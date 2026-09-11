משה בן זקן לא יכול היה לתאר קדנציה יותר סוערת כמנכ"ל משרד התחבורה. ביוני 2023 הוא קיבל לידיו את האחריות על ניהול אחד המשרדים המורכבים והמשפיעים ביותר על חיי של האזרח, ורתם אליו את היכרותו וניסיונו כדי לצלוח את המשבר שיגיע ארבעה חודשים אחר כך, בשבעה באוקטובר. על אף מצב החירום המתמשך מאז, בן זקן משדר נחישות של מי שלא נתן למלחמה לעצור את תנופת העשייה, אלא להיפך - השתמש בה כדי להוכיח את חיוניותה של מערכת תחבורה מתפקדת וחזקה. "נכנסתי לתפקיד ביוני 23, כלומר ארבעה חודשים לפני אחת הטלטלות הגדולות ביותר שהמדינה הזו חוותה מעודה, אבל למעשה אני נמצא במערכת כבר תקופה ארוכה. במהלך הקדנציה הזו קידמנו פרויקטים רבים, וזאת למרות שאנחנו במצב חירום מאז שבעה באוקטובר".

משה בן זקן ( צילום: יח"צ )





אחד הפרויקטים הללו, המהווה את ספינת הדגל החברתית של המשרד, הוא רפורמת "צדק תחבורתי". הרפורמה, לדבריו, חוללה מהפכה של ממש בכיסם של הנוסעים. "זו רפורמה שהביאה להוזלות משמעותיות בתחבורה הציבורית", הוא מסביר. "בני 67 ומעלה נוסעים בחינם בכל הרכבות, חיילים משוחררים נוסעים בחינם, ובפריפריה הגיאוגרפית והחברתית - מאזורי עדיפות 1 עד 5 - הענקנו 50% הנחה. ההשקעה הזו הוכיחה את עצמה במספרים חסרי תקדים: בשנת 2025, בעיצומה של מלחמה, נשבר שיא של עשרות שנים עם כמיליארד נסיעות בתחבורה הציבורית בשנה אחת".

השקעתם בקדנציה האחרונה כספים רבים בגזרת התשתיות.

"נכון. המספרים שמאחורי פיתוח התשתיות הם כמעט דמיוניים במונחים ישראליים. תקציב של 63 מיליארד שקלים הוקצה לפיתוח רשת מסילות הברזל והכבישים. זה התקציב הגדול ביותר שהיה מאז הקמת משרד התחבורה, ולא מדובר רק בתקציב על הנייר. ניצלנו אותו ומימשנו אותו והיום בכל רחבי המדינה רואים מנופים ודחפורים, זה סימן שעובדים".

משה בן זקן (נשוי ואב לשלושה, מתגורר באשדוד), מונה למנכ"ל משרד התחבורה בגיל 38. הוא בעל תואר ראשון בתחום חינוך וחברה, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מטעם הקריה האקדמית אונו. בין תפקידו הקודמים: ראש המטה של השרה רגב בקדנציה הקודמת שלה כשרת התחבורה, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל. עם שובה של רגב למשרד התחבורה, מונה למשנה למנכ"ל ולאחר כחצי שנה למנכ"ל.

"קריית שמונה עד אילת"

פרויקט הדגל התשתיתי של המשרד, זה שרבים ראו בו הבטחת בחירות נצחית, הוא רכבת "קריית שמונה עד אילת". בן זקן מודע לספקנות הציבורית באשר לפרויקט, שעליו מדובר במשך שנים. "מאז שהייתי ילד קטן שמעתי שמביאים רכבת לאילת. היו תמיד דיבורים ופרסומים סביב הנושא הזה, אך הפעם המציאות שונה. השרה הפנתה לכך תקציב ייעודי והעבודות בשטח כבר החלו. היינו בקריית שמונה לא מזמן, יש שם כבר חפירות וקידומי זמינות. הרכבת יצאה לדרך, זה כבר לא בגדר דיבורים אלא מעשים".

