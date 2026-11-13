עם 94.7% זכאות לבגרות ו־0.5% נשירה הם חלק מתמונה רחבה יותר: בעיר משלבים מצוינות לימודית עם מענה רגשי, תוכניות למניעת חרמות, חדשנות טכנולוגית והכשרת דור המנהלים הבא, כחלק מתפיסה חינוכית המלווה את התלמידים מהגן ועד התיכון
עם 94.7% זכאות לבגרות ו־0.5% נשירה, מערכת החינוך באשקלון מציגה בעקביות נתונים מהגבוהים בארץ. לצד ההישגים הלימודיים, פועלות בעיר תוכניות חוסן, מניעת חרמות, לימודי בינה מלאכותית כבר ביסודי ויוזמות להכשרת דור המנהלים הבא של בתי הספר.
מערכת החינוך העירונית מונה 39,095 תלמידים, הפרוסים ב־312 גני ילדים, 30 בתי ספר יסודיים ו־15 בתי ספר על־יסודיים. לפי נתוני “התמונה החינוכית” של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ”ה, 94.7% מתלמידי העיר היו זכאים לתעודת בגרות, נתון הגבוה מהממוצע הארצי העומד על 77.9%.
במינהל החינוך מייחסים את ההישגים לשילוב בין קידום לימודי לבין השקעה במענה רגשי וחברתי, שהורחב בשנים האחרונות לצד פיתוח תוכניות מצוינות, חדשנות ומנהיגות.
מעל הממוצע, ולאורך זמן
הנתונים המקומיים מלמדים על מגמת צמיחה עקבית. שיעור הזכאות לבגרות באשקלון עלה מ־92.8% בתשפ”ד ל־94.7% בתשפ”ה. לפי נתוני העירייה, מדובר בנתון גבוה בהשוואה לערים אחרות ובהן אשדוד, יבנה, רחובות, באר שבע וראשון לציון.
המגמה בולטת במיוחד בשיעור הזכאים לבגרות מצטיינת, שעלה מ־6.3% בשנת 2019 ל־18% בשנת 2025, מעל הממוצע הארצי העומד על 14.4%. בתוך שש שנים כמעט שולש שיעור הזכאים לבגרות מצטיינת. גם בבגרות הטכנולוגית־מדעית (“בגרות טק”, הכוללת 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות פיזיקה או מדעי המחשב ו־5 יחידות אנגלית) נרשמה עלייה מ־10.1% בשנת 2022 ל־13.9% בשנת 2025, לעומת 11.6% בממוצע הארצי.
בנוסף, 86.8% מתלמידי העיר זכאים להסמכה טכנולוגית, 57.1% זכאים לבגרות ב־5 יחידות אנגלית ו־41% לומדים במסלולי 4–5 יחידות מתמטיקה.
גם נתוני ההתמדה והנשירה מעידים על יציבות המערכת: שיעור ההתמדה עומד על 91.2%, לעומת 83.5% בממוצע הארצי, ושיעור הנשירה עומד על 0.5% בלבד. בשנת 2024 דורגה העיר במקום הראשון בישראל בשיעור הזכאות לתעודת בגרות חברתית, עם 91%.
לצד המצוינות הרוחבית, פועלים גם מענים ייעודיים לקבוצות שונות של תלמידים. כך, “מרכז למידה עירוני” פועל משנת 2015 בשישה בתי ספר מקיפים ומלווה תלמידי כיתות ט’ בלימודי הליבה ובקבוצות העצמה קטנות במטרה למנוע נשירה. במקביל פועלת תוכנית “נקודת זינוק”, המטפחת מדי שנה כ־500 תלמידים מצטיינים בכיתות ב’ בתחומי החשיבה הלוגית־מתמטית, השפתית והמדעית.
במינהל החינוך מדגישים כי תפיסת העבודה מבוססת על זיהוי החוזקות של כל תלמיד ותלמידה, קידום מצוינות לצד ערכים, חיזוק חוסן אישי וחברתי ועידוד סקרנות, יצירתיות וחשיבה עצמאית.
מענה רגשי כבר מגן הילדים
מערכת החינוך העירונית הרחיבה בשנים האחרונות את המענים הרגשיים והחברתיים עבור ילדים ובני נוער, מתוך תפיסה הרואה ברווחה הרגשית חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי.
בכ־80 גני הילדים מופעלת זו השנה השלישית תוכנית ספורט טיפולי, המשתמשת בתרגילים נוירו־מוטוריים לשיפור ויסות, ריכוז ויכולת למידה. לצידה פועלות תוכניות מיינדפולנס, למידה רגשית־חברתית (SEL), טיפול באמצעות דרמה ומשחק וכלבנות טיפולית.
בעקבות קשיים שפתיים שזוהו בקרב ילדי העיר, הוקמה תוכנית ההתערבות “גן של מילים”, שנועדה להעשיר את אוצר המילים, לפתח חשיבה מופשטת ולעודד ביטוי ושיח באמצעות משחק, תנועה וקריאת ספרים.
