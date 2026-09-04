אם כך, אחת המשימות החשובות בהכנה לפרישה היא למנוע מראש מצב שבו הבדידות משתלטת על החיים.

אם כך, אחת המשימות החשובות בהכנה לפרישה היא למנוע מראש מצב שבו הבדידות משתלטת על החיים.

אם כך, אחת המשימות החשובות בהכנה לפרישה היא למנוע מראש מצב שבו הבדידות משתלטת על החיים.

עד הפרישה חלק גדול מניהול חיינו היה באחריותם של אחרים: ההורים והמורים בילדות, המפקדים בצבא והמנהלים במקום העבודה. עם הפרישה, לראשונה בחיינו, האחריות עוברת אלינו. זהו אתגר מורכב, שכדאי להיערך אליו מבעוד מועד.

עד הפרישה חלק גדול מניהול חיינו היה באחריותם של אחרים: ההורים והמורים בילדות, המפקדים בצבא והמנהלים במקום העבודה. עם הפרישה, לראשונה בחיינו, האחריות עוברת אלינו. זהו אתגר מורכב, שכדאי להיערך אליו מבעוד מועד.

עד הפרישה חלק גדול מניהול חיינו היה באחריותם של אחרים: ההורים והמורים בילדות, המפקדים בצבא והמנהלים במקום העבודה. עם הפרישה, לראשונה בחיינו, האחריות עוברת אלינו. זהו אתגר מורכב, שכדאי להיערך אליו מבעוד מועד.

ככל שמנעד העיסוקים של הפורש רחב יותר, כך ההסתגלות לתקופת הפרישה קלה יותר

ככל שמנעד העיסוקים של הפורש רחב יותר, כך ההסתגלות לתקופת הפרישה קלה יותר

ככל שמנעד העיסוקים של הפורש רחב יותר, כך ההסתגלות לתקופת הפרישה קלה יותר