במקביל לחזון הרחוק, המשרד קוצר פירות מיידיים עם פתיחתו לאחרונה של קו הרכבת המזרחית באזור השומרון, כוכב יאיר וחדרה. "מאז 2018 לא נפתח קו מסחרי משמעותי במדינת ישראל", מצהיר בן זקן. "התחנות החדשות והקווים המהירים מקצרים נסיעות של שעה וחצי ל-39 דקות בלבד, מהלך שצפוי להוציא עשרות אלפי רכבים פרטיים מהכבישים בכל שבוע. לצד זאת, השלמנו רכש קרונות חשמליים חדשים, שיאפשרו לרכבות להגיע למהירות של 220 קמ"ש, מה שיקצר משמעותית את זמני הנסיעה לבאר שבע ולדרום".

שינויים בים, באוויר וביבשה

גם בשמיים ובים מנשבות רוחות של תחרות ושינוי. אחרי 40 שנה שבהן לא רישיינה המדינה חברת תעופה חדשה, הוקמה בקדנציה האחרונה "אייר חיפה" הפועלת מנמל התעופה בחיפה ומנגישה את יעדי אגן הים התיכון לתושבי הצפון. "בקרוב יעניק המשרד רישוי לחברת תעופה ישראלית נוספת בשם "TUS". זו חברת התעופה השנייה שמצטרפת לצי הישראלי והיכולת להפעיל טיסות גם בעת מלחמה ומשבר, כאשר חברות זרות לעיתים עוצרות פעילות, היא נכס אסטרטגי".

מה בנוגע לתחום הנמלים?

"בתחום הנמלים, הרפורמה שהושלמה תוך כדי מלחמה פתחה 96% מהשוק לתחרות חופשית. ההסדרה הזו בנמלים הצילה את המשק הישראלי ובזכותה לא הורגש מחסור במזון או בחומרי בניין למרות המצור החות’י על נמל אילת".

חזונו של בן זקן אינו עוצר בגבולות המדינה. הוא עומד בראש הצוות המקדם את פרויקט מסילת השלום (באנגלית: India–Middle East–Europe Economic Corridor; בראשי תיבות: IMEC) - חיבור מסילתי בין נמל חיפה לירדן, סעודיה ומשם להודו. "זה אתגר מדיני מול מדינות שרוצות לראות אותך נעלם. אנחנו עובדים קשה לחבר את רשת המסילות ב’מסילת השלום’ בדרך המשי המודרנית", הוא מעיד.

כשצוללים אל מאחורי הקלעים של ניהול המשרד, בן זקן חושף מערכת יחסים הדוקה ומבוססת אמון עם השרה תא"ל (במיל.) מירי רגב, שאותה הוא מכיר למעלה מעשור. "מנכ"ל זו משרת אמון, והשר צריך להאמין במי שהוא ממנה שיידע לממש את המדיניות שלו", הוא מסביר. הכימיה המקצועית ביניהם היא זו שאפשרה, לדבריו, להוציא לפועל רפורמות שנתקעו במשך דורות. "כשאין כימיה טובה, מי שניזוק זה האזרח. כשיש שיתוף פעולה, האזרח הוא זה שנהנה מהפירות".

הקדנציה הייתה רוויה כאמור ברגעים מורכבים ומאתגרים במיוחד, ובראשם מלחמת חרבות ברזל והמבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" מול איראן. בן זקן מתאר רגעים דרמטיים של פינוי 74 מטוסים בזמן אזעקות והחזרת מיליוני אזרחים מחו"ל תחת אש ומסביר כי "מנהל צריך לדעת לחתוך ולקבל החלטות תוך כדי תנועה מהנתונים שמובאים אליו. בסוף ההחלטות שקיבלנו הצילו חיים".

גם מול משרד האוצר, בן זקן מנהל קרבות יומיומיים על הקופה הציבורית אך הסוד שלו הוא ניהול משא ומתן מבוסס נתונים ומקצועיות. "כשאתה מראה להם סטטיסטית שהמדינה מפסידה 40 מיליארד שקל בשנה בגלל פקקים בכבישים קשה להם לסרב לרפורמות שלנו", הוא מעיד.

מה הטיפ שלך למי שעומד בראש מערכת מורכבת כפי שאתה עושה?