיים+ליפסטיק: 149.30 שקל, עיפרון גבות: 89 שקל, מסקרות: 79-69 שקל, סומק טינט סטיק קליפורניה עולה 80 שקל, אייליינר טוש מוצע ב-60 שקל ו-SPF50 שקוף 30 מ"ל נמכר ב-89 שקל.

וממיאמי לישראל: רשת המזון המהיר הכשרה Tends שמפעילה שני סניפים במיאמי: באזור אוונטורה ובווינווד (משלוחים ואיסוף עצמי בלבד), תפתח סניף ברחוב פרישמן בת"א. היא מוכרת רצועות חזה עוף קריספיות מטוגנות בשמן בוטנים, שמוגשות לצד צ'יפס גלי, טקסס טוסט, חמוצים וסלט קולסלאו וידועה בפתיחה עד שעות הלילה המאוחרות מאוד.

וממיאמי לישראל: רשת המזון המהיר הכשרה Tends שמפעילה שני סניפים במיאמי: באזור אוונטורה ובווינווד (משלוחים ואיסוף עצמי בלבד), תפתח סניף ברחוב פרישמן בת"א. היא מוכרת רצועות חזה עוף קריספיות מטוגנות בשמן בוטנים, שמוגשות לצד צ'יפס גלי, טקסס טוסט, חמוצים וסלט קולסלאו וידועה בפתיחה עד שעות הלילה המאוחרות מאוד.

וממיאמי לישראל: רשת המזון המהיר הכשרה Tends שמפעילה שני סניפים במיאמי: באזור אוונטורה ובווינווד (משלוחים ואיסוף עצמי בלבד), תפתח סניף ברחוב פרישמן בת"א. היא מוכרת רצועות חזה עוף קריספיות מטוגנות בשמן בוטנים, שמוגשות לצד צ'יפס גלי, טקסס טוסט, חמוצים וסלט קולסלאו וידועה בפתיחה עד שעות הלילה המאוחרות מאוד.