בבתי הספר היסודיים פועלת זו השנה השלישית תוכנית צוה”ר, שבה השתתפו עד כה כ־1,700 תלמידים. במסגרת התוכנית פסיכולוגים ממכון ארבל מכשירים אנשי חינוך לעבודה עם תלמידים סביב חוויות המלחמה והשלכותיה.
ב־10 בתי ספר פועלים “חדרי שלווה”, המעניקים מענה רגשי לילדים במצבי אלימות, טראומה וסיכון, בליווי פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ותרפיסטים. בנוסף הוקם “מרחב מאפשר”, המאפשר לתלמידים הפסקה מווסתת ורגועה במהלך יום הלימודים.
בחטיבות הביניים ובתיכונים ליוותה עמותת “מצמיחים” למעלה מ־200 התערבויות כיתתיות לחיזוק החוסן הקבוצתי, ותוכנית טיפולית בשיטת CBT העניקה מענה לכ־250 תלמידים ומשפחותיהם.
נגד חרם ודחייה חברתית
לצד החוסן הנפשי, מוקד משמעותי נוסף הוא ההתמודדות עם חרמות, הדרה ודחייה חברתית.
תוכנית “סייף סקול” פועלת זו השנה הרביעית בבתי הספר היסודיים, כחלק ממעטפת עירונית למניעת חרמות ולקידום אקלים חברתי מיטבי. התוכנית משולבת בשיעורי כישורי חיים וכוללת תכנים ומערכי שיעור מותאמים לשכבות הגיל השונות.
לצידה פועלת תוכנית “גיבורי אל”, שבמסגרתה נבחרת קבוצת תלמידים המסייעת לשילוב חברתי של ילדים במהלך ההפסקות. בכל בתי הספר פועלת גם “תחנת חברות”, מרחב קבוע למפגש חברתי.
תוכנית נוספת, “דרמה קיד”, משתמשת בכלים מעולם התיאטרון כדי לאפשר לתלמידים להתמודד עם מצבים חברתיים מורכבים ולהעלות לדיון את האתגרים שאיתם הם מתמודדים ביום־יום.
גם מחוץ לשעות הלימודים פועלת הרשות לביטחון קהילתי באמצעות סיירת הורים, תוכניות מנהיגות נוער, פעילות ספורטיבית מונחית ויוזמות התנדבות ותרומה לקהילה.
בינה מלאכותית וחדשנות מכיתה ד'
הטמעת חדשנות וטכנולוגיה מתחילה באשקלון כבר בגיל הצעיר. בבתי הספר היסודיים פועלות שלוש תוכניות עירוניות להטמעת בינה מלאכותית: “סיסמה לכל תלמיד” בכיתות ד’, “יוניקורן” בכיתות ה’ ו”אקסליום” בכיתות ו’. התוכניות משלבות אוריינות דיגיטלית, יזמות, תכנות, מציאות מדומה, עיצוב, למידה מבוססת פרויקטים ופתרון בעיות.
בחטיבות הביניים פועלת תוכנית “גשרים”, יוזמה של צה”ל ויחידה 8200 בשיתוף המרכז לחינוך סייבר, המלמדת את יסודות ההייטק והבינה המלאכותית.
בנוסף, במסגרת תוכנית “קודרכא”, לומדים כ־1,200 תלמידים חשיבה חישובית באמצעות תכנות רובוטים. גם בחינוך המיוחד נעשה שימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית, ובהם מערכות תרגול קריאה ומיזמים המשלבים אומנות, מוזיקה וטכנולוגיה בתהליכי למידה וטיפול.
במינהל החינוך מציינים, כי כלל התוכניות מלוות בתהליכי הערכה ומדידה.
להצמיח את המנהלים מבפנים
לצד העבודה עם התלמידים, מושם דגש גם על פיתוח כוח האדם במערכת החינוך.
על רקע המחסור הארצי במנהלי בתי ספר, הוקמה באשקלון תוכנית “רקיע” לצורך איתור והכשרה של עתודה ניהולית מתוך מערכת החינוך המקומית.
התוכנית מאתרת מורים וסגני מנהלים בעלי פוטנציאל ניהולי ומלווה אותם בתהליכי הכשרה, מנהיגות ופיתוח מקצועי. מטרתה ליצור רצף ניהולי ולהצמיח את דור המנהלים הבא מתוך היכרות עמוקה עם מערכת החינוך העירונית ועם צורכי התלמידים והקהילה.
מרובוטיקה ועד זהות יהודית
לצד תוכניות המצוינות, החוסן, החדשנות והמנהיגות, ממשיכה מערכת החינוך העירונית להרחיב את פעילותה גם בתחומים נוספים, ובהם רובוטיקה בגני הילדים, תוכניות אנגלית ומדעים, יוזמות מנהיגות לנוער ולנערות, חינוך מיוחד, חינוך חרדי, תרבות וזהות יהודית, הכנה לשירות משמעותי ופיתוח תשתיות חינוכיות חדשות.
