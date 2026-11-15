חברת הפינטק איטורו (eToro) נערכת לסבב פיטורים נוסף בתקופה הקרובה, שבמסגרתו צפויים להיות מפוטרים, על פי הערכות, עשרות עובדים. בינואר האחרון פיטרה החברה 7% מכ־1,500 עובדיה. מהחברה לא נמסרה תגובה. יותר ממחצית מהעובדים שפוטרו בסבב הקודם היו בישראל. החברה, שפיתחה פלטפורמה למסחר ולהשקעות בניירות ערך ובנכסים דיגיטליים, מתמודדת עם ירידה ברווחיות ועם ירידה משמעותית במחיר מנייתה מאז הנפקתה. גם ביולי 2022 צמצמה איטורו את כוח האדםנפתח בכרטיסייה חדשה שלה בכ־6% ופיטרה כ־100 עובדים, מהם 55 בישראל. באותה תקופה העסיקה החברה כ־1,700 עובדים והסבירה כי המהלך נועד להתאים את הוצאותיה לתנאי השוק, לאחר תקופה של צמיחה מהירה.
איטורו הוקמה ב־2007 על ידי יוני אסיא, רונן אסיא ודוד רינג. במרץ 2021 הודיעה החברה על מיזוג עם חברת ספאק לפי שווי מתוכנן של 10.4 מיליארד דולר, אולם העסקה בוטלה ב־2022. במרץ 2023 גייסה החברה 250 מיליון דולר לפי שווי של 3.5 מיליארד דולר. במאי 2025 הונפקה בנאסד"ק לפי שווי של כ־4.4 מיליארד דולר, וגייסה בהנפקה כ־620 מיליון דולר.
בשנת 2025 רשמה החברה הכנסות בהיקף של כ־13.8 מיליארד דולר, לעומת 12.6 מיליארד דולר ב־2024. עם זאת, חלק ניכר מהסכום נובע מפעילות המסחר בנכסי קריפטו, ולכן מדד משמעותי יותר לבחינת פעילותה הוא ה־Net Contribution, שהגיע ל־868 מיליון דולר ב־2025, עלייה של 10% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי הסתכם ב־216 מיליון דולר, לעומת 192 מיליון דולר ב־2024.
בדוחות הרבעון השלישי של 2026 הציגה החברה תמונה מעורבת: ה־Net Contribution ירד ב־13% ל־186 מיליון דולר, והרווח הנקי צנח ב־74% ל־15 מיליון דולר, בעיקר על רקע ירידה בפעילות המסחר במטבעות קריפטוגרפיים. מנגד, מספר החשבונות הממומנים צמח ב־18% ל־4.39 מיליון. באמצע נובמבר 2026 עמד שווי השוק של החברה על כ־1.8 מיליארד דולר, ירידה של יותר ממחצית לעומת שווי ההנפקה.