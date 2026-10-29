בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, ביננס (Binance), הודיעה הלילה (חמישי) כי היא חוקרת "בעיית אבטחה אפשרית", אחרי שסדרה של העברות ענק מהפלטפורמה עוררה את תשומת לב הסוחרים, ומייסד הבורסה עצמו העריך כי מדובר בפריצה. בעקבות הדיווחים הקפיאו שתי מנפיקות המטבעות היציבים הגדולות, טת'ר (Tether) וסירקל (Circle), כספים בהיקף של יותר מ-2.3 מיליארד דולר.

על רקע הדיווחים נרשמו ירידות בשער הביטקוין, המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם. בשעות הלילה נסחר הביטקוין בכ-78,700 דולר, ירידה של כ-3% ביממה האחרונה, ושל יותר מ-2% מרגע שדווח על האפשרות לפריצה לבורסה.

בייננס ( צילום: Shutterstock )

"הצוותים שלנו מודעים לדיווחים על בעיית אבטחה אפשרית ובודקים אותה באופן פעיל. כספי המשתמשים בטוחים לחלוטין", נמסר מביננס. "צוותי האבטחה שלנו בוחנים את כל המידע הרלוונטי בדחיפות", הוסיפו בבורסה, וקראו למשתמשים "להיזהר מהונאות".

ביננס היא פלטפורמת המסחר בקריפטו הגדולה בעולם לפי היקף המסחר, ומאות אלפי משתמשים קונים, מוכרים ומחזיקים בה מטבעות דיגיטליים בשווי מיליארדי דולרים. בניגוד לפיקדונות בבנקים, כספים שמוחזקים בחשבונות בחברות כמו ביננס אינם מבוטחים על ידי הממשלה מפני הפסדים, כך שהחזר כספים במקרה של פריצה עשוי להיות נתון לשיקול דעתה של הבורסה.

בעקבות הדיווחים, שתי המנפיקות הגדולות של מטבעות יציבים, שערכם צמוד לדולר, הודיעו שנקטו צעדים כדי לצמצם את הנזק האפשרי אם יתברר שההעברות הן תוצאה של ניסיון פריצה. מנכ"ל טת'ר, פאולו ארדואינו, כתב ב-X כי החברה הקפיאה מטבעות בשווי של יותר מ-1.567 מיליארד דולר "הקשורים לפריצה אפשרית לבורסת ביננס".

גם מנכ"ל סירקל, ג'רמי אלייר, הודיע על הקפאת נכסים. "סירקל עוקבת מקרוב אחר הדיווחים על פריצה אפשרית שקשורה לביננס. בתיאום עם רשויות אכיפת החוק, הקפאנו יותר מ-800 מיליון USDC הקשורים לאירוע, ונמשיך לסייע לחקירה", כתב, בהתייחס למטבע היציב של החברה, הצמוד לדולר.

מייסד ביננס, צ'אנגפנג ז'או, כתב ב-X: "זה אכן נראה כמו פריצה לביננס. כבעל מניות, אני מצפה שכל כספי המשתמשים יכוסו במלואם", והוסיף שכספי המשתמשים "בטוחים". ז'או התפטר מתפקיד מנכ"ל ביננס ב-2023 והודה בהפרת חוקי איסור הלבנת ההון בארה"ב. הנשיא דונלד טראמפ העניק לו מאוחר יותר חנינה מלאה.

User funds are safe! It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m). I don't manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2026

את היציאה הפתאומית של הכספים מביננס דיווחה לראשונה סוכנות הידיעות בלומברג. היא מתרחשת בזמן שמערכי ההגנה בסייבר ברחבי העולם נמצאים בכוננות גבוהה מפני מתקפות חדשות שמתאפשרות בזכות ההתקדמות האחרונה בבינה מלאכותית.