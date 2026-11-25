שנת עסקים נוספת מתקרבת לסיומה, ובקרוב נתבקש שוב על ידי המעסיק למלא טופס 106 ולאשר את הפרטים הבסיסיים על היקף המשרה, סוג המשכורת וכן הלאה. בתלוש השכר החודשי, רובנו בודקים השכר רק כמה כסף נכנס לחשבון. אבל התלוש מכיל מידע רב, והוא נעשה בידי בני אדם בשר ודם, שמטבע הדברים עלולים לטעות.

לקראת סוף השנה כדאי לבדוק כמה סעיפים ‏חשובים כדי לא לפספס כספים שמגיעים לכם. בסיוע עו"ד רן קונפינו, סמנכ"ל האגף למשפט ‏ויחסי עבודה בהסתדרות הלאומית, ריכזנו מדריך שיעזור לכם לבדוק מה מגיע לכם וכיצד ‏לפעול. כמו כן, קיבלנו כמה עצות חשובות לסוף השנה מאורטל ברמכר, מנהלת יחידת ‏B2C‏ ‏ולקוחות עסקיים בקבוצת קלי.‏

תלוש שכר (אילוסטרציה) ( צילום: נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

האם בדקתם שכל ימי החופשה שלכם מופיעים בתלוש השכר?‏ כל אחד מאיתנו זכאי לימי חופשה על פי חוק, בהתאם להיקף המשרה, לוותק, למספר ימי ‏העבודה ולחוזה ההעסקה. אלא שלא כולם מספיקים לנצל את מלוא מכסת ימי החופשה ‏העומדת לרשותם, ורבים גם אינם עוקבים באופן שוטף אחר היתרה שצברו. התוצאה: ‏לעיתים רק לקראת סוף השנה מגלים שחסרים להם ימים או שהיתרה אינה תואמת את ‏מספר ימי החופשה שנוצלו בפועל. לכן, לקראת סוף השנה כדאי לבדוק כמה ימי חופשה ‏צברתם, כמה ניצלתם והאם היתרה המופיעה בתלוש השכר נכונה.‏

‏"אולי אתם לא מודעים לכך, אבל החוק אינו מאפשר צבירה אוטומטית של כל ימי החופשה ‏‏(ומצד שני, מעסיק אינו יכול פשוט למחוק ימי חופשה שנצברו בלי לעמוד בתנאים הקבועים ‏בדין)", מציין עו"ד רן קונפינו. "חשוב שתדעו שישנם כללים הנוגעים לצבירת ימי חופשה ‏ולהעברתם לשנים הבאות. לפי חוק חופשה שנתית, כל עובד רשאי לבקש מהמעסיק לצרף ‏לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות את יתרת ימי החופשה שנותרו לו (מעבר ‏לשבעת ימי החופשה שישנה חובה לנצל כל שנה). לכן, מומלץ לבדוק מראש מול המעסיק ‏האם ניתן לנצל אותם בשנה הבאה בהתאם להוראות החוק, או להגיע מול המעסיק להסדר ‏כלשהו בעניין ימי החופש הנותרים. המעסיקים רשאים לקבוע מגבלות על צבירת ימי חופשה ‏בהתאם לדין, ומחויבים להודיע לעובדים מראש על הצורך לנצל ימים העולים על מכסת ‏הצבירה המותרת, בטרם תסתיים השנה. לכן, מומלץ לעקוב אחר יתרת ימי החופשה ולתאם ‏מראש עם המעסיק את ניצולם".‏

נותרו לי ימי מחלה שלא ניצלתי. האם בסוף השנה אני יכול לפדות אותם בכסף?‏ לפי חוק דמי מחלה, עובד צובר 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא אצל אותו מעסיק או ‏באותו מקום עבודה, כלומר 18 יום בשנה, עד לתקרה של 90 יום. עם זאת, ישנם עובדים ‏הזכאים לתנאים טובים יותר: למשל, עובדי שמירה ואבטחה ועובדי קבלן כוח אדם במגזר ‏הפרטי זכאים לצבירה של שני ימי מחלה בחודש (24 יום בשנה), עד לתקרה של 130 יום.‏

‏"חשוב שתדעו שאין אפשרות להמיר ימי מחלה בכסף (גם עם סיום יחסי העבודה)", מסביר ‏עו"ד קונפינו. "פדיון בכסף יתאפשר רק אם קיימת זכאות מכוח חוזה עבודה אישי, הסכם ‏קיבוצי או הסדר מחייב אחר במקום העבודה. עם זאת, ימי מחלה שלא ניצלתם אינם נמחקים ‏בסוף השנה. הם ממשיכים להיצבר לזכותכם ולהתווסף ליתרה הקיימת, עד לתקרת הצבירה ‏החלה עליכם. לכן, כדאי לבדוק בתלוש השכר שימי המחלה שלא ניצלתם אכן ממשיכים ‏להופיע ביתרה ושלא נעשתה טעות בחישוב ימי המחלה".‏

