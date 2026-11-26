אחרי הקאמבק של יוניברס: קבוצת שופרסל, משיקה מחדש את רשת היפר נטו ואת הסלוגן "קונים חכם. קונים בזול". היפר נטו תהיה רשת עירונית מוזלת עם סניפים של 800 מ"ר. סניף ראשון ייפתח בקריית מוצקין בשבועות הקרובים.
היפר נטו היה מותג סופרמרקטים שפעל בשנות ה-90 של המאה ה-20. בשלב הראשון, הפורמט המתקמבק יכלול כ-20 סניפים ברחבי הארץ, כולל הסבת סניפים קיימים לצד פתיחת סניפים חדשים.
שופרסל כבר עשתה מהלך דומה עם יוניברס: הסבה ופתחה 31 סניפים למותג. יוניברס נחשב לפורמט הזול של הרשת. היפר נטו צפוי להיות זול משופרסל שלי ואקספרס ויקר משופרסל דיל ונטו.
מתחילת השנה, הרשת פתחה 10 סניפים. הרשת תפתח השנה סניפים נוספים של כל הפורמטים כולל פארם וסטוק. הסניף הראשון ייפתח במרכז מסחרי כורדאני בקריית מוצקין, שבבעלות שופרסל במקום שופרסל דיל. לכן לא ברור אם המחירים בו יהיו נמוכים ממחירי דיל או דווקא יעלו. לפי שלומי אמיר מנכ"ל משותף של שופרסל: "נתאים את המבצעים ללקוחות שגרים באזור. המהלך שעשינו ביוניברס לקח שנה, במקום לסגור סניפים הקמנו את יוניברס. הפכנו את יוניברס למהדרין בחלק מהסניפים כי הקשבנו ללקוחות. אנחנו מעריכים שגם המהלך הזה ייקח ככה".
בשנתיים האחרונות, המותג הפרטי השתנה לאסופה של מותגים והשם שופרסל הוסר ממנו. מינואר עד ספטמבר, נתח המכירות של המותג הפרטי עלה מ-18.2 ל-20.7% עלייה של 2.5%. בשיאו בהנהלה הקודמת היה 28% מהמכירות.
מהרשת נמסר ש"המהלך נועד לתת מענה לצרכנים המחפשים שילוב של מחירים אטרקטיביים, איכות ומענה מלא לצורכי משק הבית, תוך שמירה על חוויית קנייה נוחה, יעילה ונגישה בסטנדרט של קבוצת שופרסל. לצד הנוסטלגיה וההיכרות רבת השנים עם המותג, היפר נטו יציג שפה שיווקית ומסחרית חדשה ועדכנית, המשקפת את עולם הקמעונאות של היום.
"השקת היפר נטו מצטרפת למהלכי הצמיחה וההתפתחות של קבוצת שופרסל בשנים האחרונות, ובהם השקה מחדש של פורמט יוניברס, הפועל כיום ב-31 סניפים ברחבי הארץ. באמצעות מגוון פורמטים עם מאפיינים שונים ובקרות איכות מחמירות, ממשיכה שופרסל להרחיב את הצעת הערך שלה ולהתאים את חוויית הקנייה לצרכים המשתנים של ציבור הלקוחות בישראל.
שופרסל גם הודיעה ששדרגה את מערך ההפצה של האונליין, תחת הסלוגן "הכל לבית עד הבית בהזמנה אחת". במשך 9 חודשים הרשת טיפלה בשיפור מערך האונליין שכיום כולל גם אפליקציה חדשה ל-Be פארם ומכירת מוצרי חשמל. לפי שלומי אמיר מנכ"ל שופרסל, כ-80% מהירידה במכירות שופרסל היא מהמכירה באונליין והמכירות לסיטונאים.
ירידה חדה ברווח הנקי
קבוצת שופרסל סיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של 132 מיליון שקל לעומת 168 מיליון שקל - ירידה של 25% ברווח הנקי.
גם ברבעון השלישי עדין לא הצליחה שופרסל לבלום את הירידה במכירות שהסתכמו ב-3.55 מיליארד שקל בהשוואה ל-3.72 מיליארד שקל אשתקד, קיטון של כ-5% זאת אחרי רצף של רבעונים מאז רבעון אחרון של 2024 שבמהלכם רשמה החברה ירידה במכירות למעט רבעון אחד.
שלומי אמיר הסביר כי הירידה במכירות נובעת מיציאה מוגברת של ישראלים לחו"ל, מירידה במכירות האונליין בעקבות שינוי במערך ההפצה שהשפעתיו יבואו לידי ביטוי בעתיד, שיפוץ סניפים ובירידה במכירות הסיטונאיות לעסקים. הירידה במכירות בחנויות הזהות בשלושה חודשים הייתה כ-4.3%, שלומי אמיר אמר כי בניכוי הירידה באונליין והמכירות לשוק הסיטונאי, הירידה בחנויות הזהות הסתמכה ל 1.7% בלבד.
הרווחיות הגולמית השתפרה מעט והסתכמה ל-29.8% מהמכירות לעומת 29.6% ברבעון מקביל אשתקד, אבל הפגיעה ברווח התפעולי הייתה גדולה יותר והוא ירד ב-14.9% ל-189 מיליון שקל. שיעור הרווח התפעולי עמד ברווח זה על 5.3% מהמכירות לעומת 6% ברבעון מקביל.