מחירי הדירות הציגו עלייה קלה במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יוני-יולי השנה בשיעור של 0.2% לעומת החודשיים הקודמים (מאי-יוני). במדד פורסמו לראשונה מחירי דירות יד שנייה רבעוניים, שדווקא הציגו ירידה של 1.2% ברבעון השני של השנה. השבוע צפויה הלמ"ס לפרסם את המדד העדכני לחודשים יולי-אוגוסט.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
אילת
דירת 3 חדרים ברחוב גרופית בשכונת אופיר, בשטח 50 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-950 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב דרך הרים בשכונת שחמון, בשטח 83 מ"ר בקומה 1 מתוך 4 עם מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.375 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב סיוון בשכונת שחמון, בשטח 95 מ"ר בקומה 1 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 14 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.65 מיליון שקל.
דירת גן עם 4 חדרים ברחוב אהרונסון בשכונת נווה מנחם, בשטח 118 מ"ר בקומת קרקע מתוך 3, נמכרה ב-1.52 מיליון שקל.
באר שבע
דירת 3 חדרים ברחוב מבצע יואב בשכונה ו' החדשה, בשטח 66 מ"ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-560 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב הערים התאומות בשכונת רמות, בשטח 120 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.32 מיליון שקל.
אשדוד
דירת 3 חדרים ברחוב הכלנית ברובע ח"א, בשטח 83 מ"ר בקומה 4 מתוך 8, נמכרה ב-1.4 מיליון שקל.
רמלה
דירת 4 חדרים ברחוב המגדל הלבן בשכונת שער העיר, בשטח 101 מ"ר בקומה 14 מתוך 18 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.89 מיליון שקל.
בית דו משפחתי עם 4 חדרים ברחוב סטרומה בשכונת שפרינצק, בשטח 110 מ"ר על מגרש בשטח 435 מ"ר עם חניה, נמכר ב-3.75 מיליון שקל.
שוהם
דירת דופלקס-פנטהאוז עם 6 חדרים ברחוב הארז, בשטח 140 מ"ר בקומה 2 מתוך 2 עם מרפסת בשטח 50 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-4.7 מיליון שקל.
תל אביב
דירת 4 חדרים בשדרות החי"ל בשכונת יד אליהו, בשטח 92 מ"ר בקומה 5 מתוך 7 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.88 מיליון שקל.
נשר
דירת 3 חדרים ברחוב ששת הימים, בשטח 56 מ"ר בקומה 8 מתוך 8, נמכרה ב-920 אלף שקל.
בהכנת הכתבה השתתפו רשתות רי/מקס ואנגלו סכסון