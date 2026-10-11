חברת Gett מרחיבה את כלי הבטיחות הזמינים באפליקציה ומשיקה אזור ייעודי שיופיע לאורך הנסיעה וילווה את הנוסעים בזמן אמת. המהלך החדש, שפותח על בסיס מחקר צרכני ושיחות עומק שקיימה החברה עם משתמשים, נועד לחזק את תחושת הביטחון והאמון של הצרכנים בטכנולוגיה. הכלים החדשים מצטרפים לאמצעים שכבר זמינים בשלב ההזמנה, כמו הצגת פרטי הנהג, סוג הרכב ודירוגו, ויחד הם נועדו ליצור רצף אבטחתי שמתחיל עוד לפני העלייה למונית ונמשך עד ההגעה ליעד.

אזור הבטיחות הייעודי מאגד שלושה כלים מרכזיים המיועדים לתת מענה לצרכים שונים לאורך הדרך. הכלי הראשון הוא שיתוף פרטי הנסיעה, המאפשר לשלוח לבני משפחה או לחברים קישור למעקב בזמן אמת אחר המסלול, פרטי הנהג והרכב וזמן ההגעה המשוער. הכלי השני מאפשר לדווח על אירועי בטיחות חריגים ישירות מתוך האפליקציה, כאשר הדיווח מנוהל ומסווג בזמן אמת באמצעות טכנולוגיית AI ומועבר לטיפול בהתאם לרמת הדחיפות. הכלי השלישי מספק לחצן גישה מהירה לחיוג למשטרה במקרה חירום, כאשר בנסיעות בחו"ל המערכת מתאימה את עצמה אוטומטית למספר החירום של המדינה שבה מבוצעת הנסיעה.

גלריה מונית של גט ( צילום: אוראל כהן )

המהלך של Gett מגיע בהמשך לשורה של התפתחויות ושינויים שביצעה החברה בתקופה האחרונה במטרה להדק את רמת השירות ולשפר את חוויית המשתמש, לצד התמודדות עם אתגרי הזמינות והתמחור במרכזי הערים ובנתב"ג. בחברה מציינים כי השקת האזור הייעודי היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר, וכי בהמשך מתוכננים פתרונות נוספים עבור נוסעים ונהגים כאחד.

החידוש: שיתוף פרטי הנסיעה, המאפשר לשלוח לבני משפחה או לחברים קישור למעקב בזמן אמת אחר המסלול ( צילום מסך )

הגברת הדגש על פתרונות בטיחות ביישומים יומיומיים משקפת מגמה רחבה יותר בקרב הציבור, המבקש מענה זמין ונגיש למגוון מצבי דחק או חשש. הצורך בכלים מבוססי טכנולוגיה עולה לא פעם בדיונים ציבוריים סביב אירועים שונים, החל מחשש מהטרדות מיניות בנסיעות ובמרחב הציבורי, ועד לאירועי בטיחות וביטחון רחבים יותר כפי שבלטו לאחרונה בתקרית בטיסת פליי דובאי. בנקודות אלו, זמינות של אמצעי דיווח ומעקב בזמן אמת יכולה לספק מענה ראשוני ומיידי.

הרחבת כלי הבטיחות הזמינים באפליקציה ( צילום מסך )