צילום: באדיבות ההסתדרות הלאומית

האם בדקתם שקיבלתם את מלוא דמי ההבראה שמגיעים לכם?‏ עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק זכאים לדמי הבראה, ‏המשולמים בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה ולהיקף המשרה. עו"ד קונפינו מסביר כי ‏יש הבדל בין המגזר הפרטי לציבורי. "עובד במגזר הפרטי זכאי לדמי הבראה על בסיס 451.5 ‏שקל ליום, ואילו עובד במגזר הציבורי זכאי לדמי הבראה על בסיס 511.6 שקל ליום.‏

‏"מעסיקים רבים נוהגים לשלם את דמי ההבראה פעם בשנה, כאשר חלקם עושים זאת ‏בחודשי הקיץ ואחרים בדצמבר. אלא שלעיתים, בגלל טעות או חוסר תשומת לב, התשלום ‏מתעכב או נשמט מתלוש השכר, והעובדים (וגם המעסיקים) כלל אינם מבחינים בכך. לכן, ‏לקראת סוף השנה כדאי לבדוק בתלוש השכר אם קיבלתם את דמי ההבראה המגיעים לכם".‏

האם בדקתם שקיבלתם את הבונוס השנתי שמגיע לכם?‏ סוף השנה הוא תקופה של סיכומים עבור חברות וארגונים רבים, וחלק מהמעסיקים נוהגים ‏להעניק לעובדיהם בונוסים שנתיים כאות הערכה על עבודתם, מאמציהם ותרומתם להצלחת ‏החברה במהלך השנה. עו"ד קונפינו מציין כי אם גם במקום העבודה שלכם נהוג לשלם בונוס ‏שנתי, ובמיוחד אם נקבעה לכם זכאות לבונוס במסגרת חוזה העבודה או הסכם אחר, כדאי ‏לבדוק אם הוא אכן מופיע בתלוש השכר.‏

‏"מעסיקים רבים משלמים את הבונוס במשכורת דצמבר, ולכן חשוב לוודא שהתשלום לא ‏נשמט או התעכב. חשוב לזכור שגם בונוסים חייבים במס, ולכן הסכום נטו שתקבלו יהיה נמוך ‏מהסכום ברוטו שנקבע לכם. אם הסכום שהופיע בתלוש אינו תואם את מה שסוכם מולכם, ‏כדאי לבדוק את אופן חישוב הבונוס ואת הניכויים שבוצעו".‏

אם נולד לנו ילד ב-2026, מגיעות לנו נקודות זיכוי במס?‏ עו"ד קונפינו מסביר כי לידת ילד מזכה את ההורים בנקודות זיכוי במס הכנסה, בהתאם לגיל ‏הילד ולהוראות החוק. נקודות הזיכוי עשויות להפחית את גובה המס שאתם משלמים ולהגדיל ‏את השכר נטו שנכנס לחשבון הבנק.‏

הזכאות לנקודות זיכוי מתחילה בשנת לידתו של הילד, גם אם נולד לקראת סוף השנה. לכן, ‏אם נולד לכם ילד במהלך 2026, חשוב לעדכן את המעסיק ולוודא שנקודות הזיכוי המגיעות ‏לכם אכן עודכנו בתלוש השכר. אם הן לא נלקחו בחשבון במהלך השנה, כדאי לבדוק כיצד ‏ניתן לקבל את ההטבה גם באופן רטרואקטיבי.‏

‏"עובדת שילדה יכולה, בתנאים הקבועים בחוק, לבחור לדחות נקודת זיכוי אחת משנת הלידה ‏לשנה שלאחריה, באמצעות תיאום מול המעסיק ומילוי טופס 116ד של רשות המיסים. ‏אפשרות זו אינה עומדת לרשות האב. לכן, אם נולד לכם ילד השנה, כדאי לבדוק שלא ‏פספסתם את הטבת המס המגיעה לכם", מסביר עו"ד קונפינו.‏

גיליתם טעות בתלוש השכר של אחד החודשים הקודמים. האם אפשר לדרוש תיקון ‏רטרואקטיבי?‏ עובדים רבים נזכרים לבדוק את תלושי השכר שלהם רק לקראת סוף השנה, ולעיתים מגלים ‏בבדיקה שהמעסיק ביצע טעות באחד התלושים או אפילו בכמה מהם.‏

