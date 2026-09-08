מותג המשלוחים ג'אסט איט (Just Eat) לא ישיק בינתיים שירות בישראל, כך הודיעה חברת תן ביס, שמצידה טוענת שתמשיך לפתח את שירות המשלוחים שלה תחת המותג תן ביס.
ג'אסט איט היא ענקית משלוחי אוכל בינלאומית מהולנד, הפועלת בעשרות מדינות ומחברת בין מסעדות ללקוחות באמצעות פלטפורמה להזמנת מזון אונליין.
ב-2020 רכשה Just Eat Takeaway (החברה האם של ג'אסט איט) את חברת המשלוחים החשראלית תן ביס שהפכה לחברת-בת בבעלות מלאה של קבוצת ג'אסט איט הבינלאומית.
בחודשים האחרונים אפליקציית ג'אסט איט תורגמה לעברית ונוצרה ציפייה בארץ לקראת כניסתו של המותג לישראל. במקביל, החלה תן ביס בפיילוט משלוחים תחת המותג בב"ש ואשדוד. מטרת הפיילוט היתה בדיקת ההיתכנות והשילוב של מודל הפעילות של ג'אסט איט מחוץ לאזור המרכז, תוך התמקדות בערים בדרום. נראה שהפיילוט לא הניב את התוצאות להן ציפו והמותג לא יושק כרגע בארץ למרות שבתן ביס מתעקשים שהחברה תמשיך להפעיל את פלטפורמת המשלוחים שלה תחת המותג תן ביס.
בשוק אפליקציות המשלוחים בישראל שולטת חברת וולט שבבעלות ענקית המשלוחים האמריקנית דור דאש. מתחרותיה לצד תן ביס הן משלוחה, והאאט.
לתן ביס פעילות B2B שהיא למעשה הליבה ההיסטורית ועמוד השדרה המרכזי שעליו צמחה החברה, עוד בטרם הפכה לשחקנית בולטת גם בשוק המשלוחים לצרכנים (B2C) מול וולט ואחרות. החברה מספקת פתרונות הסעדה לחברות וארגונים, כולל מערכת ניהול וסליקה שמתממשקת עם תוכנות שכר. היא מתחרה בתחום בעיקר מול חברת סיבוס, כשגם וולט נכנסה לאחרונה לתחום.
מתן ביס נמסר: "תן ביס ממשיכה לפעול כרגיל בשוק המשלוחים. לאחר בחינה אסטרטגית של תחומי הפעילות שלנו, ועל רקע תנופת הצמיחה המשמעותית של פעילות ה־B2B בישראל, החלטנו למקד את המשאבים וההשקעות של תן ביס בתחומי הליבה של החברה ובמנועי הצמיחה המרכזיים שלה. פיילוט Just Eat שהושק בבאר שבע ובאשדוד, הציג תוצאות חיוביות אך הרחבת המודל לפריסה ארצית מחייבת השקעה משמעותית, ובנקודת הזמן הנוכחית בחרנו להפנות את המשאבים למקומות שבהם לתן ביס יש יתרון יחסי מובהק ופוטנציאל הצמיחה המשמעותי ביותר. תן ביס תמשיך להשקיע בחדשנות, בפיתוח השירותים ובהרחבת הערך שהיא מעניקה לחברות ולעובדים בישראל, בזמן ומחוץ לשעות העבודה".