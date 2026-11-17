הגרלה נוספת של תוכנית "דירה בהנחה" צפויה לצאת לדרך בסוף דצמבר הקרוב ותכלול לפחות 5,000 דירות, כאשר מחציתן יוקצו למשרתי מילואים. כך הודיע היום (שלישי) מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, בוועידת לשכת שמאי המקרקעין "בחזית הנדל"ן" שנערכת באילת.

מדובר בהגרלה ה-16 של התוכנית, במסגרתה כ-50% מהדירות יוקצו לטובת חיילי מילואים. "התוכנית מאפשרת לנו כמדינה לתת קדימות והעדפה למי שמגיע לו, ודווקא בתנאים של שוק שהמכירות בו לא פשוטות ויש אתגר של מלאי דירות לא מכורות, ליזם יש אפשרות למכור חלק מהדירות בקלות יותר", אמר מורגנשטרן.

גלריה אתר בנייה, אילוסטרציה ( ערן גרנות )

מורגנשטרן התייחס לדוח שפרסם אתמול משרד האוצר, שקבע כי מעל 50% מהעובדים הישראלים נגרעו מענף הבנייה וקרא למדינה לבחון מחדש את נושא הבאת העובדים הזרים לענף, והבהיר כי על המדינה דווקא להמשיך להביא עובדים זרים לישראל. נזכיר כי במשרד השיכון עמלו בשנים האחרונות על הגדלת מכסת העובדים הזרים בעקבות המחסור החמור בכוח אדם בעקבות סגירת השערים בפני עובדי בניין פלסטינים אחרי אירועי ה-7 באוקטובר.

"אני פונה למשרד האוצר ומזכיר להם שבעבר ניסתה המדינה לצאת בקול קורא להגדלת העובדים הישראלים בענפים כמו נדל"ן וחקלאות. לחקלאות הגיעו 30 אלף עובדים ישראלים ולענף הבניה הגיעו רק 1,000 עובדים. אנחנו נביא לפה עוד עובדים זרים", קבע. "אני חושב שבדיוק כמו ביחס לדירות – כשבונים יותר כך המחירים יורדים – כך גם אם נביא יותר עובדים זרים, יהיה יותר היצע והמחיר של הדירות יירד".

מורגנשטרן התייחס לטענות הקבלנים לפיהן עלויות השכר של העובדים הזרים טיפסו בשנים האחרונות והסכים עם הדברים. "אני חושב שצוואר הבקבוק היום הוא בעלויות הביצוע. אתה משלם כיום פחות מ-10,000 שקל אגרות על עובדים בענפים מסוימים במשק, אבל בענף הבנייה היזם משלם כמעט פי 3 על עובדים זרים. במכפלות של האגרות זה יכול להגיע ליותר משני מיליארד שקל וזה מגדיל מאוד את עלויות הביצוע", אמר.

בהמשך התייחס מנכ"ל משרד השיכון לזינוק במחירי השכירות והודה כי במהלך הקדנציה שלו, "זה אחד האתגרים שלא הצלחנו להשלים". הוא הזכיר את מודל השכירות שגיבש המשרד ופורסם לראשונה ב-ynet וציין כי סוגיית השכירות תיכנס לחוק ההסדרים הקרוב. הוא הוסיף כי יש צורך לרכז את כל סמכויות הדיור במקום אחד. "יש ערגה לקבינט הדיור שפעל בעבר, כי כאשר כל אחד מושך את העגלה למקום אחר היא לא יכולה לזוז", הסביר.

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן ( צילום: נאו מדיה )

"אסור שר שיכון סקטוריאלי"

עו"ד יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי אאורה השקעות, התייחס בוועידה לתוכנית דירה בהנחה וטען כי "צריך להפסיק את הקשקוש של מחיר למשתכן ומחיר מטרה, לספק קרקע ולקדם פינוי-בינוי. כוחות השוק יעשו את העבודה". הוא הוסיף כי לשיטתו, "שר השיכון הבא אסור שיהיה סקטוריאלי, והוא צריך להיות ממפלגת השלטון".

בנוסף התייחס למחירי הדירות וציין כי "תל אביב היא שוק של משקיעים, והמדינה זרקה אליה בבת אחת היצע גדול, למשל בשדה דב. בפריפריה, משפחות קונות כדי לגור, והשנה נמכור שם יותר מאלף דירות. אני לא קונה את הפסימיות של קבלנים, כלכלנים ועיתונים. הריבית מתחילה לרדת, וכשהמשכנתא ושכר הדירה מתקרבים, אנשים מעדיפים לקנות."

הוא הוסיף כי העיר שבה החברה הכי הרבה דירות בשנה האחרונה היא אופקים והדגיש: "הפריפריה היא העתיד - הטבות מס, שכונות טובות במחיר הגיוני ואיכות חיים. נולדתי בקריית שלום, אני תל אביבי, אבל לא תל אביבי פלצן. התל אביבים חושבים שאופקים נמצאת מעבר להרי החושך".

בנוסף, התייחס לעסקת הענק שאליה נכנסה החברה בתחום הדיור המוגן וטען כי הוא "צופה קיפאון מוחלט בשוק המשרדים, ובעידן ה-AI יהיו פחות עובדים. דיור מוגן יכול להחליף את המשרדים בשכונות חדשות, והעיריות יתמכו בזה, כי הוא דורש מעט שירותים. ההורים קרובים לילדים, ויש להם חברה. אני רוצה להפוך את החברה לחברה מספר אחת בתחום".

בנאום הפתיחה של הוועידה תקפה נחמה בוגין, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, את ההצעות לבטל את היטל ההשבחה. "גריפת לייקים ומחמאות בתקשורת אינה כלי במדיניות ציבורית. ההצעות האלה לא ייטיבו עם הציבור ולא יורידו מחירים, לא בטווח הארוך ואף לא בטווח הקצר. הן יותירו את הפיתוח וההשקעה רק באזורים החזקים והעשירים בישראל, ויהפכו את החוסרים של הפריפריה לבלתי הפיכים", טענה.