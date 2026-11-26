​אחרי הקאמבק של יוניברס: קבוצת שופרסל, משיקה מחדש את רשת היפר נטו ואת הסלוגן "קונים חכם. קונים בזול". היפר נטו תהיה רשת עירונית מוזלת עם סניפים של 800 מ"ר. סניף ראשון ייפתח בקריית מוצקין בשבועות הקרובים.

​אחרי הקאמבק של יוניברס: קבוצת שופרסל, משיקה מחדש את רשת היפר נטו ואת הסלוגן "קונים חכם. קונים בזול". היפר נטו תהיה רשת עירונית מוזלת עם סניפים של 800 מ"ר. סניף ראשון ייפתח בקריית מוצקין בשבועות הקרובים.

​אחרי הקאמבק של יוניברס: קבוצת שופרסל, משיקה מחדש את רשת היפר נטו ואת הסלוגן "קונים חכם. קונים בזול". היפר נטו תהיה רשת עירונית מוזלת עם סניפים של 800 מ"ר. סניף ראשון ייפתח בקריית מוצקין בשבועות הקרובים.

שופרסל כבר עשתה מהלך דומה עם יוניברס: הסבה ופתחה 31 סניפים למותג. יוניברס נחשב לפורמט הזול של הרשת. היפר נטו צפוי להיות זול משופרסל שלי ואקספרס ויקר משופרסל דיל ונטו.

שופרסל כבר עשתה מהלך דומה עם יוניברס: הסבה ופתחה 31 סניפים למותג. יוניברס נחשב לפורמט הזול של הרשת. היפר נטו צפוי להיות זול משופרסל שלי ואקספרס ויקר משופרסל דיל ונטו.

שופרסל כבר עשתה מהלך דומה עם יוניברס: הסבה ופתחה 31 סניפים למותג. יוניברס נחשב לפורמט הזול של הרשת. היפר נטו צפוי להיות זול משופרסל שלי ואקספרס ויקר משופרסל דיל ונטו.