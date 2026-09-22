פחות מחמישה שבועות לפני הבחירות לכנסת ה-26 תתכנס מחר (רביעי) ועדת הכספים של הכנסת כדי לאשר שורת העברות כספים - ובראשן כ-15 מיליארד שקלים למערכת הביטחון.
ההעברה לצורך התחמשות צה"ל אחרי שלוש שנות מלחמה ושתי מערכות יקרות מול איראן, אושרה כבר לפני חודשיים בממשלה, אך "תקועה" בכנסת מ-2 באוגוסט. ההעברה תבוצע על פי הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, כנדרש בתוך 90 הימים הקודמים לבחירות. במקביל, תתבקש ועדת הכספים לאשר שורת העברות נוספות.
מבקשת משרד האוצר עולה כי ההעברה למערכת הביטחון לצורך התחמשות ומימון עשרות אלפי חיילי המילואים תהיה בסכום כולל של 14.748 מיליארד שקל. כ-11 וחצי מיליארד שקלים הועברו לאישור הכנסת כבר לפני חודש וחצי, ולאלה נוספו בשבוע האחרון עוד יותר מ-3 מיליארד שקלים.
לפי שעה לא הושגה הסכמה באשר לתוספת הנוספת שדורש צה"ל בהיקף של יותר מ-25 מיליארד שקלים, בשל אי הסכמה על המקורות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, שדרש את קיצוץ הכספים הקואליציוניים תמורת הסכמת האופוזיציה להעברה הנוספת שחלקה מוגדרת כבלתי דחופה.
חברי האופוזיציה לא צפויים להתנגד גם לשורת העברות נוספות שאותן אישרה "ועדת ההסכמות", אולם מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד) אמר ל-ynet כי אם יוגשו עוד הצעות להעברות כספים שלא סוכמו מראש בוועדת ההסכמות, האופוזיציה תתנגד להן: "נאשר רק מה שהוסכם. זה יעבור יחסית חלק. מה שלא הוסכם, אם יוגשו עוד בקשות ברגע האחרון, נתנגד שיעלו לאישור בוועדה מחר".
עוד תתבקש הוועדה לאשר את העברות הכספים הבאות: למשרד לביטחון לאומי - 72 מיליון שקל, עבור מטה המשרד, הרשות לביטחון קהילתי וטייסת כיבוי. לתקציב הרווחה - מתוך הרזרבה הכללית של תקציב המדינה - 6 מיליון שקלים של כספים קואליציוניים, עבור נוער בסיכון, המוגדר בבקשה לוועדה כ"מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה". למשרד ירושלים ומסורת, שבתוך משרד ראש הממשלה - 46 מיליון שקל, למימון התשתיות באתר הדלקת מדורת ל"ג בעומר במירון ולמימון הילולת מירון. למשרד השיכון, מתוך תקציב שירות בתי הסוהר - 4 מיליון שקל מהתקציב הנוכחי ועוד 36 מיליון שקל הרשאה להתחייב, 40 מיליון שקל בסך הכל.
עוד העברות: לביטוח הלאומי - 164 מיליון שקל, לצורך תשלום קצבאות כולל מענקי שיבה למפונים מהמלחמה. למרכז למיפוי ישראל - 25 מיליון שקל עכשיו ועוד 22 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, לחמישה תקני כוח אדם למיפוי ורישום שטחי C ומזרח ירושלים.
ובנוסף, תתבקש ועדת הכספים לאשר פניות של משרד האוצר שכבר הונחו בפני הוועדה ולא התקיימה הצבעה בעניינם בשל נעילת ישיבתה: למשרד האוצר - 800 מיליון שקל, מתוכם 630 מיליון שקל לאיזון קרן הפיצויים. למתפ"ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) במסגרת המנהל האזרחי - 38.6 מיליון שקל.