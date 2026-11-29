רפאל פרסמה היום (ראשון) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2026: לראשונה – צבר ההזמנות חצה את רף ה-80 מיליארד שקל ועומד על 83.1 מיליארד שקל. היקף המכירות ברבעון השלישי הסתכם ב-5.667 מיליארד שקל, עלייה של כ-9.2% לעומת רבעון מקביל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו המכירות על סך של 16.3 מיליארד שקל, עלייה של 12% (21.6% דולרית) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בסך של 352 מיליון שקל, לעומת 311 מיליון ברבעון מקביל אשתקד.

קלע דוד של רפאל ( צילום: רפאל )





הביקושים העולמיים לנשק תרמו לשני שיאים חדשים בתקופה המדווחת: הרווח הנקי ל-9 החודשים הראשונים של 2026 חצה לראשונה את רף המיליארד שקל ועומד על סך של 1.015 מיליארד שקל (לעומת 922 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד), וצבר ההזמנות חצה כאמור לראשונה את רף ה-80 מיליארד שקל.

ברבעון השלישי של 2026 נרשמו הזמנות בהיקף דומה לרבעון השלישי ב-2025, והסתכמו ב-11.3 מיליארד שקל. גידול משמעותי ביותר נרשם באחוז הזמנות הייצוא, העומד ברבעון השלישי על 82% (לעומת שיעור של 30% בלבד ברבעון מקביל אשתקד), בעקבות עסקת הענק עם ממשלת יוון בסך 1.8 מיליארד אירו.

50% מסך המכירות של רפאל ברבעון השלישי היו לצה״ל ו-50% ליצוא. החטיבות שעמדו בראש טבלת המכירות הן חטיבת הגנה אווירית וחטיבת יבשה וים, שמהוות יחד כ-60% מסך המכירות.

החוב של משרד הביטחון לרפאל, המסתכם ב-8 מיליארד שקל, עדיין לא שולם, ולא הגיעו להסכם בגינו.

בנושא ההנפקה אמר מנכ״ל רפאל, יואב תורגמן, כי עדיין מחכים להכרעת הממשלה. לדבריו, ״ככל שיקדימו לעשות זאת, יהיה טוב יותר. זה יאפשר לנו לשמר את כוח האדם ולהזרים משאבים לפיתוח״.

תורגמן: ״רפאל מסכמת רבעון מוצלח נוסף, הכולל מגה-עסקאות בינלאומיות ושיתופי פעולה משמעותיים שאת פירותיהם נראה בשנים הקרובות. הביצועים של רפאל – בתרומה בשדה הקרב ובהיבטים העסקיים – שוברים שיאים בכל התחומים. לאחר מסירה ראשונה של מערכת הגנה אווירית כחול לבן לצ׳כיה, חתמנו גם על עסקה משמעותית לאספקת מערכות הגנה אוויריות מתקדמות מסוג קלע דוד וספיידר לממשלת יוון. קו הייצור שהקמנו בשיתוף עם חברת רייתאון בארקנסו, ארה״ב, הוציא מיירט ראשון של כיפת ברזל שיוצר מחוץ לגבולות ישראל. בחודש ספטמבר האחרון חתמנו עם ממשלת סקסוניה התחתונה ועם קרן אורליוס על הסכם הצהרת כוונות לפיתוח אתר אוסנבריק של חברת פולקסווגן בגרמניה, ולהפוך אותו למרכז מצוינות בטכנולוגיות ביטחון והגנה. לצד אלה, החברה הגדילה בכ-40% את כושר הייצור שלה ביחס לשנה שעברה״.