רישום דיגיטלי מתקדם: הרישום לכלל המגזרים מתבצע באופן מקוון באתר העירייה; במקרה של מסמך חסר או שגוי, ההורה מקבל מסרון עם קישור ישיר להשלמתו ותיקונו במערכת.