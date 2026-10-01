משרד האוצר הודיע הבוקר (ה') כי לפי עמדת הייעוץ המשפטי שלו "אין מניעה לשר האוצר לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב כפי שביקש. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור".

משרד האוצר הודיע הבוקר (ה') כי לפי עמדת הייעוץ המשפטי שלו "אין מניעה לשר האוצר לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב כפי שביקש. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור".

משרד האוצר הודיע הבוקר (ה') כי לפי עמדת הייעוץ המשפטי שלו "אין מניעה לשר האוצר לחתום על הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב כפי שביקש. כעת על היועצת המשפטית לממשלה למסור את עמדתה, ובהתאם לכך ניתן יהיה לפרסם את נוסח צו ההוזלה להערות לציבור".