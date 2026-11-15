חברת הפינטק איטורו (eToro) נערכת לסבב פיטורים נוסף בתקופה הקרובה, שבמסגרתו צפויים להיות מפוטרים, על פי הערכות, עשרות עובדים.

בינואר האחרון פיטרה החברה 7%