‏"טעויות בתלושי השכר אינן נדירות, והן עשויות להופיע בחישוב ימי החופשה והמחלה, ‏בתשלום עבור שעות נוספות, בבונוסים, בהפרשות הסוציאליות וברכיבי שכר נוספים. הן ‏עלולות להתרחש במקומות עבודה קטנים וגדולים כאחד", מציין עו"ד קונפינו. "אומנם מומלץ ‏לבדוק את תלוש השכר מדי חודש, אך אם גיליתם בדיעבד שנפלה בו טעות, לא בהכרח ‏מאוחר מדי לתקן אותה. כדאי לפנות למעסיק, להציג את הטעות ולבקש לבצע תיקון ‏רטרואקטיבי, כולל השלמת התשלום אם התברר ששולם לכם פחות מהמגיע לכם.‏

‏"במקרים רבים הטעויות נובעות מחוסר תשומת לב או מטעות אנוש, ולכן כדאי להתחיל ‏בבירור מול המעסיק. עם זאת, חשוב לדעת שהאפשרות לדרוש תיקון ותשלום רטרואקטיבי ‏כפופה לתקופות ההתיישנות הקבועות בדין, שעשויות להשתנות בהתאם לסוג הזכות. כך ‏למשל, בתביעות מסוימות הנוגעות לחופשה שנתית חלה תקופת התיישנות מיוחדת של שלוש ‏שנים".‏

מה לגבי שינוי במצב המשפחתי, כמו גירושים או חתונה?‏ עו"ד קונפינו מסביר כי שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה עשויים להשפיע על הזכאות ‏שלכם להטבות מס. כך למשל, נישואים ראשונים אינם מקנים כשלעצמם נקודות זיכוי במס ‏הכנסה, אך במקרים מסוימים נישואים שניים לאחר גירושים עשויים לזכות בנקודת זיכוי ‏נוספת, אם אחד מבני הזוג משלם מזונות לבן או לבת הזוג לשעבר.‏

גם הורים גרושים או פרודים עשויים להיות זכאים להטבות מס. כך למשל, הורה החי בנפרד ‏מההורה השני ומשתתף בכלכלת ילדיו או מגדל אותם עשוי להיות זכאי לנקודת זיכוי נוספת, ‏בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. לכן, אם התחתנתם, התגרשתם או חל שינוי במצב ‏המשפחתי שלכם במהלך השנה, כדאי לעדכן את המעסיק ולבדוק בתלוש השכר אם נקודות ‏הזיכוי המגיעות לכם אכן חושבו.‏

מה לגבי החזרי מס?‏ סוף השנה האזרחית הוא גם סוף שנת המס, וזו הזדמנות טובה לבדוק אם שילמתם במהלך ‏השנה יותר מס ממה שהייתם צריכים.‏

‏"במקרים מסוימים, בדיקה פשוטה עשויה להסתיים בהחזר של אלפי שקלים. בניגוד לדעה ‏הרווחת, לא מדובר רק בבעלי משכורות גבוהות", מציין עו"ד קונפינו. "כך למשל, סטודנט ‏שהחל לעבוד רק באמצע השנה ולא עבד בחלק מהחודשים עשוי להיות זכאי להחזר, אם ‏שילם מס הכנסה ביתר ולא ביצע תיאום מס כנדרש. לכן, לקראת סוף השנה כדאי לבדוק אם ‏נתוני ההכנסה והמס שלכם חושבו כראוי ואם אתם זכאים להחזרים או להטבות שלא ניצלתם. ‏לפעמים, כמה דקות של בדיקה עשויות להיות שוות לא מעט כסף".‏

מה קורה עם ההפרשות לפנסיה במקרה שמתחילים עבודה חדשה לקראת סוף השנה? אם התחלתם לעבוד בנובמבר או בדצמבר, ויש לכם ביטוח פנסיוני פעיל ממקום העבודה ‏הקודם, אתם זכאים להפרשות לפנסיה כבר מתחילת עבודתכם, ולא רק לאחר שלושה חודשי ‏עבודה.‏

‏"על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה, במקרה כזה המעסיק מחויב לבצע את ההפרשות לאחר ‏שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם, וזאת באופן רטרואקטיבי ‏מיום תחילת העבודה", מסביר עו"ד קונפינו. "לכן, אם התחלתם לעבוד לקראת סוף השנה ‏והיה לכם ביטוח פנסיוני פעיל, כדאי לבדוק בתלוש השכר של דצמבר שהמעסיק ביצע את ‏ההפרשות המגיעות לכם גם עבור חודשי העבודה הקודמים".‏

