רסיסי טיל שפגעו בדירה שבבעלות קשישה כבת 80 גרמו לה נזק כבד. אלא שדווקא כאשר הגיעה הקשישה בלוויית כלתה לבנק כדי לבקש הלוואה לשיפוץ הדירה, הבנק פתח נגדן בשורה של צעדים, שכללו הקפאה מוחלטת של הכספים שבבעלותן.

ב', קשישה כבת 80, מחזיקה ב-11 דירות להשכרה, המניבות יחד יותר מ-60 אלף שקל בחודש. במשך שנים ניהלה עבורה כלתה את הנכסים, טיפלה בשוכרים ובחוזים ודאגה להוצאות הקשורות בקשישה ובדירותיה. במהלך מלחמת "שאגת הארי" נפגעה אחת הדירות מרסיסי טיל והפכה ללא ראויה למגורים. היות ונדרש בדירה שיפוץ משמעותי הגיעו ב' וכלתה לסניף הבנק וביקשו לקבל הלוואה למימון עבודות השיפוץ.

שלט "להשכרה". לצילום אין קשר למקרה ( צילום: אוראל כהן )

אלא שבמהלך בדיקת החשבונות הבחין הבנק בתנועות כספיות משמעותיות ביותר שבוצעו לאורך שנים בין החשבון המשותף שמנהלות השתיים לבין חשבונה של הכלה, וכן בין חשבונה של הכלה, לחשבונות נוספים. מבחינת מערכות הציות של הבנק, התמונה עוררה שורה של דגלים אדומים: הכנסות גבוהות משכר דירה, העברות כספים בין חשבונות שונים, ניהול כספים של בעלת נכסים בידי מי שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה.

באופן מיידי עלה החשד בבנק כי מדובר בתנועות כספים שאינן מדווחות במלואן, שמקורן בהעלמת הכנסות או בפעילות המצריכה בירור בתחום איסור הלבנת הון. וכך מצאו הקשישה וכלתה את עצמן במרכז מערבולת בעלת ניחוח פלילי. הבנק הקפיא את חשבון הבנק המשותף של השתיים ואסר כל דיספוזיציה של הכספים בו. בנוסף, הטיל מגבלות חמורות גם על חשבונה הפרטי של הכלה, שעצרו למעשה כל פעילות כספית עבור הקשישה.

הכלה ניסתה להסביר לבנק כי מדובר בהתנהלות משפחתית שנמשכת שנים וכי מקור הכספים הוא בהכנסות מהדירות המדווחות כדין. אך למרות שהמציאה לבנק מסמכים והבהרות שנתבקשו ממנה, המגבלות נותרו בתוקף. בשלב זה פנתה הכלה לעו"ד רז סיטבון סבג, העוסקת במשפט פלילי כלכלי, רגולציה פיננסית וניהול סיכונים, לשעבר פרקליטה בפרקליטות מיסוי וכלכלה במחלקת ניירות ערך.

עו"ד סיטבון סבג בחנה את דפוסי הפעילות בחשבונות, חוזי השכירות, נתוני ההכנסות והמסמכים הנוגעים לניהול הנכסים, וגיבשה עבור הבנק תמונה מלאה באשר למקור הכספים ולהיגיון שעמד מאחורי ההעברות בין החשבונות. בין היתר הובהר כי הכלה מנהלת במשך שנים ובהסכמת חמותה הקשישה, את מערך הנכסים שבבעלותה, וחלק ניכר מענייניה הכספיים והמעשיים. בסופו של דבר הוסרו המגבלות והחשבונות שוחררו, ללא צורך בהליך משפטי.

לדברי עו"ד סיטבון, הפרשה ממחישה את הפער בין האופן שבו משפחה נורמטיבית רואה התנהלות כספית שגרתית, לבין האופן שבו אותה פעילות עלולה להיתפס בעיני מערכות הציות של הבנקים. אנשים נורמטיביים נוטים לחשוב שאם מקור הכסף חוקי וההכנסות מדווחות, אין משמעות לאופן שבו הכספים עוברים בין חשבונות".