לדברי מינהל החינוך, היעד הוא להמשיך לשלב בין הישגים לימודיים, צמצום פערים, חיזוק החוסן האישי והחברתי ופיתוח מיומנויות הנדרשות לעולם המשתנה.
במינהל החינוך בעירייה רואים בנתוני הבגרות הגבוהים ביטוי למכלול רחב של תהליכים המתקיימים לאורך שנות הלימוד, מהגיל הרך ועד לסיום התיכון, תוך שילוב בין למידה, קהילה, חדשנות ומעטפת רגשית.
תוכנית ''רקיע'' - העתודה הניהולית של אשקלון
יוזמה עירונית ייחודית להכשרת פרחי ניהול ועתודה ניהולית בבתי הספר בעיר, שהוקמה כמענה אסטרטגי למחסור במנהלי בתי ספר. המטרה: לאתר אנשי חינוך מקומיים מצטיינים ובעלי פוטנציאל כדי לטפחם כדור המנהלים הבא של אשקלון.
עיקרי ומטרות התוכנית:
הצמחת שדרת ניהול מתוך מורים וסגנים קיימים בעיר, המכירים היטב את האוכלוסייה והצרכים הייחודיים
של אשקלון.
הקניית כלים מקצועיים בניהול ארגוני, הובלת שינויים פדגוגיים, מנהיגות והתמודדות עם אתגרי מערכת החינוך המודרנית.
עידוד וליווי ממוקד לאנשי חינוך המבקשים להתקדם לתפקידי מפתח והנהגה.
הבטחת רציפות ניהולית איכותית בבתי הספר וחיזוק מעטפת הניהול הבית־ספרית.
עוד בחינוך העירוני:
גני הילדים: תוכניות רובוטיקה, "הגן המדעי" (חקר וניסוי לכל גן חובה פעמיים בשנה) ו"קונצרט בא לגן".
אנגלית ומצוינות: תוכנית תלמ"א (שילוב מורים מארה"ב בארבעה בתי ספר יסודיים) ו"דרכא אנגלית" לצמצום פערים בכיתות ו'.
מדעי הים: תלמידי כיתות ט' משתתפים במחקר אקדמי בשיתוף המכון לחקר ימים ואגמים ואוניברסיטת בן־גוריון.
מנהיגות ונערות: תוכנית המנהיגות "ORT Future Ready” במקיפים רונסון ואפרידר, ותוכנית “שוות” לקידום נערות בכיתות ו’.
חינוך מיוחד: שילוב טיפול בבישול ובגינון, קבוצות תמיכה להורים (כולל לילדים על הרצף וכבדי שמיעה), וציון "שבוע חינוך מאוחד" בסימן הצדעה למיוחדים במילואים.
חינוך חרדי: הפעלת תוכניות מוכנות לכיתה א', הוראה מתקנת ב־8 בתי ספר, והכנה לבגרות (4-5 יח"ל באנגלית ומתמטיקה) במוסדות המגזר.
תרבות וזהות: פעילות המכון לבני מצווה (כ־240 תלמידים בשנה), מיזם "תיבת המשאלות" לכותל (כ־6,000 תלמידים מ־24 בתי ספר) ושש ספריות עירוניות פעילות.
הכנה לשירות משמעותי: תוכנית עירונית "אשקלון 2030", מיצג חילות וכנס מכינות עירוני.
פיתוח תשתיות (תשפ"ז): פתיחת 9 גני ילדים במבנים חדשים, מעבר ביה”ס "מדעים" למשכן חדש, חלוקת 175 מחשבים למיזם "מחשב לכל ילד" והתקנת מקרנים בכל גני החובה.
בטיחות בדרכים: פעילות במרכז ההדרכה העירוני לכיתות א'-ו' ותחרות ציורים עירונית.
יזמות: פעילות מרכז החדשנות העירוני MTECH, המציע מרחבי עבודה, קורסים ותוכניות ליזמים ולבעלי עסקים.
חשוב לדעת
39,095 תלמידים לומדים במערכת החינוך של אשקלון (תשפ"ו).
מבנה המערכת: 312 גני ילדים,
30 בתי ספר יסודיים
ו־15 בתי ספר על־יסודיים.
תוכנית ניצנים: צהרונים מסובסדים עד השעה 16:00 או 17:00 (בימים א'-ה') ב־250 גנים ו־32 בתי ספר יסודיים,
כולל ארוחה חמה ו־10 ימי קייטנה
בחנוכה ובפסח.
דלת פתוחה: ייעוץ קצר־היקף
(עד 5 מפגשים) של השירות הפסיכולוגי להורים לילדים בגילאי 0-6 הנמצאים בסיכון התפתחותי.
רישום דיגיטלי מתקדם: הרישום לכלל המגזרים מתבצע באופן מקוון באתר העירייה; במקרה של מסמך חסר או שגוי, ההורה מקבל מסרון עם קישור ישיר להשלמתו ותיקונו במערכת.
למידע נוסף: עמוד מינהל החינוך באתר עיריית אשקלון, ashkelon.muni.gov.il