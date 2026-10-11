מחירי הדירות הציגו עלייה קלה במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יוני-יולי השנה בשיעור של 0.2% לעומת החודשיים הקודמים (מאי-יוני). במדד פורסמו לראשונה מחירי דירות יד שנייה רבעוניים, שדווקא הציגו ירידה של 1.2% ברבעון השני של השנה. השבוע צפויה הלמ"ס לפרסם את המדד העדכני לחודשים יולי-אוגוסט.