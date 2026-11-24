אל על חתמה היום (שלישי) על הסכם לרכישת החזקותיה של קבוצת הפניקס בחברת מועדון הנוסע המתמיד, המהוות 25% ממניות החברה. עם השלמת העסקה תחזיק אל על במלוא הבעלות במועדון, 100%, שהוא לדבריה אחד ממנועי הצמיחה האסטרטגיים המרכזיים של הקבוצה. כך הודיעה החברה.

העסקה משקפת למועדון שווי של 4.2 מיליארד שקל. התמורה הכוללת תעמוד על כ-979 מיליון שקל, שמחציתם ישולמו במזומן, והמחצית השנייה תשולם ארבעה חודשים לאחר השלמת העסקה. לפני השלמת העסקה תחלק חברת המועדון דיבידנד בסך כ-288 מיליון שקל, שמתוכם תקבל אל על 216 מיליון שקל והפניקס 72 מיליון שקל.

מטוס אל על ( צילום: Urbanandsport via Reuters )

לדברי החברה, רכישת חלקה של הפניקס והחזקה במלוא הבעלות בחברת המועדון צפויות להרחיב את טווח הפעולה הניהולי והאסטרטגי שלה, ולאפשר לקבוצת אל על גמישות בקידום מהלכים עסקיים, בדגש על התחום המסחרי. העסקה תתמוך, על פי ההודעה, במימוש האסטרטגיה ארוכת הטווח של הקבוצה, בחיזוק הצעת הערך ללקוחותיה ובמיצוי הפוטנציאל העסקי והמסחרי של המועדון, תוך שילוב מיטבי בין פעילותו לבין פעילות התעופה של החברה.

מועדון הנוסע המתמיד הוא זרוע הנאמנות של אל על, ולפי החברה הוא נחשב למועדון הלקוחות המוביל בישראל. העסקה מצטרפת להסכם האסטרטגי שנחתם השנה עם ישראכרט להעברת פעילות כרטיסי האשראי פליי קארד, הצפוי לתרום לקבוצה כמיליארד שקל לאורך תקופת ההסכם.

נכון למועד פרסום הדוח הכספי של אל על לרבעון השלישי, מונה המועדון כ-3.8 מיליון חברים בישראל ובעולם, ויותר מ-561 אלף כרטיסי אשראי פליי קארד, מתוכם כ-373 אלף כרטיסים בקבוצת ישראכרט. בשנה האחרונה נרכשו באמצעות נקודות המועדון יותר ממיליון כרטיסי טיסה, והרכישות המזוהות של חברי המועדון מהוות כ-57% מכלל הכנסות החברה מנוסעים.

מנכ"ל אל על, לוי הלוי, אמר: "החזרה לבעלות מלאה במועדון הנוסע המתמיד היא מהלך אסטרטגי מהמעלה הראשונה עבור קבוצת אל על. מועדון הנוסע המתמיד ופלאי קארד נמצאים בתנופת צמיחה משמעותית והמהלך מבטא את האמון העמוק שלנו במועדון, בחוסנו ובפוטנציאל הצמיחה שלו. החזרה לבעלות מלאה במועדון תאפשר לנו להאיץ את פיתוחם של מנועי צמיחה חדשים, לחזק את הצעות הערך וליצור שיתופי פעולה חדשים. כך נוכל להעניק למיליוני חברי המועדון ולמחזיקי כרטיסי פלאי קארד חוויית לקוח משופרת והטבות מתקדמות ורלוונטיות יותר מאי פעם".