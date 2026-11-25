קבוצת שטראוס פרסמה הבוקר (רביעי) את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של 2026, ובהם עלייה של 42% ברווח הנקי, שהסתכם ב-212 מיליון שקל. את השיפור הוביל בעיקר המשך הירידה במחירי חומרי הגלם: הקקאו ירד ברבעון ב-21%, קפה רובוסטה ב-11%, קפה ערביקה ב-5% והחלב הגולמי ב-5.6%. אבל המחירים לצרכן בישראל לא ירדו, ובמקביל נחשף בדוח כי מאות עובדים בארץ ובחו"ל צפויים להיות מפוטרים במסגרת תוכנית התייעלות.

תוכנית ההתייעלות אמורה לחסוך לחברה 100 מיליון שקל בשנה, והיא תבוצע במהלך השנה הבאה. תוכנית הפיטורים הקודמת בשטראוס יצאה לדרך ב-2024, ובמסגרתה פוטרו 150 עובדים.

שי באבד, עופרה שטראוס ( צילומים: יח"צ הרשות השנייה, שאול גולן )

מלבד הירידה במחירי חומרי הגלם, לרווח הנקי תרמה גם ירידה חדה בהוצאות המימון, שהסתכמו ב-27 מיליון שקל לעומת 72 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עלה מ-9.6% ל-11.4%, והחברה הגיעה לשיעור רווחיות דו-ספרתי.

לעומת זאת, הכנסות הקבוצה ירדו ב-8.4% והסתכמו ב-3 מיליארד שקל. בנטרול השפעת המטבע הסתכמה הירידה ב-4.8%. בניגוד לישראל, בברזיל הירידה במחירי חומרי הגלם מתגלגלת לצרכן: המחירים שם המשיכו לרדת גם ברבעון השלישי, וזה מסביר חלק מהירידה במכירות. הרווח התפעולי בברזיל, בנטרול השפעת המטבעות, נותר יציב והסתכם ב-120 מיליון שקל.

בפעילות בישראל ירדו ההכנסות ב-2.9% והסתכמו ב-1.37 מיליארד שקל, אבל הרווח התפעולי של הפעילות המקומית עלה ב-21%. העלייה נבעה בעיקר משיפור ברווחיות במגזר תענוג והנאה, ובמגזר הקפה, שמיוחס לירידה במחירי חומרי הגלם ולירידת שער הדולר. השינוי הבולט ביותר נרשם במגזר הממתקים: המכירות ירדו ב-4.2%, אבל הרווח התפעולי זינק ב-140%, שוב בזכות הירידה במחירי חומרי הגלם. גם מכירות הקפה בישראל ירדו ב-1.5%, ואילו הרווח התפעולי של המגזר זינק ב-54%.

למה הירידות ירדו?

במגזר בריאות ואיכות חיים, שכולל את המחלבה, ירדו המכירות ב-2.6% והרווח התפעולי צנח ב-62%. בשטראוס מייחסים את הירידה להפסקת ההפצה של מוצרים מסוימים, בהם פרימור, סחוג זהבי ומוצרי ווילר, ולצמצום היקפי הייצור בעקבות תהליכי איכות ובקרה במחלבה באחיהוד. במגזר המים נרשם גידול של 5.7% במכירות, בעיקר בישראל, והרווח התפעולי עלה ב-3.7%.

בדוחות הרבעון השלישי אוחדו לראשונה תוצאות חברת יוקי (Yoki), חברת מזון יבש בברזיל ששטראוס רכשה בשנה שעברה. האיחוד חל רק מספטמבר, ולכן עדיין אין לו השפעה מהותית על התוצאות. בעקבות האיחוד הכירה שטראוס ברבעון ברווח הון חד-פעמי של כ-101 מיליון שקל, ובתוספת של 60 מיליון שקל למכירות. הדירקטוריון אישר רכישה עצמית של מניות בהיקף של 50 מיליון שקל.