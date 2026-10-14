האינפלציה השנתית בארה"ב בספטמבר עלתה במפתיע ב-3.7%. הצפי היה לעלייה של 3.6% במדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי, לעומת עלייה שנתית של 3.4% באוגוסט. בחישוב חודשי עלתה כצפוי ב-0.6%. מדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) עלה ב-2.6% מעל הצפי ל-2.5% לעומת 2.4% באוגוסט.

לפני כמעט שבועיים פורסם דוח תעסוקה מאכזב בארה"ב עם תוספת של 29 אלף משרות בספטמבר, כששיעור האבטלה עלה במפתיע ל-4.2% מ-4.1%. הצפי היה לתוספת של 84 אלף משרות חדשות, לאחר תוספת מעודכנת של 133 אלף משרות באוגוסט (תוקן מ-162 אלף). התוצאות מחזקות את ההערכה שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו בסוף אוקטובר.

סופרמרקט בארה"ב ( צילום: David Ryder/AP )

בסוף ספטמבר פורסמו נתוני מאקרו מפתיעים בארה"ב: עלייה בתוצר והאטה במדד האינפלציה המועדף על הפד. האטה מפתיעה בהוצאות הצריכה הפרטית נרשמה באוגוסט, לצד צמיחה של 2.2% בתוצר האמריקאי ברבעון השני - גדולה מהתחזיות. כמו כן דווח על תוספת של 90 משרות במגזר הפרטי בספטמבר - מעל הצפי.

לפני חודש, ולראשונה מ-2023, הפד העלה את הריבית, מ-3.75% ל-4%. החלטת הפד התקבלה פה אחד, כשכל 12 החברים בוועדת השוק הפתוח תמכו בהעלאת ריבית, שתאמה את התחזיות בשוק. מדובר בהעלאת ריבית ראשונה לאחר 5 ישיבות ללא שינוי במדיניות. רוב חברי הוועדה אף העריכו כי תהיה העלאה נוספת עד לסוף השנה.