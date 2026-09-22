ההעברה לצורך התחמשות צה"ל אחרי שלוש שנות מלחמה ושתי מערכות יקרות מול איראן, אושרה כבר לפני חודשיים בממשלה, אך "תקועה" בכנסת מ-2 באוגוסט. ההעברה תבוצע על פי הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, כנדרש בתוך 90 הימים הקודמים לבחירות. במקביל, תתבקש ועדת הכספים לאשר שורת העברות נוספות.

ההעברה לצורך התחמשות צה"ל אחרי שלוש שנות מלחמה ושתי מערכות יקרות מול איראן, אושרה כבר לפני חודשיים בממשלה, אך "תקועה" בכנסת מ-2 באוגוסט. ההעברה תבוצע על פי הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, כנדרש בתוך 90 הימים הקודמים לבחירות. במקביל, תתבקש ועדת הכספים לאשר שורת העברות נוספות.

ההעברה לצורך התחמשות צה"ל אחרי שלוש שנות מלחמה ושתי מערכות יקרות מול איראן, אושרה כבר לפני חודשיים בממשלה, אך "תקועה" בכנסת מ-2 באוגוסט. ההעברה תבוצע על פי הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, כנדרש בתוך 90 הימים הקודמים לבחירות. במקביל, תתבקש ועדת הכספים לאשר שורת העברות נוספות.

מבקשת משרד האוצר עולה כי ההעברה למערכת הביטחון לצורך התחמשות ומימון עשרות אלפי חיילי המילואים תהיה בסכום כולל של 14.748 מיליארד שקל. כ-11 וחצי מיליארד שקלים הועברו לאישור הכנסת כבר לפני חודש וחצי, ולאלה נוספו בשבוע האחרון עוד יותר מ-3 מיליארד שקלים.

מבקשת משרד האוצר עולה כי ההעברה למערכת הביטחון לצורך התחמשות ומימון עשרות אלפי חיילי המילואים תהיה בסכום כולל של 14.748 מיליארד שקל. כ-11 וחצי מיליארד שקלים הועברו לאישור הכנסת כבר לפני חודש וחצי, ולאלה נוספו בשבוע האחרון עוד יותר מ-3 מיליארד שקלים.

מבקשת משרד האוצר עולה כי ההעברה למערכת הביטחון לצורך התחמשות ומימון עשרות אלפי חיילי המילואים תהיה בסכום כולל של 14.748 מיליארד שקל. כ-11 וחצי מיליארד שקלים הועברו לאישור הכנסת כבר לפני חודש וחצי, ולאלה נוספו בשבוע האחרון עוד יותר מ-3 מיליארד שקלים.

לפי שעה לא הושגה הסכמה באשר לתוספת הנוספת שדורש צה"ל בהיקף של יותר מ-25 מיליארד שקלים, בשל אי הסכמה על המקורות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, שדרש את קיצוץ הכספים הקואליציוניים תמורת הסכמת האופוזיציה להעברה הנוספת שחלקה מוגדרת כבלתי דחופה.

לפי שעה לא הושגה הסכמה באשר לתוספת הנוספת שדורש צה"ל בהיקף של יותר מ-25 מיליארד שקלים, בשל אי הסכמה על המקורות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, שדרש את קיצוץ הכספים הקואליציוניים תמורת הסכמת האופוזיציה להעברה הנוספת שחלקה מוגדרת כבלתי דחופה.

לפי שעה לא הושגה הסכמה באשר לתוספת הנוספת שדורש צה"ל בהיקף של יותר מ-25 מיליארד שקלים, בשל אי הסכמה על המקורות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, שדרש את קיצוץ הכספים הקואליציוניים תמורת הסכמת האופוזיציה להעברה הנוספת שחלקה מוגדרת כבלתי דחופה.