אני עובד ביותר ממקום עבודה אחד. איך אדע אם אני משלם יותר מדי מס? אם אתם עובדים כשכירים ביותר ממקום עבודה אחד, סוף השנה הוא הזדמנות טובה לבדוק ‏אם ניכוי המס מהמשכורות שלכם נעשה בצורה נכונה. במקרים כאלה, ללא תיאום מס, ייתכן ‏שהמעסיק המשני מנכה משכרכם מס בשיעור גבוה מהמס שאתם אמורים לשלם בפועל. ‏תיאום מס מאפשר לרשות המיסים לחשב את שיעור המס בהתאם להכנסות שלכם מכל ‏מקומות העבודה, וכך להימנע מניכוי מס עודף במהלך השנה. אם כבר שילמתם יותר מדי, ‏ייתכן שאתם זכאים להחזר כספי.‏

כיום ניתן לבצע תיאום מס באופן מקוון באתר רשות המיסים, ובמקרים המתאימים גם לעדכן ‏אותו במהלך השנה אם חל שינוי בהכנסות או במקומות העבודה. לכן, אם עבדתם בכמה ‏מקומות במהלך השנה, החלפתם מעסיק או לא ביצעתם תיאום מס לאחר שהתחלתם עבודה ‏נוספת, כדאי לבדוק את מצבכם ולהסדיר את הנושא. ייתכן שתגלו שמגיע לכם החזר מס ‏לקראת סוף השנה.‏

עבדתי שעות נוספות במהלך השנה. איך אדע אם קיבלתי עליהן את מלוא התשלום? עובדים רבים נדרשים (או מתבקשים) להישאר מעבר לשעות העבודה הרגילות, אך לא תמיד ‏מוודאים שכל השעות הנוספות שעבדו אכן נרשמו ושולמו להם בהתאם לחוק.‏

‏"עבור שתי השעות הנוספות הראשונות ביום עבודה זכאי העובד לתשלום של 125% מערך ‏שעת עבודה רגילה, ועבור כל שעה נוספת מעבר לכך – 150%. גם עבודה במנוחה השבועית ‏ובחגים מזכה בתעריפי תשלום מיוחדים, בהתאם לנסיבות ולהוראות הדין", מסביר עו"ד ‏קונפינו.‏

‏"לכן, כדאי לעבור על דוחות הנוכחות שלכם ולהשוות אותם לתלושי השכר לאורך השנה. בדקו ‏שכל שעות העבודה הנוספות נרשמו, שהתשלום חושב לפי התעריפים המתאימים ושלא נפלו ‏טעויות בחישוב. אם גיליתם שעות נוספות שלא שולמו או חושבו באופן שגוי, מומלץ לפנות ‏למעסיק ולבקש בירור ותיקון. גם אם מדובר בשעות בודדות בכל חודש, לאורך שנה שלמה ‏ההפרשים עשויים להצטבר לסכום משמעותי".‏

אני מפקיד עצמאית לקופת גמל מאחר שהמעסיק אינו מפריש לי לפנסיה על מלוא שכרי. השנה ‏הפקדתי 6,000 שקל לקופת הגמל. האם מגיעה לי הטבת מס בסוף השנה?‏ ‏"בהחלט ייתכן שמגיעה לך הטבת מס, בכפוף לשני תנאים מרכזיים", מציינת אורטל ברמכר, ‏מנהלת יחידת ‏B2C‏ ולקוחות עסקיים בקבוצת קלי. "שכירים שמקבלים רכיבי שכר שאינם ‏מבוטחים לפנסיה (כמו בונוסים, עמלות או שעות נוספות) או שמרוויחים מעל התקרה, יכולים ‏להפקיד באופן עצמאי עד לסוף שנת המס וליהנות מהטבות מס על ההפקדה – לרבות החזר ‏מס של 35% (זיכוי) והטבת ניכוי, בהתאם לגובה השכר הלא מבוטח ולתקרות הקבועות בדין.‏

‏"כדי לוודא שאתה אכן זכאי להחזר, חשוב לבדוק שההפקדה בוצעה לקופת גמל לקצבה ‏‏(חיסכון פנסיוני) ולא לקופת גמל להשקעה, משום שקופת גמל להשקעה אינה מעניקה הטבת ‏מס במועד ההפקדה. בנוסף, מאחר שלרוב ההפקדה נעשית באופן עצמאי ולא דרך תלוש ‏השכר, ההטבה אינה מתקבלת אוטומטית – כדי לממש אותה יש להגיש בקשה להחזר מס ‏לאחר תום השנה בצירוף טופס 106 ואישור הפקדות שנתי מהקופה".‏

האם יש טיפים נוספים לשכירים לקראת סוף השנה?‏ אורטל ברמכר מציעה שלוש עצות נוספות:‏