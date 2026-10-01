משרד האוצר הודיע הבוקר (ה') כי לפי עמדת הייעוץ המשפטי שלו "אין מניעה לשר האוצר לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב כפי שביקש. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור".
מחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע למחיר השיא של כל הזמנים - 8.27 שקלים, וזאת למרות שבחודש שעבר הוריד האוצר את מס הבלו ב-50 אגורות. מחיר הדלק ללא ההנחה היה אמור לעמוד על 8.77 שקלים. ההוזלה במחיר הדלק, אם תאושר על ידי היועצת המשפטית לממשלה, תיכנס לתוקפה בתחילת השבוע הבא ותבטא הנחה של שקל. ההנחה תחול רק על החודש הקרוב ותסתיים ימים ספורים לאחר הבחירות. מה יקרה אז? נותר לנהגים רק לקוות שמחיר הדלק בשווקים יירד בחודש הקרוב.
בהודעה נכתב: "בכוונת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה בשיעור של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש, כפוף לבחינת הערות הציבור. ההוזלה הצפויה תצטרף להוזלה של 50 אגורות עליה חתם השר בחודש הקודם".
כאמור, סמוטריץ' החליט לסבסד את עליית הדלק הקודמת בעלות של כ-310 מיליון שקל לחודשיים, ההפחתה הנוכחית צפויה לעלות כ-150 מיליון שקל בחודש. הפקידים המקצועיים באוצר מתנגדים להפחתה, בשל העלות הגבוהה לתקציב המדינה והיעדר מקורות מימון לכיסוי ההטבה לנהגים. בישיבה שערכו עם שר האוצר הזהירו אנשי המקצוע מההשלכות של הורדת מס הבלו על תקציב המדינה.