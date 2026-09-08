מותג המשלוחים ג'אסט איט (Just Eat) לא ישיק בינתיים שירות בישראל, כך הודיעה חברת תן ביס, שמצידה טוענת שתמשיך לפתח את שירות המשלוחים שלה תחת המותג תן ביס.

מותג המשלוחים ג'אסט איט (Just Eat) לא ישיק בינתיים שירות בישראל, כך הודיעה חברת תן ביס, שמצידה טוענת שתמשיך לפתח את שירות המשלוחים שלה תחת המותג תן ביס.

מותג המשלוחים ג'אסט איט (Just Eat) לא ישיק בינתיים שירות בישראל, כך הודיעה חברת תן ביס, שמצידה טוענת שתמשיך לפתח את שירות המשלוחים שלה תחת המותג תן ביס.