כמעט 80 אלף דירות החלו להיבנות בישראל במהלך שנת 2025, בעוד שבנייתן של 60 אלף דירות הסתיימה ובסוף השנה היו יותר מ-207 אלף דירות בבנייה פעילה. במקביל, שוק הנדל"ן המשיך לדשדש ומספר הדירות שנמכרו ירד לעומת שנת 2024. מדד מחירי הדירות ירד ב-1%. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בפרסום "ישראל במספרים", שפורסם לקראת ראש השנה תשפ"ז ומסכם שורה של נתונים לשנת 2025.

לפי נתוני הלמ"ס, במהלך השנה הונפקו היתרי בנייה לכ-80.8 אלף דירות והחלה בנייתן של כ-79.7 אלף דירות. בניכוי כ-6,000 דירות שנהרסו, מספר התחלות הבנייה נטו עמד על כ-73.7 אלף דירות. 70.1% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו למטרת מכירה, ומתוכן 16.2% נבנו בסבסוד ממשלתי.

אתר בנייה ( צילום: דנה קופל )

29.9% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו שלא למטרת מכירה, ומתוכן 16.2% נבנו למטרת השכרה. עוד עולה מהנתונים כי 29.5% מהדירות שהחלה בנייתן במהלך השנה נבנו במסגרת התחדשות עירונית, ומתוכן 75.9% במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי. שטח הבנייה למגורים שהחלה במהלך השנה הסתכם ב-15 מיליון מ"ר.

במהלך 2025 הסתיימה, כאמור, בנייתן של כ-60 אלף דירות, בשטח כולל של 10.9 מיליון מ"ר. בסוף השנה נמצאו בבנייה פעילה כ-207.4 אלף דירות. גם משך הבנייה נותר ארוך: לפי הלמ"ס, משך זמן הבנייה הממוצע הפשוט עמד על 32.3 חודשים. כאשר משקללים את משך הבנייה לפי מספר הדירות בבניין, הממוצע הגיע ל-37.8 חודשים.

השקעה של כ-250 מיליארד שקל

ההשקעה הגולמית בבינוי הסתכמה ב-2025 ב-253.4 מיליארד שקל במחירים שוטפים. יותר ממחציתה, 52.4%, הייתה בבנייה למגורים; 29.2% בבנייה שלא למגורים; ו-18.4% בעבודות הנדסה אזרחית.

בצד העסקאות, במהלך 2025 נמכרו בישראל 90.5 אלף דירות, לעומת 102.8 אלף דירות בשנת 2024. מתוך הדירות שנמכרו, 33.9 אלף היו דירות חדשות – 37.5% מכלל העסקאות – ו-56.6 אלף היו דירות יד שנייה, שהיוו 62.5%.

מלאי הדירות ויחידות הדיור למגורים בישראל עמד על 3.02 מיליון בשנת 2025, לאחר שנוספו 56.1 אלף דירות לעומת השנה הקודמת. מתוך כלל הדירות, 2.1 מיליון – 69.8% – היו דירות בבעלות, 892.4 אלף – 29.6% – היו דירות בשכירות, ועוד 18.1 אלף יחידות דיור, 0.6%, היו בדיור המוגן הפרטי. הנתונים מבוססים על מרשם הדירות והמבנים של הלמ"ס.